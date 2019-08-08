Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи Шюррле - Советский спорт
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08 августа 2019 10:00ФутболГригорьевская Юлия

Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи Шюррле

Бывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.

«60 НА 40, ЧТО «СПАРТАК» ПРОЙДЕТ ШВЕЙЦАРЦЕВ»

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– После невразумительного старта «Спартака» в чемпионате многие с тревогой ожидают матч с «Туном». Вы – тоже?
– Нет.

– Почему?
– Команда выглядит не так хорошо, как хотелось бы, но приобретаются достаточно квалифицированные футболисты, с именами и подающие надежды. Мне кажется, новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн все правильно делает. Но сразу ничего не бывает. Тем же Андре Шюррле или Гусу Тилу требуется время. Одно очвидно: с ними потенциал команды заметно вырос.

– Тил на матчи с «Туном» не заявлен. Как и еще один новичок – Джордан Ларссон. Вы немного поиграли в чемпионате Швейцарии. Насколько тяжело придется красно-белым на выезде?
– Швейцарская лига – интересная и своеобразная. «Янг Бойз» и «Базель» выделяются, но в принципе каждый может выиграть у каждого. «Тун» редко попадает даже в Лигу Европы, команда там сейчас строится. Я посмотрел их заявку: костяк – достаточно молодой, как и в «Спартаке», ребят с опытом мало. При этом дома команда демонстрирует высокую результативность. Даже несмотря на уход в «Осер» лидера атак Деяна Соргича. Не так давно «Тун» уступил на своем поле «Базелю» – 2:3. И выглядел впереди неплохо. Вот в обороне там есть проблемы. «Спартаку» надо это использовать.

– Дадите прогноз на исход двухраундовой дуэли?
– 60 на 40 – что «Спартак» пройдет в следующий раунд. Важно не пропустить на выезде. Что, с учетом всего выше сказанного, не так просто.

«ПОВТОРЕНИЕ «САНКТ-ГАЛЛЕНА» ИСКЛЮЧЕНО»

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– Швейцарский футбол стал сильнее по сравнению с 2001 годом, когда вы отметились в «Лозанне»?
– Мы видим это по результатам сборной, которая превратилась в достаточно грозную силу. В Швейцарии хорошие поля, инфраструктура классная. Мне там нравилось. Расстояния минимальные. Тренер «Туна» сказал, что у них самый дальний выезд – три часа на автобусе. Представляете, чем для них станет поездка в Москву?

– То же самое можно было сказать в 2013 году о «Санкт-Галлене». Повторение того провала «Спартака» (1:1 в гостях, 2:4 дома) исключено?
– Мне кажется, сейчас мотивация и амбиции спартаковцев выше. Нужно завоевывать место в составе – и перед болельщиками реабилитироваться. Вряд ли тот же Шюррле приехал в Москву отбывать номер и вылетать из Лиги Европы на стадии квалификации. После дерби с «Динамо» немец признавался, что энергетика трибун гнала команду вперед даже в меньшинстве.

– Сожалеете о ком-то из тех, кто покинул «Спартак» летом?
– Фернандо и Зе Луиш могли бы еще помочь. Они всегда бились на поле. Непросто перестраивать игру прямо в разгар сезона после потери таких важных элементов командного механизма. Но я верю, что этот процесс не затянется. И проблески качественной игры мы увидим уже в четверг в Швейцарии. Возможно, этот матч станет отправной точкой.

– Сами поедете в Тун?
– Нет. Пока я езжу на гостевые матчи «Спартака» только на групповой стадии.

«НАШ АРГЕНТИНЕЦ НЕ СОБИРАЛСЯ «УБИВАТЬ» ШУНИНА»

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– Пока в этом сезоне команда Кононова ни разу не забила с игры. Это не беспокоит?
– Реализация действительно слабенькая. Особенно жалко Понсе. Он бьется, старается, но партнеры не создают ему моментов. А аргентинец – зависимый нападающий. Ему бы в штрафную, а навесы туда не идут. Вот и приходится заниматься не своей работой, что привело к красной карточке в игре с «Динамо».

Кстати, не понимаю, почему этот момент так раздули – будто Понсе хотел «убить» Антона Шунина. Ничего подобного. Это игровой стык. Понсе очень нужен первый гол, поэтому желание перехлестывает, отсюда – фол. Я бы не стал наказывать его за это длительной дисквалификации, скорее – условной. И желаю ему отличиться в Швейцарии. Гол его раскрепостит.

– Появление Шюррле поможет Понсе?
– Надеюсь. Против «Динамо» он был вынужден сыграть на острие, когда команда осталась в меньшинстве, но все-таки Шюррле – не наконечник. Это оттянутый нападающий, блуждающий по всему фронту атаки, врывающийся в свободные зоны и создающий моменты партнерам. Понсе – отличный адресат для передач немца.

– Цорн сказал, что «Спартак» еще может летом приобрести опорника. Нужен?
– Конечно. В середине поля у команды – большие проблемы. «Спартаку» не помешал бы этакий Дженнаро Гаттузо, который выгрызал бы все, разгрузив Романа Зобнина. Тот сейчас вынужден играть как бы между линиями. И часто не получается ни там, ни тут. А Роман более полезен в атаке.

«ЧЕРЧЕСОВ НЕ ПРИДЕТ, КАРРЕРА НЕ ВЕРНЕТСЯ, А Я БЫЛ БЫ РАД ВЕНГЕРУ»

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– Вас послушать, так у «Спартака» отличные перспективы в этом сезоне. Верите в Олега Кононова?
– Я болельщик и хожу на стадион, чтобы поддерживать команду. Что касается тренеров и руководства, они между собой решают, как и что. Задача фаната – кричать «Вперед, «Спартак»!» и ездить за командой. Я не испытываю к Кононову особого негатива. Он старается, но быть главным тренером «Спартака» непросто. Даже Массимо Каррера это ощутил. Кононов тоже нервничает и волнуется. Сейчас ушло полсостава, сменилась половина руководства. Нужно время. И больше позитива и веры.

– Так как раз времени у Кононова в обрез. Слышали про «ультиматум пяти матчей»?
– Это все слухи. Но и за пять матчей можно выправить ситуацию. И я бы предпочел, чтобы у Кононова получилось. Если опять менять тренера, придется и команду заново выстраивать.

– Ни у кого бы сейчас не получилось? Как насчет Станислава Черчесова?
– Не верю. Саламыч – тренер сборной и не будет там работать как минимум до конца чемпионата Европы. Не пойдет он сейчас в «Спартак», даже если его попросят. А про других кандидатов никто и не говорит.

Кто бы вдохновил бы лично меня? Ну, пожалуй, только Арсен Венгер. Было бы круто, если бы сейчас он пришел в «Спартак». Тем более француз сидит без работы.

– Многие болельщики не отказались бы от возвращения Карреры.
– Я могу понять людей. Ведь Каррера сделал такое! Даже я сам влюбился во все это. Он как воин, настоящий лидер, зажег наши сердца и еще больше усилил любовь к «Спартаку».

Но факт в том, что Карреры уже с нами нет. Огромное спасибо ему за все. Мы по-прежнему любим Массимо и не зря кричим в честь него заряд: A tutti avanti. Однако это уже перевернутая страница. Славная страница в истории «Спартака». Верю, что такую же игру, как в чемпионском сезоне, сможет поставить и другой тренер. Как говорится, ждем хлеба и зрелищ.

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