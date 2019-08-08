Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ

В пятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
10 августа
19.00 (здесь и далее – время мск). «Краснодар» – «Рубин» (комментаторы – Шнякин, Нагучев)
12 августа
20.00. «Ростов» – «Крылья Советов» (комментаторы – Поленов, Аксенов)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
10 августа
14.00. «Оренбург» – «Тамбов» (комментаторы – Богданов, Меламед)
19.00. «Динамо» – «Зенит» (комментаторы – Шмурнов, Казанский)
11 августа
14.00. «Арсенал» – «Уфа» (комментатор – Жичкин, Меламед)
16.30. «Локомотив» – «Урал» (комментаторы – Казанский, Журавель)
19.00. ЦСКА – «Сочи» (комментаторы – Генич, Акулинин)
21.30. «Ахмат» – «Спартак» (комментаторы – Трушечкин, Арустамян)
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