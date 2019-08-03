Слезы Шатова, стул Кокорина, голы в концовках и шедевр Окриашвили - Советский спорт
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03 августа 2019 15:40ФутболЗибрак Артем

Слезы Шатова, стул Кокорина, голы в концовках и шедевр Окриашвили

Самые памятные моменты, которые подарило новое великое противостояние в РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Четвертый тур чемпионата России обещает подарить футбольным болельщикам сразу два принципиальных противостояния. Сразу после московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» нас ожидает сражение между «Зенитом» и «Краснодаром».

Несмотря на то, что клуб Сергея Галицкого по футбольным меркам довольно молод (ему всего 11 лет), уже сейчас с уверенностью можно сказать, что он вошел в топ-5 российских клубов. А матчи с «Зенитом» в последние годы получаются особенно насыщенными на события, поэтому не будет преувеличением сказать, что эти игры по накалу и принципиальности не уступают величайшим противостояниям страны наравне с битвами «Спартак» – «Зенит», ЦСКА – «Зенит», «Спартак» – ЦСКА или ЦСКА – «Локомотив».

Вспоминаем пять наиболее памятных моментов этих встреч последних лет.

Лучший матч в российской истории

Прошедшей весной матч рвущегося к чемпионству «Зенита» в Краснодаре, по признанию многих болельщиков и экспертов, стал самым ярким и захватывающим за всю новейшую футбольную историю страны. Здесь было все – предельная мотивация участников, безумные скорости, изумительные голы, закрученная до предела интрига, иллюзия чудесного спасения и драматичнейшая развязка на последних секундах.

С первых минут питерцы, понимавшие, что в случае победы уже никто не сможет составить им конкуренцию в борьбе за первое место, бросились атаковать ворота Матвея Сафонова. 20-летний воспитанник «быков» творил в воротах чудеса, вытаскивая мертвые мячи после ударов Артема Дзюбы, Игоря Смольникова, Эмилиано Ригони и Сердара Азмуна, но все же не смог в одиночку сдержать штурм гостей, позволив Дзюбе на 19-й минуте открыть счет.

Тем не менее, несмотря на преимущество соперника, «горожане» дважды отыгрывались по ходу встречи. Особенно примечательными получились голы зенитовца Ярослава Ракицкого, идеально исполнившего штрафной во втором тайме, и краснодарца Маурисио Перейры, чей выстрел в «девятку» ворот Андрея Лунева на 91-й минуте, казалось, лишил питерцев заслуженных трех очков.

И все же на 95-й минуте подопечные Сергея Семака усилиями Кристиана Нобоа и Дзюбы вырвали победу, окончательно уверовав в то, что золото РПЛ от них никуда теперь не денется. Это был тот редкий случай, когда истерический комментарий Георгия Черданцева вполне отражал происходящее на поле и не очень раздражал телезрителей.

Прогулка Кокорина и Мамаева по утренней Москве

А за полгода до тех событий встреча будущих призеров чемпионата России в Санкт-Петербурге подарила нам главную криминальную драму с участием футболистов, за которой вся страна следила в режиме онлайн. Соскучившиеся по совместным возлияниям друзья из команд-соперниц Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые встретились на футбольном поле впервые за долгое время. Виной тому тяжелая травма, от которой нападающий лечился на протяжении длительного времени. Болельщики ждали возвращения Александра с большими надеждами на то, что он сможет придать агрессии и разнообразия атакующим действиям своей команды, но он успел лишь несколько раз выйти на замену.

Что было потом, каждый помнит едва ли не по минутам. После матча в Петербурге Кокорин и Мамаев вместе отправились в Москву, отмечая радостную встречу (отец Мамаева рассказывал, что друзья не виделись два года), и в запале в течение одного утра устроили сразу две драки: сначала с водителем ведущей Первого канала, а спустя пару часов – с прославившимся чиновником Минпромторга Денисом Паком, о котором рядовые россияне доселе не слышали ни разу.

Закончилась история трагично. После ареста и длительного времени, проведенного в СИЗО, футболисты-дебоширы были-таки признаны виновными и осуждены на полтора года. Сейчас они находятся в исправительной колонии под Белгородом. Их освобождение ожидается в ноябре. Впрочем, на свободе они могут оказаться и раньше. Накануне матча в Петербурге игроки подали прошение об условно-досрочном освобождении.

Слезы Шатова и победный гол Классона

В целом «Зенит», по статистике, имеет над «Краснодаром» солидное преимущество: 10 побед при трех ничьих и трех поражениях. Но наиболее примечателен тот факт, что в четырех последних очных встречах победителями выходили гости. Дважды набрать три очка на чужом поле удавалось питерцам и однажды – краснодарцам.

Произошло это в апреле 2018 года за пять туров до финиша. К тому моменту «быки» отставали от «Зенита» на четыре очка и располагались на пятой строчке. Питерский клуб под руководством Роберто Манчини знатно трясло. Итальянский специалист категорически не справлялся со своей работой и совершил две фатальные ошибки – отказался от Дзюбы и Олега Шатова, отправленных в аренду. Первый устроил партнерам взбучку в Туле (3:3, у Артема гол и голевая передача), второй поспособствовал победе «Краснодара» в Петербурге.

Именно Шатов мощным ударом из пределов штрафной в дальний нижний угол открыл счет на 22-й минуте, а после замены во втором тайме, вызванной получено травмой, расплакался прямо на скамейке запасных. После игры Олег объяснил свои эмоции несправедливостью, с которой столкнулся (очевидно, он имел в виду решение Манчини о расставании), и радостью от того, что «нашел в себе силы и доказал самому себе, что еще может играть в футбол».

Усилиями Александра Ерохина хозяевам удалось отыграться еще в первом тайме, однако в концовке они сильно сдали, прижались к воротам и не смогли на 88-й минуте помешать Виктору Классону с линии штрафной уложить мяч в правый от Лунева угол. Потеряв в этих двух матчах пять очков, «Зенит» уступил четвертую строчку «Краснодару» и финишировал вслед за конкурентом, после чего Манчини был с позором изгнан, а Дзюба и Шатов вернулись домой.

Воля к победе и супергол Окриашвили

Еще один сумасшедший матч с непредсказуемой концовкой команды выдали в Краснодаре осенью 2016-го. Подопечные Мирчи Луческу за тур до завершения первого круга отставали от будущего чемпиона «Спартака» на три очка и были очень близки к тому, чтобы одержать десятую победу.

Когда Дзюба на 86-й минуте открыл счет, казалось, что дело сделано. Никто не мог ожидать того, что произойдет дальше. На второй компенсированной минуте Доменико Кришито не дотянулся до скидки Андреса Гранквиста на Марата Измайлова, и тот с линии вратарской переиграл Юрия Лодыгина.

А спустя еще две минуты настоящий шедевр удался Торнике Окриашвили. За 15 секунд до финального свистка грузинский полузащитник неотразимо пробил через себя в падении, попав точнехонько в ближний угол, чем привел трибуны и наставника Игоря Шалимова в неистовый восторг. К сожалению, травмы не позволили Окриашвили показать в Краснодаре свой максимум. За три года он провел всего 20 матчей, забив три мяча, и текущим летом на правах свободного агента уехал в «Анортосис».

В тот сезон «Зенит» с Хави Гарсией, Акселем Витселем, Александром Кержаковым и Виктором Жулиано финишировал лишь третьим и уступил место в Лиге чемпионов ЦСКА.

Лучший бомбардир противостояния – Дзюба

Всю четверку лучших бомбардиров в матчах «Зенита» и «Краснодара» составляют питерские футболисты. Пять голов за счету Дзюбы, четырежды поражал ворота противника любимец болельщиков португалец Данни, по три раза это делали великие форварды Халк и Кержаков. Примечательно, что в нынешнем составе сине-бело-голубых остался только Дзюба.

У «быков» по два мяча забивали Маурисио Перейра (летом уехал в МЛС), Мамаев (в колонии) и Рагнар Сигурдссон (транзитом через «Фулхэм» и «Рубин» перебрался с «Ростов»).

И пусть почти никого из героев прошлого в командах не осталось, это вовсе не значит, что нас ждет сухая и скучная игра. В шести последних встречах команды на двоих забили 17 мячей, то есть по 2,8 за матч, а меньше двух голов зрители увидели лишь один раз (в мае 2017-го). Так что сегодня мы ждем от соперников пиршества голов и верим, что очередной виток противостояния будет столь же зрелищным и ярким, как и в последние годы.

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