Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ - Советский спорт
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08 августа 2019 11:00Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В пятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:

10 августа

19.00 (здесь и далее – время мск). «Краснодар» – «Рубин» (комментаторы – Шнякин, Нагучев)

12 августа

20.00. «Ростов» – «Крылья Советов» (комментаторы – Поленов, Аксенов)

Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

10 августа

14.00. «Оренбург» – «Тамбов» (комментаторы – Богданов, Меламед)
19.00. «Динамо» – «Зенит» (комментаторы – Шмурнов, Казанский)

11 августа

14.00. «Арсенал» – «Уфа» (комментатор – Жичкин, Меламед)
16.30. «Локомотив» – «Урал» (комментаторы – Казанский, Журавель)
19.00. ЦСКА – «Сочи» (комментаторы – Генич, Акулинин)
21.30. «Ахмат» – «Спартак» (комментаторы – Трушечкин, Арустамян)

Tournament table

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