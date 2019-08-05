Подколы Дзюбы и Чалов в стиле Панова. Чем запомнился 4-й тур

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ЦИФРЫ ВЫХОДНЫХ

450 минут составила сухая серия вратаря «Локомотива» Гилерме в гостевых матчах с «Крыльями» в РПЛ, прервал ее лучший бомбардир чемпионата Александр Соболев

27 матчей потребовалось провести в нынешнем чемпионате, чтобы зрители впервые увидели счет 0:0, отличились «Спартак» и «Динамо»

12-й гол забил Артем Дзюба за карьеру в ворота «Краснодара», это любимый «клиент» форварда «Зенита»

СРЕЗКА ВЫХОДНЫХ

Дуглас САНТОС

Защитник «Зенита» провел очень неплохой матч против «Краснодара» – подключался к атакам, бил по воротам, стелился в подкатах, но в конце едва не похоронил команду. Не увидев, что Андрей Лунев пошел на перехват, бразилец головой направил мяч точнехонько в оставленные голкипером ворота. Если бы питерцы усилиями Сердара Азмуна и Артема Дзюбы не сравняли счет в компенсированное время, Сантосу пришлось бы услышать о себе массу нелицеприятного. Но – обошлось.

ПОДКОЛЫ ВЫХОДНЫХ

Артем ДЗЮБА

Форвард «Зенита» после ничьей с «Краснодаром» не скупился на похвалы в адрес партнеров. Правда, его слова больше напоминали подколы. Об Азмуне Дзюба выразился так: «Какой же классный пас он мне отдал! По-моему, Сердар впервые в жизни сделал кому-то передачу». А новичка Малкома Артем сравнил с бывшей звездой «Зенита» из Бразилии. «Будет Малком Халком на минималке». Имелась ли в виду игра или размер зарплаты, не уточнялось.

«ПАНОВ» ВЫХОДНЫХ

Федор ЧАЛОВ

Лучший бомбардир РПЛ-2018/19 постепенно входит во вкус и в новом сезоне. В матче с «Рубином» форвард ЦСКА забил очень эффектный мяч, ударом с лета в ближний верхний угол. Этот эпизод очень напомнил гол Александра Панова французам в 1999-м. Только на «Парк де Пренс» Панов сам подработал себе на ход, а Чалов в Казани получил пас от Марио Фернандеса, который предварительно пожонглировал мячом по мере продвижения от правой бровки к штрафной площади соперника.

СУДЬЯ ВЫХОДНЫХ

Владислав БЕЗБОРОДОВ

Питерский арбитр судил уже второе в сезоне дерби – но, в отличие от матча ЦСКА – «Локомотив», не мог пользоваться подсказками видеоассистентов. Возможно, отсутствие системы VAR и привело к ошибке, которую допустил Безбородов на 82-й минуте. Самюэль Жиго явно обхватил за корпус Вячеслава Грулева, не позволив динамовцу принять мяч в штрафной красно-белых. Это был очевидный пенальти. Такой же очевидный, как красная карточка, показанная в первом тайме Эсекиэлю Понсе.

ДУБИНКИ ВЫХОДНЫХ

ПИТЕРСКИЙ ОМОН

Многие ждали эксцессов на столичном дерби, а в итоге от правоохранительных органов у себя дома пострадали фанаты «Зенита». Конфликт начался возле «Газпром Арены» после того, как кто-то из болельщиков подвинул ограждение в зоне для курения. Тут же людей начали без разбора осыпать ударами дубинок, в ответ в омоновцев полетел тот самый «забор». В официальном пресс-релизе МВД сказано, что «серьезных нарушений порядка на матче допущено не было». Однако в памяти сразу всплыла драка фанатов и силовиков после недавнего матча «Ростов» – «Спартак».

ТРАДИЦИЯ ВЫХОДНЫХ

Гжегож КРЫХОВЯК

Польский опорник «Локомотива» принес победу своей команде на четвертой добавленной минуте, поддержав контратаку и вогнав мяч в ворота буквально с ленточки. Но интересно другое. Это был лишь третий гол Крыховяка в РПЛ. И второй раз поляк отличился в Самаре. Год назад он тоже забил «Крыльям» в августе, тоже успев на добивание, и его мяч так же, как и сейчас оказался победным.