Владимир Бут: Не удивлюсь, если Шюррле сразу сделает за «Спартак» хет-трик

«МОЖЕТ, НЕМЕЦ ДУМАЕТ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИИ НА ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ»

- Могли себе представить, что однажды игрок «Боруссии», причем вроде как не с ярмарки, перейдет в российский клуб?

- Никакого удивления этот трансфер у меня не вызвал. Футбольный мир изменился – где больше зарплату предлагают, туда и переходят.

- Но все-таки Россию игроки такого статуса не слишком жаловали даже в самые хлебные годы нашего чемпионата. Выносим за скобки «Зенит», который покупал Халка, а теперь нацелился на Малкома.

- Есть возможность заработать – почему бы нет? Хотя я, когда играл за «Боруссию», в 21 или в 22 года не мог себе представить, что вернусь в Россию. Получал тогда предложения, скажем, от «Шахтера», значительно выгоднее по деньгам, чем был мой контракт в Дортмунде. Невио Скала, уйдя из «Боруссии» активно звал в «Бешикташ»… Но для меня это значило бы отказаться от мечты.

- Шюрлле, как видим, придерживается другой точки зрения. Ему не 22, но и не 35. Человек в самом расцвете.

- Все же его карьера в последнее время складывается не слишком гладко. Аренда в «Фулхэме», теперь «Спартак»… Может, он думает, что в России получится вернуться на свой лучший уровень.

- Нынешний «Спартак» не кажется подходящим для этого клубом.

- Очень много ведущих игроков раздали, понятно. Но в футболе бывает всякое. Тем более, в адрес «Спартака» и Олега Кононова столько критики за провальную концовку прошлого сезона, да и сейчас. Вот они и пытаются что-то менять.

«НОЛЬ ЭМОЦИЙ ПО ПОВОДУ ЭТОГО ТРАНСФЕРА»

- Вы же играли вместе со спортивным директором «Боруссии» Михаэлем Цорком. Перспективы Шюррле в «Спартаке» не обсуждали?

- Да, я по-прежнему на связи с Михаэлем, как и с нынешним тренером вратарей Матиасом Кляйнштайбером – отличный парень, с ним мы вместе еще за юношескую команду «Боруссии» играли. Когда Дортмунд приезжал в Краснодар, я к ним заглянул в отель. Отлично тогда пообщались… Но тема Шюррле сейчас?.. Что нам ее обсуждать? Этот парень совсем из другого поколения. Даже шуток никаких не было. Мол, наш парень поехал к тебе в Россию.

- До Шюррле в Россию перебрался другой чемпион мира 2014 года Бенедикт Хеведес. А вообще, немцы же воспринимают нашу премьер-лигу как экзотику?

- Сомневаюсь. Мы эти темы не поднимали, поэтому сложно ответить. Даже взять тот матч с «Краснодаром». «Боруссия» приехала тогда без основных игроков, но из-за турнирной ситуации. Очки уже были не нужны.

- Сами будете за Шюррле отдельно, как за человеком из почти родной «Боруссии», следить?

- Если честно, нет. В моем сердце есть две команды – «Боруссия» и «Черноморец». Но лично с Шюррле меня ничто не связывает, поэтому никаких эмоций на его счет нет.

«ЗОЛОТО ЧМ-2014 ГЕРМАНИЯ ВЗЯЛА НЕ БЕЗ ДОЛИ ВЕЗЕНИЯ»

- Но ведь какое-то мнение о Шюррле, когда он защищал цвета дортмундцев, вы наверняка сформировали.

- Не следил за ним лично. В «Боруссии» всегда были собраны футболисты высокого класса, и нельзя сказать, что Шюррле выделялся в худшую сторону или производил впечатление суперигрока.

Всегда можно говорить только о поколении. Если сборная Германии с моими бывшими партнерами Маттиасом Заммером, Штефаном Ройтером, Андреасом Меллером действительно доминировали в мире, то золотые медали 2014 года были завоеваны немцами с изрядной долей везения. Гол Марио Гетце все-таки не выглядел прямо таким логичным итогом финала с Аргентиной.

Или победа над Бразилией в полуфинале с удивительным счетом 7:1… У Германии же была совсем молодая команда, и мне до сих пор непонятно, как получился такой результат. Вот в России год назад и стало ясно, что нынешняя бундестим совсем не машина.

- Шюррле в том полуфинале с бразильцами забил два мяча. А в финале с Аргентиной именно он отдал голевой пас Гетце. И вот теперь такой человек в России… Его национальность - гарантия того, что Андре не будет играть спустя рукава?

- Я гарантий точно не дам. Вы же понимаете, что для любого футболиста важно, в каком окружении он оказался, какие партнеры выходят с ним на поле. Результат же зависит от взаимопонимания. Надо знать, куда открываться, от кого ждать пас. Как тут предсказывать?

Не удивлюсь, если Шюррле в первой же игре за «Спартак» забьет три гола. Как и тому, что у него совсем не пойдет в нескольких матчах подряд.

Но на скамейку его, понятно, не посадят. Думаю, Кононов будет делать на Шюррле ставку. И вокруг в любом случае будет много шуму. При плохом сценарии вы же сами будете писать, что немец - никакой, и возмущаться, зачем такую звезду позвали. А никто пока даже не знает, в какой он форме, где проходил сборы.

Так что прогнозы давать бессмысленно. На поле все равно никого не обманешь.