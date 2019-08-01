«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым - Советский спорт
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01 августа 2019 18:08Футбол

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым

Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

«В ТЕННИСЕ ОКАЗАЛСЯ СЛУЧАЙНО»

– Даниил, матч прошел в непростых погодных условиях…
– И это мне еще повезло – я играл, когда температура немного снизилась! Но, конечно, 30 градусов жары – это всегда тяжело.

– Не удивило, что соперник, который не входит в топ-100 рейтинга, оказал серьезное сопротивление?
– Я здесь выступаю уже третий год подряд и привык к тому, что даже не очень рейтинговые теннисисты бывают опасны. Так что всегда настраиваюсь на борьбу. Ни о какой расслабленности речи быть не может.

– Верно, что в теннис вас привели родители?
– Да, и это получилось случайно. Мне было шесть лет, и они решили записать меня в секцию плавания. Когда пришли в бассейн первый раз, увидели объявление, что ведется набор и в теннисную группу. В итоге папа настоял, чтобы отдать меня туда. Хотя мама изначально была против – она хотела, чтобы я больше внимания уделял учебе. Спорт, в итоге, победил. Но и с учебой все было серьезно.

– Нечасто будущие теннисисты оказываются в физико-математических лицеях…
– Я там проучился три года – с 7-го по 9-й класс. Опять же – так хотела мама. Но, мне, кстати, там нравилось. Я наработал приличную базу, развил математический склад ума. И умение все верно просчитывать, анализировать, планировать свои действия на несколько шагов вперед помогает и на корте, и в целом по жизни.

«СОВЕТЫ СЛУШАЮ, НО РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮ Я САМ»

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– Многие молодые игроки сейчас экспериментируют с тренерами. Есть идеальный пример наставника, который любому поможет добиться успеха?
– Знаете, тут не угадаешь. Все люди разные, и игроки – не исключение. Кому-то надо, чтобы тренер ему в рот заглядывал и поддакивал любому капризу. Другой любит спорить и не готов слушать даже опытного специалиста. На мой взгляд, самое важное – чтобы с тренером были дружеские отношения. Это тот человек, с которым ты проводишь больше всего времени. Но это не значит, что он должен в любой ситуации навязывать тебе свое мнение. Мне в этом плане повезло. Мне и с моим первым тренером, с которым я начал работать, переехав в Академию во Францию, было очень комфортно. И с нынешним в отношениях полный порядок.

– К советам прислушиваетесь?
– Разумеется. Ведь я понимаю, что он желает мне только добра. Но это не значит, что я все делаю исключительно так, как мне скажут. Как только я вышел на корт, то все решения принимаю сам. И отвечаю за них тоже.

– Родители, супруга, друзья что-нибудь временами подсказывают?
– Не без этого. И да, мне интересно их мнение. Не всегда я следую этим подсказкам. Но бывает и так, что совет, который поначалу показался глупым, по прошествии времени оказывается очень действенным. В этом случае я меняю свое решение. И признаю ошибку. Не вижу в этом ничего зазорного.

«САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ИГРОК? ФЕДЕРЕР!»

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– В Туре сейчас много молодых теннисистов, несколько из них, включая вас, стоят в топ-10. Но на вершине – по-прежнему Федерер, Джокович и Надаль. Почему никак не удается их подвинуть?
– В первую очередь, не хватает опыта. А именно опыт имеет большое значение, когда речь заходит о главных турнирах. Взять Александра Зверева – он и «Мастерсы» выигрывал, и Итоговый чемпионат ATP. Но на «Больших шлемах» у него таких побед нет. Там действуют свои законы, совсем иная философия. Мне, например, на «Шлемах» не хватает уверенности. Понимания, что я могу взять – и выиграть у любого соперника! Да и пятисетовые матчи молодежь играет похуже, чем ветераны. В общем, нюансов достаточно.

– Кто самый талантливый игрок в мире?
– Федерер! Именно по таланту у него просто нет равных. Тот же Джокович, если в форме, если у него мощный настрой, играет как машина – победить его невозможно. Но Роджер, при этом, в каждом элементе игры – на подаче, при выходах к сетке, ударах с лета – действует уникально. Красиво, элегантно, с каким-то артистизмом… Никто больше так не умеет!

– У вас лично есть самый удобный и неудобный соперник?
– Бог миловал – пока своего «злого гения» я не встречал. Хотя, например, Люка Пуй четыре раза меня побеждал, но даже эту серию я смог прервать недавно (на турнире в Лондоне, в четвертьфинале, – Прим. ред.). Есть ли удобный? Наверное, можно назвать Циципаса. Я четырежды с ним встречался и четырежды его обыгрывал. Но, на самом деле, легких соперников не бывает. Никто не отдает победу просто так.

– Почему не играете в парном разряде? Неинтересно?
– Да просто тяжело! Вот сами посудите – я только что выиграл в жару личный матч. Не самый простой, как вы верно подметили. При этом на часах – уже 7 вечера. Представим, что играть еще пару. Значит, в отель вернусь к часу ночи – усталый, голодный... До утра бы не выспался, проснулся злым, а после обеда – снова выступать в одиночке. Это тяжелый график. И лучше сосредоточиться на чем-то одном. Зато все делать так, как нужно.

«РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭМОЦИИ»

– Вы давно живете в Монако. Почему не в России?
– Я однозначно хотел бы жить в Москве! Но только если бы что-то можно было сделать с погодой. А так у нас восемь месяцев приходится тренироваться под крышей. Во всем остальном, Москва – лучшее место и лучший город на Земле! Причем я говорю об этом абсолютно искренне.

– Правда, что ваше главное увлечение – видеоигры?
– Одно из главных. Сейчас многие возят с собой приставки, но для меня это не столько модный тренд, сколько возможность отвлечься от тенниса. Разгрузить голову, когда есть возможность слегка отдохнуть. Я по природе азартный человек, люблю играть с друзьями, отключаясь от всех этих мячиков, ракеток, соперников… Но времени, конечно, не хватает. После 30 лет, когда закончу карьеру, на видеоигры его появится куда больше.

– В футболе вы болеете за «Баварию»…
– Знаете, есть разные люди. Кто-то говорит, что болеет за какой-нибудь клуб, а на деле разве что в конце сезона смотрит в таблицу и узнает, какое он место занял. У меня – по-другому. Мне нравится немецкая Бундеслига, нравится стиль немецких команд. Я действительно смотрю матчи, подписываюсь на рассылку результатов, читаю новости в интернете… И получаю от этого удовольствие.

– Российский футбол не так интересен?
– Он не интересен совсем. Начиная с плохой телекартинки и заканчивая содержанием матчей. Ну не могу я смотреть, как играют «Ахмат» и «Крылья Советов». Это скучно! Я не могу ни болеть, ни переживать за такие команды. Мне нужны реальные эмоции. А если их нет, то смысл следить за турниром?

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