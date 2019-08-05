Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нет - Советский спорт
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05 августа 2019 21:00ФутболТерещенков Петр

Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нет

Фронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.

«ВЫБРАТЬ РОССИЮ ВМЕСТО АНГЛИИ ИЛИ ИТАЛИИ – ЭТО СТРАННО»

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– Когда перед матчем с «Краснодаром» ваш любимый клуб приобрел у «Барселоны» Малкома, появилась мысль, что с золотом РПЛ все ясно, и теперь «Зениту» надо ориентироваться на удачное выступление в Лиге чемпионов?
– Просто отметил хорошее приобретение. Но парень, конечно, странный. Вместо того, чтобы поехать в Англию или Италию, выбрал Россию. Явно своеобразный чувак. Интересно посмотреть, как у него сложится в «Зените».

– То есть, реакция была куда более сдержанной, чем после двойной покупки Халка и Акселя Витселя в 2012 году?
– Очевидно, Малкома купили под Лигу чемпионов, но все прекрасно знают, как это бывает в футболе. Можно собрать отличных футболистов, а команды не сложится. Наличие сильных игроков далеко не всегда становится гарантией удачного выступления.

– Тем более, проблемы возникли чуть ли не с порога. Баннер фанатов «Зенит» некоторые СМИ посчитали проявлением расизма в отношении Малкома.
– Я поинтересовался у своих знакомых знатоков в этой области: где пролегает черта между темнотой кожи. Вот Бруну Алвеш, например, чернокожий футболист или нет? Или, допустим, Витсель с Эрнани?

– Выяснили?
– Нет, так и не понял, почему Малком для некоторых уже чернокожий, а тот же Эрнани – нет. И мне реально любопытно, как фанаты находят грань между белым футболистом и гражданином африканского происхождения. Такая классификация выше моего понимания.

«ОМОН НАДО ГНАТЬ СО СТАДИОНОВ»

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– На «Газпром Арене» реально устраивать такую же атмосферу ненависти, в которой на «Петровском» оказывался Владимир Быстров после возвращения из «Спартака»? Или сейчас группа радикальных фанатов в любом случае окажется в явном меньшинстве?
– Повторю, для меня эта история выглядит очень странной. В мире футбола уже давно мало кого интересует, какой у игрока цвет кожи или разрез глаз. На первый план вышли совершенно другие вещи – игровые качества или человеческие. Если футболист окажется гондоном – это одно, но цвет кожи… Вот я сейчас нахожусь в Лондоне, и здесь просто невозможна ситуация, чтобы футболиста «Челси» ненавидели за цвет кожи. Даже не буду рассуждать, хорошо это или плохо, просто таковы реалии современного мира. Таких разговоров нет в принципе. А вот полезен ли футболист для команды – пожалуйста, все готовы обсуждать.

– Возвращением в пещерные времена называют и избиение фанатов питерским ОМОНом…
– Мое мнение однозначно: полиции, а тем более ОМОНу, нечего делать на стадионах. Пусть службы стюардов обеспечивают порядок в той или иной степени. А эти люди в осиных головных уборах сами по себе сеют агрессию и ненависть. Это правда. Они искренне ненавидят тех, кто приходит на арену. Не хотят понимать и никогда не поймут, что желание зрителей – получить качественный досуг. А все эти, скажем так, безопасники за свою работу на стадионах, насколько я знаю, получают приличные деньги, и так вот задумаешься, что они просто хотят заявить о себе, показать свою необходимость.

Посыл такой: если нас не будет, то камень полетит не в омоновца, а в какого-нибудь дедушку. Хотя, по мне, делать им на стадионе вообще нечего, их надо гнать оттуда. Да, на прилегающей территории есть риск, что сойдутся потоки болельщиков команд соперников и устроят возню – так пусть там и следят за порядком.

Задача же – создавать комфортную среду для болельщиков. Эти же, наоборот, сами являются источником опасности. Причем серьезной опасности, так как никто не может знать, что придет им в голову. Хорошо хоть калаши им не выдают с гранатами… Или в Москве вот сейчас, сколько нацгвардейцев было на улицах! Лучше бы их отправили пожары в Сибирь тушить – была бы польза.

«БЫЛ НЕ ПРАВ НАСЧЕТ СЕМАКА»

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– Вернемся к футболу. Последний раз мы общались, когда прошлой осенью «Зенит» проиграл нищему «Анжи» и вы сомневались в тренерских перспективах Сергея Семака. Сейчас он чемпион.
– Признаю, был не прав. Семак справился и стал чемпионом, хотя во время зимней паузы я был на 90 процентов уверен, что золота «Зениту» не видать. Но потом все сложилось: новички подкатили хорошие, да и тренер, видимо, разобрался. Оказывается, можно и вот так – тихим сапом. Молодец!

– Раз сейчас «Зенит» стал еще сильнее, получается, что впереди тотальное доминирование?
– Почему? Вот тот же «Краснодар» местами возюкал «Зенит» будь здоров. В результате реально отскочили… Понятно, что пропустили курьезный гол в свои ворота, но к 90-й минуте счет-то был 0:1.

– Задевают разговоры о том, что «Зенит» всех разбирает на внутренней арене, как, например, Алексея Сутормина, да еще и тратится на дорогих легионеров вроде Малкома?
– Скажу так: когда подобным занимался «Спартак» в 90-е, забирая у всех талантов, лишь бы те за конкурентов не играли, мне это не нравилось. Поэтому понимаю болельщиков других команд… Однако это сегодняшние реалии. В «Зените» держат в голове следующий сезон, когда начнется канитель с легионерами. Отменили бы вообще этот дурацкий лимит, создали бы для игроков реальные условия конкуренции – пользы было бы гораздо больше.

– Лимит – лимитом, но разговоры, что у «Зенита» два фарм-клуба в РПЛ, все равно не утихнут.
– Я об этом ничего не знаю. Просто верю, что с «Оренбургом» и «Сочи» играют честно, а все остальное – поверхностные слухи.

«СПАРТАК» ИЗ ГРАНДА ПРЕВРАТИЛСЯ В ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИКС»

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– Вы как-то рассказывали о внутрисемейном противостоянии: ваш старший сын – за «Зенит», младший – за «Спартак», и оба остро реагируют. Сложно младшему сейчас приходится?
– Последние полтора месяца мы в Лондоне, и сыновья в лагере одного из местных футбольных клубов, поэтому немного отвлеклись.

– Ого. Они у вас профессиональными футболистами могут стать?
– Надеюсь, что не могут (смеется). Но раз есть интерес – пускай побегают, попробуют.

– Переход в «Спартак» Андре Шюррле, поигравшего в Лондоне за «Челси» и «Фулхэм», среди английских подростков вызвал резонанс?
– При мне ничего такого не обсуждалось. По мне, футболист Шюррле качественный. Но «Спартак»… Смотрели с младшим матч с «Динамо» – это просто смешно. Из российского гранда «Спартак» превратился в какой-то юмористический футбольный комикс.

– То есть, младшему в семье все сочувствуют?
– Поддерживаем. Говорю: «Все наладится когда-нибудь. «Зенит» вообще в первой лиге играл не так уж и давно».

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