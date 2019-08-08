Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окна

ТРАНСФЕРЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Николя Пепе, 24 года (Кот’д-Ивуар)

Позиция: правый нападающий

Откуда: «Лилль» (Франция)

Куда: «Арсенал»

Сумма трансфера: 80 млн евро

«Канониры» побили собственный трансферный рекорд, благодаря чему выиграли борьбу за лучшего бомбардира и ассистента «Лилля» прошлого сезона (23+12 во всех матчах) у целой группы европейских грандов, в том числе «ПСЖ», «Ливерпуля», «Барселоны», «Интера», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед». Последние были ближе всего к тому, чтобы перехватить Пепе, но не смогли договориться с его клубом. Считается, что большую роль в этой сделке сыграли агенты футболисты, пожелавшие отправить его именно в Лондон.

Унаи Эмери видит новичка игроком стартового состава, где компанию иуварийцу французского происхождения составят еще три обладателя французских паспортов: Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Матео Гендузи. Так что проблем с адаптацией у него возникнуть не должно.

Единственная проблема, с которой Пепе может столкнуться, это отношение болельщиков, сразу припомнивших ему признание в любви к «Челси», сделанное два года назад. В одном из интервью он заявил: «Челси» – это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственная команда в Англии, в которую я бы перешел».

Родри, 23 года (Испания)

Позиция: опорный полузащитник

Откуда: «Атлетико» (Испания)

Куда: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 70 млн евро

«Атлетико» не удалось удержать ни Антуана Гризманна, ни Люку Эрнандеса, ни Родри. Опорника на переезд из Мадрида уговорил Хосеп Гвардиола, уведя его из-под носа у «Баварии» и «Барселоны». Для этого «Сити» также пришлось выплатить рекордные для себя 70 млн евро отступных, прописанных в его контракте с «матрасниками».

«Мечтал играть с этими игроками и у этого тренера», – так испанец прокомментировал свой переход, отдельно отметив Серхио Агуэро, с которым познакомился еще в бытность игроком академии «Атлетико».

Родри призван прийти на замену 34-летнему Фернандиньо, которому с годами все сложнее выдерживать бешеный английский календарь. Молодой хавбек хорошо начинает атаки из глубины, здорово контролирует темп игры, может сделать проникающую передачу или нанести сильный удар издалека. А Гвардиола отмечал скорость его мышления и солидный рост (191 см), что очень важно для в целом низкорослой команды «горожан».

Полузащитник сборной Испании обещает стать ключевым игроком «Сити» на долгие годы.

Жоао Канселу, 25 лет (Португалия)

Позиция: правый защитник

Откуда: «Ювентус» (Италия)

Куда: «Манчестер Сити»

Сумма трансфера: 65 млн евро

В сложной игроков модели Гвардиолы крайним защитникам отводится едва ли не ключевая роль. Неслучайно в сезоне-2017/18 «горожане» в сумме отвалили за Эмерика Лапорта, Бенджамена Менди, Кайла Уокера и Данило более 200 млн евро.

Бразилец с поставленными задачами не справился, потерял место в составе и нынешним летом отправился в «Ювентус» за 37 млн, а в обратном направлении проследовал Канселу. Официально оба трансфера оформлены, как отдельные покупки, но наверняка при проведении транзакций будет сделан взаимозачет. Какой смысл клубам гонять деньги по банковским счетам?

По сравнению с Данило, португалец лучше чувствует себя при подключениях в атаке, умеет выбрать момент для рывка, обладает прицельной подачей в голову партнеру, сильнее в дриблинге и в завершающей стадии.

Танги Ндомбеле, 22 года (Франция)

Позиция: центральный полузащитник

Откуда: «Лион» (Франция)

Куда: «Тоттенхэм»

Сумма трансфера: 60 млн евро

Еще один рекордный трансфер на вход. Напарник уехавшего в «Бетис» Набиля Фекира по центру полузащиты «Лиона» в прошлом сезоне также покинул Францию. Его выбор пал на «Тоттенхэм». Здесь опорник составит пару в центре поля Эрику Дайеру.

Главные достоинства Ндомбеле – скорость, умение подключиться в атаку, хороший последний пас (8 голевых в 49 матчах прошлого сезона) и умение противостоять прессингу соперников. Должен не только расширить обойму игроков Маурисио Почеттино, но и стать одним из ключевых футболистов центра поля.

Джованни Ло Чельсо, 23 года (Аргентина)

Позиция: центральный полузащитник

Откуда: «Бетис» (Испания)

Куда: «Тоттенхэм»

Сумма трансфера: 60 млн евро

«Шпоры» не только обновили клубный трансферный рекорд, но и повторили его, выдернув у «Бетиса» в последний день трансферного окна молодого полузащитника сборной Аргентины, выступающего на той же позиции, что и Ндомбеле. Очень неожиданное решение, если учесть, что в обойме уже есть Эрик Дайер, Виктор Ваньяма, Харри Уинкс и Мусса Сиссоко.

Впрочем, Джованни игрок более атакующего склада. Видимо, таким образом лондонцы страхуются на случай ожидаемого отъезда Кристиана Эриксона. Отметим, что до весны текущего года Ло Чельсо принадлежал «ПСЖ», а за «Бетис» играл на правах аренды и был выкуплен в конце сезона за 22 млн евро. Таким образом, севильский клуб за несколько месяцев на ровном месте заработал 40 млн!

Аргентинец не так результативен, как Эриксен, зато очень мобилен, здорово открывается в свободных зонах (особенно в полуфлангах), не чурается единоборств, дисциплинированно работает в прессинге и грамотно выбирает позицию. В прошлом сезоне в 46 матчах набрал 22 (16+6) очка по системе «гол+пас».

Себастьян Аллер, 25 лет (Франция)

Позиция: нападающий

Откуда: «Айнтрахт» Ф (Германия)

Куда: «Вест Хэм»

Сумма трансфера: 40 млн евро

«Молотобойцы» летом отпустили в Китай за 25 млн евро Марко Арнаутовича и искали ему достойную замену. Второй бомбардир добравшегося до полуфинала Лиги Европы «Айнтрахта», наколотивший в прошлом сезоне 20 голов в 41 матче, вполне подходит на эту роль. Для «Вест Хэма» этот трансфер стал рекордным в истории.

Аллер чем-то похож на Арнаутовича. Высокий (190 см), физически сильный нападающий хорош не только в завершающей стадии, но и в подыгрыше (12 голевых передач в прошлом сезоне). Здорово борется за мяч, может его придержать и, несмотря на габариты, на дистанции развивает высокую скорость. Дуэт Аллер – Лука Йович наводил в бундеслиге шороху. Неслучайно оба нападающих ушли на повышение.

Впрочем, Аллер относится к типу зависимых форвардов, поэтому успехи в АПЛ во многом будут зависеть от того, насколько хорошо будет работать доставка мяча в штрафную. Исполнители для этого имеются. На левом фланге у лондонцев есть Фелипе Андерсон, а на правом – Майкл Антонио и Андрей Ярмоленко.

Мойзе Кин, 19 лет (Италия)

Позиция: нападающий

Откуда: «Ювентус» (Италия)

Куда: «Эвертон»

Сумма трансфера: 27,5 млн

Нападающему сборной Италии (два гола в трех матчах) было сложно пробиться в основу «Ювентуса», тем не менее в концовке прошлого сезона он стал регулярно появляться на поле в серии А и даже записал на свой счет шесть голов в 13 матчах. Запомнился голевой серией из четырех матчей подряд и под седьмым номером вошел в список лучших молодых футболистов сезона по версии L’Equipe.

Туринцы не горели желанием расставаться с клиентом Мино Райолы, но решили все же избавиться от него после отказа покинуть клуб Гонсало Игуаина. Отец Кина рассказывал, что тот с детства болеет за «Интер», но не смог привлечь этим внимание нерадзурри. В результате «пришлось» выбирать между «Арсеналом» и «Эвертоном».

Как ни странно, его выбор пал на «ирисок». Причина банальна. В отличие от «Арсенала», у ливерпульцев значительно ниже уровень конкуренции, и юный форвард, посоветовавшись с Райолой, решил, что игровая практика для него важнее клубного статуса. Иначе зачем было вообще покидать «старую синьору»? В отличие от ничего не гарантировавшего Эмери, в «Эвертоне» пообещали форварду сделать на него ставку. Оправдается ли она, покажет лишь сезон.

В любом случае, с учетом потенциала Кина и реалий трансферного рынка впоследствии мерсисайдцы наверняка смогут выручить за него намного больше заплаченных 27,5 млн евро.

ВНУТРЕННИЕ ТРАНСФЕРЫ

Харри Магуайр, 26 лет (Англия)

Позиция: центральный защитник

Откуда: «Лестер»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Сумма трансфера: 87 млн евро

Защитник сборной Англии провел очень сильный сезон и заинтересовал оба клуба из Манчестера. «Горожане» видели в Магуайре замену уехавшему в «Андерлехт» ветерану Венсану Компани, но не потянули финансовые требования «лис». Поначалу «Лестер» требовал за своего защитника безумные 113 млн евро, но даже 87 млн, который отдал за него «Юнайтед», рекорд за футболистов его амплуа. Контракт подписан на шесть сезонов.

Переговоры шли очень тяжело, и «Юнайтед» готов был даже отказаться от сделки, но Уле-Гуннар Сульшер настоял на этом приобретении. Так что ставки очень высоки – теперь англичанин просто обязан стать столпом обороны «МЮ», иначе ему гарантирован шквал критики. Сульшер отмечает его чтение игры, хорошую игру в воздухе, первый пас и умение проявить себя в чужой штрафной. Из недостатков отметим не слишком плотную игру против соперников.

Ожидается, что Магуайр наденет футболку «Юнайтед» уже в ближайшие выходные в матче с «Челси».

Аарон Ван-Биссака, 21 год (Англия)

Позиция: правый защитник

Откуда: «Кристал Пэлас»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Сумма трансфера: 55 млн евро

Еще один английский защитник за крупную сумму пополнил ряды «МЮ», перейдя из клуба статусом ниже. По итогам прошлого сезона Ван-Биссака лучшим игроком линии обороны в АПЛ по количеству выигранных единоборств (3,7 за матч) и одним из лучших по количеству прерванных передач с фланга (0,9 – четвертое место).

Еще в апреле 21-летний игрок попал в шорт-лист «Юнайтед» и стал единственным из того списка, кого манкунианцам удалось-таки заманить. Торг начался с 67 млн евро, манкунианцам удалось сбить 12 млн, но и 55 млн позволили Ван-Биссаке войти в пятерку самых дорогих англичан в истории. Больше платили только за Магуайра (87 млн), Рахима Стерлинга (63,7 млн) и Джона Стоунса (55,6 млн). Примечательно, что все четыре трансфера осуществили клубы из Манчестера и три из них касаются защитников.

Сульшер считает, что Ван-Биссака обладает рабочей этикой (что бы это ни значило), талантом и менталитетом, чтобы играть за «Юнайтед». Добавим, что он хорош в борьбе, любит идти вперед и обладает приличным дриблингом, однако допускает позиционные ошибки и периодически упускает оппонентов в своей штрафной.

ГЛАВНЫЕ ПОТЕРИ

Эден Азар, 28 лет (Бельгия)

Позиция: левый нападающий

Откуда: «Челси»

Куда: «Реал Мадрид» (Испания)

Сумма трансфера: 100 млн евро

Статистика в «Челси»: 352 матча – 110 голов и 92 передачи

Трофеи в «Челси»: чемпионат Англии (2), Кубок Англии, Кубок лиги, Лига Европы (2)

Личные достижения в «Челси»: символическая сборная АПЛ (4), лучший молодой игрок в АПЛ, игрок года в АПЛ по версии футболистов, игрок года в АПЛ по версии журналистов, лучший ассистент сезона в АПЛ, лучший футболист Бельгии, команда года УЕФА (2)

На своих ногах и по своей воле из АПЛ уходят редко. В прошедшее трансферное окно стоит отметить три подобных трансфера. Эден Азар много лет мечтает встать вровень с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, и переезд в «Реал» должен ему в этом помочь. Для АПЛ это серьезная потеря – ушел, возможно, лучший футболист лиги пяти последних лет. Лишившемуся права дозаявлять новых игроков «Челси» было сложно удержать такого мастера.

Ромелу Лукаку, 26 лет (Бельгия)

Позиция: нападающий

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «Интер» (Италия)

Сумма трансфера: 65 млн евро

Статистика в «МЮ»: 96 матчей, 42 гола, 13 передач

Еще один футболист сборной Бельгии покинул Британию. Как таранный форвард ни старался, ему все же не удалось закрепиться в «Юнайтед», хотя поначалу казалось, что их союз с Сульшером может оказаться долговечным. Но увы, получить гарантированное место в основе ему так и не удалось, и летом он устроил забастовку, отказался тренироваться с командой и в ожидании трансфера самостоятельно поддерживал форму в родном «Андерлехте», за что был оштрафован почти на полмиллиона евро.

Поначалу планировался его обмен в «Ювентус» на Пауло Дибалу, но он сорвался из-за того, что тот не сумел договориться с англичанами по условиям контракта. «Интер» же в связи с конфликтом с Мауро Икарди остро нуждается в нападающем, поэтому пошел «МЮ» на уступки и согласился заплатить за Лукаку 65 млн евро (изначально в «Юнайтед» вообще хотели выручить за него 100 млн). К тому же Антонио Конте всегда симпатизировал Ромелу и хотел видеть его еще в «Челси».

В новой команде бельгиец будет получать 9 млн евро.

Аарон Рэмзи, 28 лет (Уэльс)

Позиция: центральный полузащитник

Откуда: «Арсенал»

Куда: «Ювентус» (Италия)

Сумма трансфера: бесплатно

Статистика в «Арсенале»: 371 матч – 65 голов и 65 передач

Трофеи в «Арсенале»: Кубок Англии (3), Суперкубок Англии (3)

Личные достижения в «Арсенале»: лучший игрок сезона в «Арсенале» по версии болельщиков

Не менее знаковым получился отъезд ветерана «Арсенала» Рэмзи, отдавшего красно-белым цветам 11 лет своей профессиональной карьеры. Валлиец в последние годы стал пропускать много матчей из-за травм, хотя даже в нынешнем сезоне несколько раз надевал капитанскую повязку. В клубе хотели оставить многолетнего лидера, но не смогли тягаться с «Ювентусом», сделавшим ему «невероятное предложение». В Турине Рэмзи будет получать 10 млн евро в год.

Идриса Гуйе, 29 лет (Сенегал)

Позиция: опорный полузащитник

Откуда: «Эвертон»

Куда: «ПСЖ» (Франция)

Сумма трансфера: 30 млн евро

Статистика в «Эвертоне»: 108 матчей – 4 гола и 5 передач

Гуйе, конечно, не такой знаковый для АПЛ футболист, как предыдущие трое, но его переход в «ПСЖ» также заслуживает внимания. Понять мотивацию сенегальца несложно – не каждого в 29 лет зовут в топ-клуб. Скорее всего, для него это последний шанс пополнить скудную коллекцию трофеев. Тем более, что Франция для него не чужая страна – семь лет он провел в структуре «Лилля», с которым даже становился чемпионом страны.

Андер Эррера, 29 лет (Испания)

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Куда: «ПСЖ» (Франция)

Сумма трансфера: бесплатно

Статистика в «МЮ»: 189 матчей – 20 голов и 27 передач

Трофеи в «МЮ»: Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, Лига Европы

Один из наименее заметных героев «Юнайтед» последних лет покинул Туманный Альбион ради трофеев в составе парижского гранда. Решение он принял еще в мае, когда не смог договориться с англичанами о новом контракте. Манкунианцы просто не потянули запросы испанца, потребовавшего 390 тыс. евро в неделю. По сведениям СМИ, «ПСЖ» тоже не смог в полной мере утолить финансовые аппетиты Эрреры. Пришлось соглашаться на «жалкие» 345 тысяч.

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ВЕТЕРАНЫ УХОДЯТ

Стоит упомянуть и тех ветеранов, кто на протяжении многих лет был символом лиги и ковал историю, отдавая все силы и здоровье ради процветания своих клубов. Все они пошли на понижение, кто-то вообще остался без клуба, а легендарный Петр Чех и вовсе завершил свою блестящую карьеру.