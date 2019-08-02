Андре Шюррле: Самое большое впечатление на меня произвела статуя гладиатора - Советский спорт
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02 августа 2019 21:00ФутболГригорьевская Юлия

Андре Шюррле: Самое большое впечатление на меня произвела статуя гладиатора

Немецкий новичок «Спартака» рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.

– Вы первый чемпион мира в составе «Спартак». Несет ли это для вас какую-то дополнительную ответственность?
– Самая большая ответственность – это выступление на поле и ответственность перед моими одноклубниками. Я хочу также получить удовольствие от игры в «Спартаке» в этом сезоне.

– Известно, что у вас русскоговорящая жена. Насколько сильно это повлияло на ваше решение перейти в «Спартак», что ваша жена рассказывала о России?
– Я немного говорю по-русски и понимаю. Безусловно, она повлияла на решение, я его обсудил с семьей. Вы знаете, что ее родители из Казахстана, поэтому она очень хорошо говорит по-русски. Жена чуть-чуть научила меня говорить по-русски, но пока у меня это получается не очень хорошо.

– Видели ли вы ролик «Спартака» о вашем представлении и слушаете ли группу Rammstein?
– Я видел этот ролик, и он мне очень понравился. Больше всего порадовало то, что там были моменты с чемпионата мира. Он был пять лет назад, но мне все равно приятно. А по поводу группы Rammstein, знаю, что она популярна в России и Германии, но это не мой тип музыки. Тем не менее, мне очень понравилось , как органично она смотрелась в ролике.

– Вы сказали, что одной из причин вашего перехода в «Спартак» была ваша жена и знание культуры, но обычно игроки вашего уровня обычно выбирают Китай или другие чемпионаты. Почему вы выбрали именно «Спартак»?
– Я пришел в «Спартак», потому что хотел добиться успеха именно с этим клубом. Китай для меня никогда особо не был вариантом. Жду не дождусь своего первого матча, особенно предстоящего дерби, чтобы увидеть фанатов на трибуне и стадион

– Перед тем, как вы пришли в «Спартак», были новости что вы могли перейти в «Локомотив». Так ли это? И что касается болельщиков «Спартака» – это те люди, которые не прощают ошибок. Готовы ли вы играть под давлением трибун, не пугает ли вас это?
– Не хотел бы говорить об интересе других клубов из-за уважения к «Спартаку». Что касается давления, я к нему привык, поскольку не первый год нахожусь в футболе. Для меня важно – набрать оптимальную форму и когда выйду на пик, смогу помогать команде и забивать мячи. Это моя цель.

– Что знаете о «Спартаке» и с чем ассоциируется эта команда? Что произвело в музее клуба особое впечатление?
– Самое больше, даже неизгладимое впечатление произвела статуя гладиатора. Когда я ее увидел, то понял, что этот клуб символизирует борьбу и я готов бороться на поле, отдавать всего себя. Что касается моего решения о переходе в «Спартак», мы провели продуктивные переговоры с Томасом Цорном, я обсудил свое решение с семьей. Мы пришли к совместному мнению, что так будет для всех лучше. Я действительно могу проявить себя перед болельщиками и клубом.

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