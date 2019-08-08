Премьер-лига стреляет сама в себя. Удивиться нельзя возмутиться

ЧМ-2018 – помимо всего прочего – показал болельщикам, каким праздником может быть поход на футбол. Не только в больших городах – по всей стране. Через год после него мы слышим «Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадион». Что это?

Понимаю, что РПЛ возмущена и даже ошарашена последними историями с противостояниями болельщиков и силовиков. Тема, казалось, ушла в прошлое безвозвратно, но – неожиданно вернулась. Реакция официальных лиц – тот камертон, по которому выстраивается отношение к футболу. Очевидно, что размахивающий дубинками ОМОН гонит футбол обратно в 90-е. Но зачем к этому присоединилась лига?

Аргумент «А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают?» – абсолютно неуместен и похож на бред. Во-первых, снимать обувь в аэропортах не просят уже довольно давно. Во-вторых, вот мне просто интересно – в ноябре тоже будут «раздевать на картонку»?

Вместо того, чтобы использовать импульс увлечения футболом – сама лига говорит «он не для всех». Фанаты и болельщики, возможно, и потерпят, но говорить о серьезной популяризации в массах при таком подходе невозможно. Вряд ли, выбрав поход на футбол в качестве семейного досуга выходного дня, вы будете рады подобному досмотру себя и семьи. Значит – выберете другой вид досуга.

Если в премьер-лиге вдруг решили, что на футбол люди пойдут и так, потому что это круто – хочу их расстроить. Этого не будет. Пойдут те, кто ходил и до 2018-го. Новые – не придут. Зачем идти туда, где к тебе относятся как к скоту?

Еще один невероятный пассаж: «Ведем речь о том, что надо до какой-то степени разрешить стюардам применение физической силы». Тут можно только охать и ахать, больше ничего не остается.

Силы? Серьезно??? То есть непонятные люди, надевшие балаклавы (закрытые лица стюардов объяснили опасением, что в них будут что-то бросать, и боязнью некой возможной последующей реакции от болельщиков) еще и получат право применять силу? А кто определит границы понятия «до какой-то степени»?

Я совершенно не понимаю, как подобные пещерные настроения могут вообще появляться в XXI веке. Не декларироваться даже – а просто появляться в голове. Какие еще стюарды в балаклавах? На стадионе идет контртеррористическая операция?

Российский футбол – он что, для кого угодно, но только не для болельщика? А ведь с этим тезисом лига прожила много лет. Казалось, встала на путь исправления, чем способствовали новые стадионы, и по-новому выстроенные отношения с болельщиками. Поинтересуйтесь у «Спартака», ЦСКА или «Краснодара», как они ведут эту работу. Если не умеете сами.

Возрастающий градус агрессии в обществе не должен купироваться применением силы – это тупиковый путь. Причем особенно на трибунах спортивных сооружений. Но произошедшее в Ростове и Санкт-Петербурге – и главное, реакция на это – ясно говорят нам о том, что это очевидно не для всех. И прежде всего, неочевидно для тех, кто проводит соревнования и принимает решения.

Выскажу только одну версию, почему все происходит так. Других просто не вижу. По всей видимости, опасное и позорное решение о введении в российском футболе Fan-ID уже принято. И все эти события происходят не случайно, нужно просто подвести определенную базу под принятие решения. Создать фундамент. Потому что болельщицкое сообщество – против. Значит, нужны аргументы. И вам их – находят.

Только сам футбол и его болельщик тут ни при чем. И если поход на матч хотя бы теоретически будет допускать возможность унизительных процедур – очень многие, повторюсь, просто не придут на трибуны. Зачем?