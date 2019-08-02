Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 августа 2019 21:30ФутболГригорьевская Юлия

Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак»

Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.

– В ком из спортсменов вы черпаете свое вдохновение? – вопрос Ларссону.
– По тому, какой я выбрал игровой номер, вы можете понять, что это Майкл Джордан.

– Как правильно произносится ваше имя: Джордан или Йордан? И на какой позиции вы видите себя в «Спартаке»?
– Мне не так важно, как произносится мое имя. Я говорю Джордан. А что касается моей позиции, в Швеции я часто играл с двумя нападающими, 4-4-2. Надеюсь, приблизительно также буду играть в «Спартаке».

– Может, есть цитата Джордана, которая вас вдохновляет?
– У меня нет конкретной цитаты, но мне нравится его менталитет, как он подходит к тренировкам и играм. Я не пытаюсь сравнить себя с ним на данном этапе своей карьеры, понимаю, что он был легендарным спортсменом. В первую очередь хотел бы заимствовать его менталитет и способность самосовершенствоваться.

– Как отнеситесь к сравнению со знаменитым отцом? В России от вас хотят видеть такую же игру, что показывал ваш папа.
– Я пока стараюсь не сравнивать себя с отцом. Он выигрывал Лигу чемпионов, выступал на самом высоком уровне, а я еще очень молод и только начинаю карьеру. Но я готов бороться и становиться лучше, как футболист. Надеюсь однажды выйти на уровень своего отца.

– Что ваш папа сказал, когда узнал, что вы переходите в «Спартак» и сколько российских игроков знали до переезда в нашу страну?
– Мой папа был очень рад за меня. Он хочет, чтобы я развивался, как футболист. Мы считаем, что это верный шаг. А что касается игроков, слышал о многих футболистах «Зенита». Также знал в «Спартаке» Луиса Адриано. Даже несмотря на то, что в Швеции мало показывают российский чемпионат. Все равно имена этих клубов и игроков на слуху.

«Тренируюсь по два-три раза в день, чтобы побыстрее набрать форму»

1280_864_max (4)

– Вы говорили, что на пути в своей карьере стремились попасть в такой большой клуб, как «Спартак». Вы уже провели какие-то время в матче в Саранске. Впереди дебют в команде перед домашними трибунами. С какими чувствами подходите к этому матчу? – вопрос Мирзову.
– Я долго шел к тому, чтобы попасть в такую большую команду. Горд оказаться здесь. В команде мне приняли хорошо. Очень хороший коллектив. У нас есть цель. Буду помогать команде, делать все от меня зависящее и надеюсь, у нас все получится. Я рад играть за «Спартак».

– Прошлый сезон стал для вас лучшим в карьере. Вы уже немного поиграли в «Спартаке». Уровень ответственности сильно различается, по сравнению с «Арсеналом»? Какие у вас новые цели?
– На самом деле тот сезон получился очень удачным для меня. Ответственность высока. Я понимаю, в каком клубе нахожусь. Для меня сначала важны клубные цели. Хочу помочь «Спартаку», делать все по максимуму.

– В течение всего межсезонья у многих возникал вопрос: а где Мирзов? Где он тренируется? Можете рассказать, что происходило, почему не тренировались и насколько сложно сейчас вкатываться в сезон и набирать форму до уровня, который уже есть у ваших партнеров после межсезонья?
– Я немного приболел и лечился дома. Сейчас мне тяжело. Тренируюсь по два, иногда по три раза в день, чтобы побыстрее набрать форму и помочь команде. Чемпионат идет и уже надо входить в ритм, чтобы решить поставленные задачи.

«Уже почувствовал атмосферу в команде и величие клуба»

1280_864_max (5)

– Вы уже провели несколько матчей за «Спартак». Можно сказать, что уже более-менее адаптировались в команде? – вопрос Понсе.
– Да. Как вы правильно заметили, мне посчастливилось выйти на поле за «Спартак», и я почувствовал атмосферу команды, величие этого клуба. Я постепенно вкатываюсь, ловлю ритм спартаковской игры, стараюсь адаптироваться. Надеюсь, что дальше все будет только лучше.

– Вы самый первый из новичков пришли в «Спартак» и начинали тренироваться с одними партнерами, а теперь многие из них покинули команду. Что об этом думаете?
– Согласен, это всегда неожиданно. Вроде сыгрались, и тут они ушли. Но на их место пришли отличные ребята и впереди у нас новые цели. Новые люди это всегда интересно. Появляется новое поле для совместной работы. Надеюсь, мы быстро адаптируемся друг к другу и сможем давать результат.

– Команда сильно поменялась, и еще будет меняться. Что такое проект «Спартак» для вас?
– Задача «Спартака» неизменна – биться до конца в каждом турнире, в котором участвуем, и постараться выиграть. С приходом новых футболистов, надеюсь, эта задача нам по силам. Будем сыгрываться и от игры к игре и идти вперед к победам.

21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
30/07 18:45Хоккей
Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
01/08 13:00Хоккей
Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.
01/08 13:30Футбол
Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
01/08 10:00Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту».
29/07 18:30Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
01/08 22:00Футбол
Владимир Бут: Не удивлюсь, если Шюррле сразу сделает за «Спартак» хет-трикПобедитель Лиги чемпионов-1996 в составе «Боруссии» оценил перспективы в «Спартаке» арендованного у дортмундского клуба Андре Шюррле.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/08 20:00Хоккей
Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.
02/08 20:45Футбол
Томас Цорн: «Спартак» еще не закончил комплектованиеГенеральный директор «Спартака» рассказал о комплектовании команды и новичках.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
22:18 Баскетбол Сборная России обыграла Иорданию в рамках подготовки к чемпионату мира
21:57 Футбол Алексей Сафонов: Малком в «Зените»? Деньги считать футболисты умеют
21:24 Волейбол Россиянки обыграли Мексику в олимпийском отборе
21:03 Футбол Болельщики «АЗ Алкмара» посвятили баннер Риксену
20:48 Хоккей «Йокерит» победил «Нефтехимик» благодаря голу на последней минуте
20:41 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в серии буллитов
20:28 Футбол Тил отправился в Москву
20:13 Гандбол Россиянки обыграли Черногорию на юношеском ЧЕ
20:05 Футбол Агент объяснил, почему сорвался трансфер Ананидзе в «Витесс»
19:57 Футбол Адвокат: Скорее всего, Кокорину и Мамаеву откажут в УДО
19:32 Футбол Петр Авен: Половина совета директоров «Спартака» должны быть независимыми
19:25 Футбол Гендиректор «Спартака» анонсировал новые покупки
19:15 Футбол Донни ван де Бек: «Реал» действительно интересуется мной
19:06 Футбол Игроки MLS могут начать забастовку
18:58 Футбол Глушаков не сможет дебютировать за «Ахмат» в матче с «Оренбургом»
18:32 Футбол «Зенит» посмеялся над «Ромой» в ролике про Малкома (видео)
18:28 Футбол «Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома
18:23 Футбол СМИ: Магуайр станет самым дорогим защитником в истории
18:13 Формула-1 Квят показал десятое время во второй практике Гран-при Венгрии. Гасли – лучший
18:00 Футбол Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика