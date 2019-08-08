Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугу - Советский спорт
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08 августа 2019 16:30ФутболАвгустин Александр

Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугу

Опытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту».

– Кто больше несет ответственность за этот пропущенный на 89-й минуте со штрафного мяч – вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов или защитник Урош Спайич? – вопрос 33-летнему Лории, который сейчас играет на Кипре за «Анортосис».
– На мой взгляд голкипера – Спайич. Он явно помешал Сафонову парировать удар. Вратарь не рассчитывает на то, что «стенка» развалится, и реагирует по мячу. А тут Вандерсон сдвинулся и поэтому не смог отбить мяч головой. И Спайич побежал к воротам по направлению полета мяча, но остановился.

Не надо было сербу этого делать. Если один раз получилось с «Зенитом», не факт, что получится опять. Если это действительно заготовка, то ее надо было очень долго отрабатывать на предсезонке. Спонтанность тут неуместна. В итоге Спайич смутил Сафонова. Можно сказать, оказал Матвею медвежью услугу.

– Насколько берущимся был сам удар?
– Он наносился под другим углом, чем в матче с «Зенитом», когда Спайич успел вынести мяч, отбежав назад. Сейчас Сафонову было сложнее. Когда с такого небольшого расстояния перебрасывается «стенка», среагировать непросто. Но я уверен: не было бы маневра Спайича, Сафонов парировал бы этот штрафной.

– Вы видите в Сафонове кандидата в сборную России?
– Безусловно. Сафонов – талант с хорошим будущим. Вообще, у «Краснодара» все вратари высокого класса. Тот же Станислав Крицюк – большущий профессионал. Жаль, травмы не дали ему раскрыться.

– Исход матча «Краснодар» – «Порту» справедлив?
– У хозяев я насчитал два момента, в остальном португальцы контролировали ход игры и, пожалуй, свой гол заработали. Отметил бы их вратаря Аугустина Марчесина. В одном эпизоде аргентинец выручил «Порту».

– Краснодарцы еще могут выйти в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов?
– Жаль, пропустили в концовке. Но в принципе 0:1 – не приговор. Сейчас «Краснодар» умеет и атаковать, и обороняться. В Португалии придется непросто. Однако шансы точно будут. Надо за них цепляться. В конце концов, весной краснодарцы проходили в Лиге Европы «Байер», едва не прошли «Валенсию».

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