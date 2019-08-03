Андре Шюррле: Я поиграл во многих командах и надеюсь, мой опыт поможет партнерам по «Спартаку» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 августа 2019 23:35ФутболГригорьевская Юлия

Андре Шюррле: Я поиграл во многих командах и надеюсь, мой опыт поможет партнерам по «Спартаку»

Новичок «Спартака» поделился впечатлениями от матча с «Динамо» и своем дебюте за красно-белых.

– Как вам дебют за «Спартак», поддержка трибун?
– Атмосфера просто невероятная. Хотелось, конечно, доиграть матч в равных составах, но что случилось, то случилось. А в целом впечатления захватывающие. Хочется играть и играть на таком стадионе.

– Сколько вам потребуется времени, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами?
– Конечно, нужно немного времени, потому что вчера была моя первая тренировка с командой за два месяца, а сегодня первая игра за три месяца. Самое главное, что сейчас я чувствую себя хорошо психологически. Скоро все придет.

– После неудачных действий партнеров вы подходили к ними, и что-то говорили. Что это были за слова?
– Из этого и состоит футбол. Когда делаешь ошибку – нужно вставать и поднимать голову, двигаться дальше. В адрес моих товарищей по команде были только слова поддержки. Я реально хочу им помочь. Уже побывал во многих командах, есть чем поделиться. Надеюсь, мой опыт пойдет партнерам на пользу.

– Как вы видели момент с удалением Понсе, который вы смотрели со скамейки запасных?
– Я не видел повтора этого момента, поэтому трудно судить. Понятно, что Понсе хотел побороться за мяч, но в итоге получился удар во вратаря. Там могла быть красная или желтая карточка. Без повтора мне трудно судить.

– Сейчас Джикия рассказал, что когда вы заходили в раздевалку один из молодых игроков сказал, что играл за вас в ФИФА. Вы когда-нибудь играли в ФИФА за кого-то из футболистов «Спартака»?
– Конечно, я играл в ФИФА. Я же тоже был молодым. Играл за Лэмпарда, за Баллака, а потом выступал с ними в одной команде. Это тоже были не передаваемые ощущения. Поэтому я еще раз хочу сказать, что рад находиться здесь, хочу помочь команде, постараюсь побыстрее набрать форму и продолжить двигаться дальше.

– Ваш выход на поле был для вас неожиданным? Вы ведь только присоединились к команде.
– Тренер подходил ко мне и вчера, и сегодня, мы разговаривали. Он спрашивал, сколько я смогу сыграть. Я сказал, что минут пятнадцать-двадцать. Ну, может, сорок. Но сегодня было удаление, он в перерыве ко мне подходит и спрашивает: «Можешь отыграть сорок пять минут?» Я ответил: «Ну, могу». И вот сыграл.

– Кто-то из сборной Германии желал вам удачи в «Спартаке»?
– Да. Конечно. Мы с Гетсе в хороших отношениях, постоянно переписываемся. И не только с ним, со многими ребятами на связи. Когда они узнали, что я перехожу в «Спартак», написали, что Москва – это классный город, пожелали удачи.

– У «Спартака» и дортмундской «Боруссии» есть что-то общее?
– Да. Менталитет фанатов похож. Они все девяносто минут гонят нас вперед. Хотят, чтобы команда билась до конца. Поэтому атмосфера очень похожа.

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