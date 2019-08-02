Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак»

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– В ком из спортсменов вы черпаете свое вдохновение? – вопрос Ларссону.

– По тому, какой я выбрал игровой номер, вы можете понять, что это Майкл Джордан.

– Как правильно произносится ваше имя: Джордан или Йордан? И на какой позиции вы видите себя в «Спартаке»?

– Мне не так важно, как произносится мое имя. Я говорю Джордан. А что касается моей позиции, в Швеции я часто играл с двумя нападающими, 4-4-2. Надеюсь, приблизительно также буду играть в «Спартаке».

– Может, есть цитата Джордана, которая вас вдохновляет?

– У меня нет конкретной цитаты, но мне нравится его менталитет, как он подходит к тренировкам и играм. Я не пытаюсь сравнить себя с ним на данном этапе своей карьеры, понимаю, что он был легендарным спортсменом. В первую очередь хотел бы заимствовать его менталитет и способность самосовершенствоваться.

– Как отнеситесь к сравнению со знаменитым отцом? В России от вас хотят видеть такую же игру, что показывал ваш папа.

– Я пока стараюсь не сравнивать себя с отцом. Он выигрывал Лигу чемпионов, выступал на самом высоком уровне, а я еще очень молод и только начинаю карьеру. Но я готов бороться и становиться лучше, как футболист. Надеюсь однажды выйти на уровень своего отца.

– Что ваш папа сказал, когда узнал, что вы переходите в «Спартак» и сколько российских игроков знали до переезда в нашу страну?

– Мой папа был очень рад за меня. Он хочет, чтобы я развивался, как футболист. Мы считаем, что это верный шаг. А что касается игроков, слышал о многих футболистах «Зенита». Также знал в «Спартаке» Луиса Адриано. Даже несмотря на то, что в Швеции мало показывают российский чемпионат. Все равно имена этих клубов и игроков на слуху.

«Тренируюсь по два-три раза в день, чтобы побыстрее набрать форму»

– Вы говорили, что на пути в своей карьере стремились попасть в такой большой клуб, как «Спартак». Вы уже провели какие-то время в матче в Саранске. Впереди дебют в команде перед домашними трибунами. С какими чувствами подходите к этому матчу? – вопрос Мирзову.

– Я долго шел к тому, чтобы попасть в такую большую команду. Горд оказаться здесь. В команде мне приняли хорошо. Очень хороший коллектив. У нас есть цель. Буду помогать команде, делать все от меня зависящее и надеюсь, у нас все получится. Я рад играть за «Спартак».

– Прошлый сезон стал для вас лучшим в карьере. Вы уже немного поиграли в «Спартаке». Уровень ответственности сильно различается, по сравнению с «Арсеналом»? Какие у вас новые цели?

– На самом деле тот сезон получился очень удачным для меня. Ответственность высока. Я понимаю, в каком клубе нахожусь. Для меня сначала важны клубные цели. Хочу помочь «Спартаку», делать все по максимуму.

– В течение всего межсезонья у многих возникал вопрос: а где Мирзов? Где он тренируется? Можете рассказать, что происходило, почему не тренировались и насколько сложно сейчас вкатываться в сезон и набирать форму до уровня, который уже есть у ваших партнеров после межсезонья?

– Я немного приболел и лечился дома. Сейчас мне тяжело. Тренируюсь по два, иногда по три раза в день, чтобы побыстрее набрать форму и помочь команде. Чемпионат идет и уже надо входить в ритм, чтобы решить поставленные задачи.

«Уже почувствовал атмосферу в команде и величие клуба»

– Вы уже провели несколько матчей за «Спартак». Можно сказать, что уже более-менее адаптировались в команде? – вопрос Понсе.

– Да. Как вы правильно заметили, мне посчастливилось выйти на поле за «Спартак», и я почувствовал атмосферу команды, величие этого клуба. Я постепенно вкатываюсь, ловлю ритм спартаковской игры, стараюсь адаптироваться. Надеюсь, что дальше все будет только лучше.

– Вы самый первый из новичков пришли в «Спартак» и начинали тренироваться с одними партнерами, а теперь многие из них покинули команду. Что об этом думаете?

– Согласен, это всегда неожиданно. Вроде сыгрались, и тут они ушли. Но на их место пришли отличные ребята и впереди у нас новые цели. Новые люди это всегда интересно. Появляется новое поле для совместной работы. Надеюсь, мы быстро адаптируемся друг к другу и сможем давать результат.

– Команда сильно поменялась, и еще будет меняться. Что такое проект «Спартак» для вас?

– Задача «Спартака» неизменна – биться до конца в каждом турнире, в котором участвуем, и постараться выиграть. С приходом новых футболистов, надеюсь, эта задача нам по силам. Будем сыгрываться и от игры к игре и идти вперед к победам.