Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву - 65! - Советский спорт
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07 августа 2019 23:29ФутболАндронов Алексей

Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву - 65!

«Советский спорт» поздравляет обладателя Кубка УЕФА-2005 с днем рождения! Везде его именуют «первым» россиянином, выигравшим еврокубок. Мы уточним: не просто Первый, а Единственный!  

Мне кажется, такой статус у Газзаева останется надолго. Сейчас наш футбол живет несколько не так, как это было в первое десятилетие века. Да и еврокубки изменились. Но та победа открыла дверь в них, дала остальным клубам (прежде всего, «Зениту») веру в то, что все возможно. На поле в каждой команде выходят 11 игроков, у них 22 руки, 22 ноги и 11 голов. Они - такие же, как мы. Их можно побеждать.

Валерий Газзаев - четырехкратный чемпион России. Больше него выигрывал только Олег Романцев. Очень жаль, что оба они завершили свои тренерские карьеры раньше времени. Теперь свой опыт они могут передать только через интервью. Молодые тренеры - это здорово, но связь времен в футболе тоже должна быть. Юрий Семин тоже четырехкратный чемпион (один из своих титулов он завоевал с киевским «Динамо»). Ему, я думаю, соперничества с Газзаевым тоже не хватает.

Одно из достижений Валерия Газзаева - не измеряется в медалях и титулах. Будучи звездой московского «Динамо», дважды работая с этим клубом в качестве тренера - сейчас он ассоциируется с совершенно другой командой. Газзаев, по сути, и создал сегодняшний ЦСКА, в том виде, в котором мы его знаем. Именно на него, уже зная о тяжелой болезни Павла Садырина, сделал ставку президент ЦСКА Евгений Гинер. Именно их тандем заложил основу армейской футбольной идеологии, полностью (и довольно революционно) переформатировал клуб, превратил его в гранд российского футбола, у которого есть только одна цель - побеждать.

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Еще одна отличительная черта Газзаева - его смелость в доверии молодым игрокам. Я много раз это наблюдал лично. Он не смотрит на юный возраст, он сразу дает понять: молодой человек, добро пожаловать во взрослый мир! И если он в молодого игрока поверил - он будет защищать его от «общественного мнения» и не даст в обиду. Ни за что. Крамаренко, Корниенко, Тетрадзе, Акинфеев, братья Березуцкие, Алдонин, Дзагоев, Мамаев - наверняка это помнят. Есть в списке и иностранцы - Леван Кобиашвили, Вагнер, Жо, Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Евгений Хачериди.

Не думаю, что на страницах нашего издания стоит обсуждать деятельность Газзаева-депутата. Пускай этим займутся другие. С футбольной точки зрения - он один из самых ярких персонажей российской футбольной истории. И успешных. Пожалуй, в его карьере есть только один явный изъян. Речь о сборной России.

С ней Газзаев не прошел даже полного цикла, не выдержав поражения в товарищеском матче от Израиля. Причем, может быть он бы и не подал в отставку прямо на пресс-конференции (как когда-то из московского «Динамо» после поражения от «Айнтрахта» со счетом 0:6). Если бы не казус в раздевалке. Когда Газзаев в нее зашел (некоторое время он обменивался мнениями с помощниками в коридоре), футболисты (имена сейчас неважны) хихикая, обсуждали в какое развлекательное заведение они сейчас отправятся. Газзаев изменился в лице. Когда мы шли на пресс-конференцию, я еще не понимал, чем все кончится.

Мне в сегодняшнем футболе Газзаева не хватает. С днем рождения, Валерий Георгиевич!

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