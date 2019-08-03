Видео всех голов 4-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:2
Голы: Смолов (15), Соболев (88), Крыховяк (90+4)
«Урал» — «Ростов» — 2:2
Голы: Панюков (14), Шомуродов (68), Ильин (81), Сигурдарсон (86)
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