Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервная - Советский спорт
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10 августа 2019 23:20ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервная

После матча «Динамо» - «Зенит», который завершился победой питерской команды 2:0, своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак.

- Как вам игра? – вопрос Сергею Семаку.
- Сложная и нервная игра. Счет был скользкий до самого конца матча. Была нервозность в действиях футболистов. Хорошо, что мы забили второй мяч. Это позволило более-менее спокойно закончить встречу. В первом тайме было много технического брака, мы плохо выходили из обороны. Соперник действовал достаточно активно. Во втором тайме было уже меньше ошибок. Был один неприятный момент у наших ворот, рикошет, после которого «Динамо» могло сравнять счет. У нас тоже были моменты, чтобы забить мяч раньше, чем мы это сделали. Игра получилось сложная, но победа заслуженная.

- Вы сказали про выходы из обороны. Но было два отличных выхода через Дугласа и Ракицкого в конце первого тайма. Может, стоило упростить игру? И чем стало лучше во втором тайме? Это «Динамо» стало меньше прессинговать, поэтому было меньше брака?

- Да. Во втором тайме было меньше брака. А в первом имелось много моментов, в которых мы ошибались на ровном месте, плохо двигались, плохо расставлялись, был технический брак в качестве передач. Не всегда выходили так, как нам хотелось бы. Не было понимания своевременности, когда и что надо правильно делать. И на флангах были проблемы и в центре поля ошибки. Больше связываю их с техническим браком.

- Какое повреждение у Дриусси?
- У него травма икроножной мышцы. Надо ждать обследования. Тогда и узнаем серьезность повреждения. Для нас это важный игрок, поэтому мы очень расстроены.

- Не было опасения при переводе Сутормина на левый фланг?
- Нет, не было, потому что Сутормин дисциплинированно играет в обороне. Это быстрый футболист.

- Насколько комфортно себя чувствует «Зенит» на старте сезона? Команда потеряла только одно очко после пяти туров.
- Всегда хочется побеждать. Одно очко потеряли в предыдущем туре, и это было обидно. По игре, считаю, мы заслуживали победу. Потеря потере рознь. Расстраиваемся, когда теряем очки в тех матчах, в которых должны были выигрывать. Все хотят побеждать.

- Почему Малком второй матч остается в запасе и можно ли его рассматривать, как прямого конкурента Дриусси? Или он может конкурировать за место в составе с Суторминым?
- Что касается конкуренции, то Дриусси надо сказать спасибо за то, что на протяжении длительного времени играет там, где нужно команде. Его характеристика – второй форвард. Там он чувствует себя наиболее комфортно. Но ради команды он готов играть, где нужно. Что касается Малкома, он провел всего пару контрольных матчей. В прошлой игре мы дали ему определенное время. В этой тоже. Ему нужно набирать физические кондиции и игровую практику для того, чтобы выходить на свой высокий уровень.

«Будем выстраивать игру, когда закончится комплектование команды»

- Насколько можно себе представить тактику игры в четыре защитника, двум центральным защитникам должен помогать кто-то из крайних игроков обороны. Как так вышло, что на десятой минуте команда получает выход два в два? – вопрос Хохлову.

- Был типичный выбив мяча, и ребята не успели перестроиться в этой зоне.

- Серьезная ли травма у Антона Шунина?
- Завтра Антон будет проходить обследование и тогда станет понятно, насколько серьезная у него травма.

- По сравнению с предыдущими матчами, бросилась в глаза беззубость игры в атаке. Это невыполнение установки тренерского штаба, или так здорово играл «Зенит»?
- В «Зените» играют футболисты высокого уровня, и они готовились к нашему матчу.

- Сколько надо этой команде, чтобы она начала играть в тот футбол, который вы хотите?
- Для начала надо доукомплектовать состав и закрыть некоторые позиции, которые до сих пор у нас остаются проблемными. Завершение выстраивания игры будет потом, когда закончится комплектование.

- Планируется ли привлекать к тренировкам с основой Тюкавина?
- Надо понимать, когда привлекать игрока. Он хорошо выглядит в молодежной команде, но это не значит, что он будет хорошо себя проявлять за основу. Это надо делать не во время сезона, а начинать с предсезонных сборов, чтобы он вошел.

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