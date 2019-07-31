РПЛ vs. МВД: кто кого? Разбираем историю с переносом матча «Спартак» – «Динамо»

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ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА ТЕМА ПЕРЕНОСА ИГРЫ

Оппозиция в Москве решила вплоть до сентябрьских выборов в Мосгордуму проводить митинги в центре российской столицы. Последний митинг закончился массовыми задержаниями оппозиционеров. При этом полиция проявила, по мнению ряда СМИ, несоразмерную жестокость во время подавления уличной активности. Количество представителей МВД и Росгвардии вокруг здания мэрии на Тверской улице впечатляло. И логично предположить, что каждая из следующих суббот будет сопровождаться подобным же усилением режима.

Ближайшая суббота – это 3 августа. И в этот же день играется матч между «Спартаком» и «Динамо». Это давно уже не главное столичное дерби, но учитывая принципиальное противостояние между болельщиками команд, силы милиции обычно стягиваются на эту игру колоссальные. Бывает по две тысячи сотрудников, бывает и больше.

На два субботних события элементарно численности сотрудников МВД может не хватить. Опять придется прикомандировывать из соседних регионов. Легче отменить игру.

В среду появилась информация о том, что МВД якобы обратилось с запросом в РПЛ о переносе этой игры, а РПЛ ответил отказом. Мы выяснили подробности в пресс-службе лиги. Частично информация подкорректировалась, частично – подтвердилась. Рекомендация от органов правопорядка отменить игру звучала еще с начала недели. На совещании в МВД во вторник тема снова возникла и снова не встретила понимания. У РПЛ позиция твердая и, на наш взгляд, заслуживающая уважения: есть утвержденный и согласованный календарь первых восьми туров чемпионата. Все требования МВД там уже учтены – и точка.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ

Очень хорошо, что Лига оказалась, как это принято все чаще говорить в таких случаях, с яйцами. Футбол – это шоу-бизнес и за пару дней до события что-то отменять – категорически нельзя. Но можно ли ставить точку в этой истории? Наверное, все-таки нет.

С одной стороны, РПЛ – организатор матча, а МВД – «обслуживающая структура». Но с другой стороны, по закону, за жизнь и здоровье граждан отвечает милиция, которая сейчас перекрашиванием двух букв переименована у нас в полицию. Если она сочтет нужным, она просто воспользуется своим «правом вето». Как это было, к примеру, в прошлом декабре во Франции, когда матч «ПСЖ» был отменен из-за беспорядков в Париже. Впрочем, такие беспорядки, когда бьют витрины и грабят магазины, у нас пока что не замечены.

Пока МВД настаивает на двух вариантах – играть в пятницу, 2-го, или в понедельник, 5-го. Почему нет воскресного варианта – не очень понятно. В социальных сетях уже иронизируют, что перенос игры с выходного на будний день вызовет такое негодование, что усилиями милиции число протестующих на митинге вырастит ровно на 45 тысяч – число обладателей билетов на игру в Тушине.

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОСТАВЛЯЕТ МВД?

Пока РПЛ строго стоит на своем. И этим уже заслужило уважение. МВД предъявляет довольно жесткие требования при составлении календаря. Мы отвыкли, например, от финала кубка России в «Лужниках» 9 мая, как это бывало когда-то. Теперь по определению не может быть двух матчей в одном городе в один и тот же день. А в дополнение ко всем этим ограничениям еще и перекраивать календарь из-за политического контекста – дело уж вовсе неблагодарное. Теоретически на дерби можно было бы обойтись и вовсе без милиции – стюарды справляются в большинстве случае ничуть не хуже.

В любом случае, ближайшие два дня могут принести самое разное развитие сюжета. «Советский спорт» будет следить за развитием ситуации.