Видео всех голов 4-го тура РПЛ - Советский спорт
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03 августа 2019 22:08Футбол

Видео всех голов 4-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:2

Голы: Смолов (15), Соболев (88), Крыховяк (90+4)

«Урал» — «Ростов» — 2:2

Голы: Панюков (14), Шомуродов (68), Ильин (81), Сигурдарсон (86)

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