Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»

Зачем приехал Черчесов?

«Ахмат» и «Оренбург» очень слабо начали сезон, набрав в трех турах на двоих всего три очка – грозненцы в первом туре обыграли «Краснодар» (1:0). Впрочем, оренбуржцам отчаиваться не стоит, календарь у них на старте получился сложным: «Ростов» (1:2) и ЦСКА (1:2) в гостях и «Зенит» (0:2) дома.

Широкой аудитории этот матч был интересен тем, что наконец в заявку хозяев попал экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, выздоровевший после травмы. Правда, сходу бросить его в бой Рашид Рахимов не решился, оставив на скамейке запасных.

В составе «Оренбурга» стоит отметить отсутствие получившего травму защитника Андрея Малых, позицию которого на правом фланге занял Георгий Зотов, а также появление в тройке центральных защитников израильтянина с российским паспортом Эди Готлиба, о подписании которого команда Владимира Федотова объявила всего несколькими часами ранее.

Сам футбол получился отнюдь не вдохновляющим. И футболисты, и особенно болельщики с удовольствием вычеркнут первые 45 минут из своей памяти. Ровным счетом ничего интересного на поле не произошло. Достаточно сказать, что в створ ворот команды ни разу не пробили.

Станислав Черчесов, неожиданно объявившийся на трибунах «Ахмат Арены», наверняка с десяток раз пожалел о том, что решил выбраться из дома. Это имело смысл только в контексте встречи со старыми знакомыми, коих у наставника сборной России достаточно во всех футбольных городах страны. Воочию лицезреть бодания команд в середине поля смысла не имело.

Дебют Глушакова, чудо-гол Деспотовича и ошибка Довбни

Вторая половина встречи получилась куда интереснее. В ее начале счет открыл Евгений Харин, сориентировавшийся в сутолоке у ворот Александра Довбни. Парировать удар вратарю помешал рикошет от собственного защитника.

Минут на 15 этот гол гостей прибил, выбраться со своей половины поля им удавалось считанное число раз, зато стоило им доставить мяч в штрафную, и получился шедевр – Джордже Деспотович роскошным ударом через себя не оставил шансов Евгению Городову.

Впрочем, радовались оренбуржцы недолго. Довбня неудачно вышел из ворот на подачу со стандарта, но до мяча не дотянулся и не смог помешать вышедшему в перерыве на замену Одисе Роши вывести хозяев вперед. На радостях Рахимов дал поиграть Глушакову, вышедшему вместо Олега Иванова. Проявить себя за отведенное время дебютанту не удалось, он лишь схлопотал предупреждение на третьей компенсированной минуте за откровенный срыв атаки.

Таким образом, «Оренбург» со старта сезона проиграл четвертый матч подряд, неизменно пропуская по два мяча, и в одиночестве осел на дне турнирной таблицы. «Ахмат» же набрал шесть очков и перебрался на девятую строчку.

«Ахмат» – «Оренбург» – 2:1 (0:0)

Голы: Харин, 50; Роши, 70 – Деспотович, 65

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов (Глушаков, 72), Бериша (Роши, 46), Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг (Понсе, 78)

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов (Чуканов, 68), Готлиб (Козлов, 84), Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе (Аюпов, 58)

Предупреждения: Швец, 23; Нижич, 26; Глушаков, 90+3 – Шахов, 4; Деспотович, 69