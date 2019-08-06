«Удержать Мирзова, Бакаева и Джорджевича в «Арсенале» было нереально» Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги скоротечной еврокампании туляков и рассказал о трансферной политике клуба.

«У «НЕФТЧИ» ИМЕЛОСЬ ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ОПЫТЕ»

– «Арсенал» этим летом дебютировал в Лиге Европы, но не смог пройти первый же отборочный раунд. Какие выводы сделали из двух поражений от «Нефтчи»?

– Вы правильно сказали: это был наш еврокубковый дебют. А «Нефтчи» провел более 60 матчей подобного уровня. Думаю, огромная разница в международном опыте сказалась. Хотя, конечно, проигрывать всегда неприятно. Но пройти «Нефтчи» помешали объективные факторы. И это не только опыт.

После самого успешного для нашего клуба сезона-2018/19 мы полностью поменяли линию атаки. Арендованные футболисты вернулись в свои команды – Резиуан Мирзов в «Ростов», Лука Джорджевич в «Зенит», Зелимхан Бакаев в «Спартак», Мохаммед Кадири в «Аустрию», Огнен Ожегович в «Партизан». Ушедшим пришлось оперативно подыскивать замену. Но новичкам требуется время для адаптации, налаживания игровых связей. На это нужны не один и не два месяца. Их до старта в Лиге Европы у «Арсенала» не было.

– На старт команды в РПЛ кадровые потери тоже влияют?

– Пока мы идем в премьер-лиге по привычному графику: две победы и ничья в четырех матчах. Но делать выводы преждевременно. Игра обновленного «Арсенала» только складывается. При этом у нас фактически нет трансферного бюджета, усиливать состав мы можем только за счет аренды игроков.

Я работаю в Туле третий год – и каждое межсезонье собирается, по сути, новая команда. Правда, ситуация меняется в лучшую сторону. Сейчас основной костяк «Арсенала» – это футболисты с полноценными контрактами, чего раньше не было. Значит, в следующее межсезонье, когда придется опять расставаться с арендованными, состав уже не будет меняться столь кардинально.

«ТУЛА НЕ МОЖЕТ КОНКУРИРОВАТЬ С ГРАНДАМИ НА ФИНАНСОВОМ ПОЛЕ»

– Мирзов после возвращения в «Ростов» сразу перешел в «Спартак», Кадири сменил «Аустрию» на киевское «Динамо». Значит, их бывшие клубы были готовы отпустить этих игроков. Неужели «Арсенал» не мог удержать своих лидеров хотя бы в аренде?

– Это было абсолютно нереально. Когда перед футболистом открывается перспектива попасть в «Зенит», «Спартак» или тот же Киев, то он не захочет оставаться в «Арсенале». Именно поэтому мы не могли удержать Бакаева, Мирзова, Джоржевича… С этим ничего нельзя поделать. Таковы реалии, в которых работаем.

Но я бы обратил внимание на другой момент. Все названные игроки год назад были не нужны своим клубам. Просто не были востребованы. Более того, и в «Арсенале» они заиграли далеко не сразу. На первых порах нам пришлось выслушать немало критики по поводу того, кого мы арендовали. В итоге же все ребята пришлись ко двору и принесли массу пользы, помогли клубу занять в чемпионате шестое место, дойти до полуфинала Кубка России. Поэтому когда сейчас некоторых наших новичков критикуют, мы внимания не обращаем. Время все расставит по своим местам.

– А вам не обидно, что «Арсенал», по сути, растит игроков для конкурентов? Ну, заиграют сейчас ваши новички – и через год разъедутся по топ-клубам.

– Это не вопрос обиды. Повторюсь, это данность, из которой мы исходим. Разумеется, хочется иметь стабильный состав, совершать покупки. Но по этой части «Арсенал» пока не может конкурировать с российскими грандами. Зато мы сильны другим – семейной, очень правильной атмосферой в команде, которая позволяет добиваться результатов. Определяющая роль у нашего президента Гурама Аджоева. Как человек, сам поигравший в футбол на высоком уровне, он досконально понимает принципы функционирования профессионального клуба.

– И каковы эти принципы на примере «Арсенала»?

– Не имея возможности конкурировать с «Зенитом» или «Спартаком» на финансовом поле, мы, тем не менее, выстроили прочную клубную вертикаль. Помимо первой команды у «Арсенала» есть молодежка, есть фарм-клуб «Арсенал-Химик», который выступает во второй лиге. Кроме того, бюджет позволяет содержать свою академию в Туле. Без всего этого развитие невозможно.

«МОЛОДОЙ ИГРОК НЕ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ, ЧТО ЕГО «КАЗНЯТ» ЗА ПЕРВУЮ ОШИБКУ»

– Ждать ли в «Арсенале» приобретений до закрытия трансферного окна?

– Мы работаем в этом направлении. Но называть сейчас конкретные фамилии было бы неправильно.

– Агенты, наверное, замучили звонками?

– Предложений действительно много, но нас интересует не количество, а качество. Это принципиальный момент. Если потенциальный кандидат ни в чем не превосходит нашего воспитанника или того, кто уже имеется в составе, мы предпочтем обходиться своими ресурсами.

– Как, кстати, относитесь к молодым российским игрокам?

– Вижу здесь огромную проблему. В России футболист до 23 лет может ходить в подающих надежды, хотя в Европе к этому возрасту многие становятся лидерами своих клубов и сборных. Молодежи надо не просто давать шанс – нужно ей по-настоящему доверять. Чтобы игрок был уверен, что его не «казнят» за первую же ошибку. У нас, к сожалению, мы часто наблюдаем обратную картину.

– Каков потолок «Арсенала» в сезоне-2019/20?

– Отвечу стандартно: будем двигаться от игры к игре. Не вижу смысла что-то загадывать наперед. Главное – выкладываться на сто процентов в каждом матче, брать очки и радовать болельщиков. А результат узнаем из итоговой таблицы.