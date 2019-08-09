Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразно - Советский спорт
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09 августа 2019 08:21ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразно

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).

- Надо благодарить судьбу, что «Спартаку» на старте Лиги Европы досталась такая команда, как «Тун». Сейчас я сижу и улыбаюсь. Смех иронией – у красно-белых в игре такая безалаберность, такая распущенность.

Первый тайм «Спартак» провел бездарно, но забил два мяча и повел - 2:0. Команда использовала свои моменты, вперед не лезла, играла осторожно. В принципе, я так и хотел, чтобы «Спартак» действовал изначально.

Интересно, что в перерыве футболистам сказал Кононов, что игра разладилась. Я бы сказал игрокам: «Мяч опустите вниз. Соперник сейчас раскроется и побежит вперед, значит, его нужно наказывать, проводя контратаки». В итоге во втором тайме «Спартак» пропускает два необязательных мяча. Это футбол. Это европейский турнир.

Но с такой игрой в Лиге Европы делать нечего. Да, 3:2 выиграли, но, так сказать, на тоненького. К слову, Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев, оформивший дубль, забили хорошие мячи.

Понимаю, что команда строится, но должна быть дисциплина. Футболисты должны выполнять волю тренера.

Безобразно играл Ризиуан Мирзов, хотя он и организовал первый гол. Он просто не готов. У него ноги просто не бегут. Андре Шюррле тоже не готов. Да, назовите фамилию любого игрока «Спартака», он сейчас не в форме. Общее впечатление от игры «Спартака» плачевное. Надеюсь, что такой безалаберной и распущенной игры от красно-белых я не увижу никогда!

Следующая игра у «Спартака» в чемпионате России, а там соперник серьезный – «Ахмат». Красно-белым нужно перестроиться. Там, в Грозном, игра будет «идти от ножа». Это далеко не «Тун». Если в Грозном «Спартак» будет играть так, как в Туне, ему задницу обязательно надерут.

Шюррле? Повторюсь, он не готов физически. Он худой. Ему не нужно сгонять лишний вес, но кондиции нужно наверстать. Тем не менее, сегодня немец отдал голевую передачу на Бакаева. Ну, можно Шюррле поставить крохотный плюсик.

Ананидзе – отдельный разговор. Джано - никакой. Аяз Гулиев? Аналогично! В центре поля, получается, пахал один Роман Зобнин. Не хочу его сильно хвалить, но он – мужик. В последних играх он помогает. Да, не без ошибок, но на поле работает.

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