Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛ - Советский спорт
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31 июля 2019 17:00Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В четвертом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет только одну игру:

3 августа

21.30 (здесь и далее – время мск). «Зенит» – «Краснодар» (комментаторы – Генич, Поленов)

Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

3 августа

14.00. «Урал» – «Ростов» (комментаторы – Аксенов, Аболин)
16.30. «Крылья Советов» – «Локомотив» (комментаторы – Зигаев)
19.00. «Спартак» – «Динамо» (комментаторы – Казанский, Арустамян)

4 августа

16.30. «Тамбов» – «Арсенал» (комментатор – Меламед)
19.00. «Рубин» – ЦСКА (комментаторы – Арустамян, Титов)
21.30. «Сочи» – «Уфа» (комментаторы – Кочешев, Богданов)

5 августа

20.00. «Ахмат» – «Оренбург» (комментаторы – Жичкин)

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