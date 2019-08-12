Валерий Рейнгольд: Шюррле – мастерюга, Бакаев – экстра-класс, а Глушакова я не увидел
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил восхищение игрой красно-белых в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).
Загрузка...
– Я восхищен «Спартаком». Меня поразила не сама игра, хотя играла команда здорово, а дисциплина. Именно ее «Спартаку» не хватало ранее. Интересно, откуда она появилась? Я не ожидал. Невооруженным взглядом видно, что «Спартак» перестроился в лучшую сторону. Он показал игру очень хорошего уровня.
Некоторые футболисты на меня произвели очень хорошее впечатление: Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Гус Тиль. Они мне все понравились. Именно такое отношение игроков я хочу видеть в каждом матче, независимо от счета. Не было расхлябанности, никто не играл спустя рукава. Сегодня на поле был коллектив. Я благодарю ребят. Молодцы! Приятно было смотреть.
Каков первый гол! Многое сделала команда, но нужно отдать должное Бакаеву. У него есть все качества хорошего нападающего. Он все делает на скорости, лезет вперед, есть дриблинг.
И как сегодня сыграл Айртон! Блестяще. Он выручил в двух моментах, а обычно в похожих эпизодах в предыдущих матчах его не было рядом. И команда пропускала мячи. Где Айртон? А он еще в центре поля. А сегодня буквально два мяча из ворот вынес. Достоин похвалы. Наверное, все-таки Олег Кононов до него достучался.
«Спартак» выглядел убедительно. Но что будет дальше? Понять не могу. Теперь можно надеяться, что команда будет прибавлять. «Спартак» ждут непростые игры. Как бы красно-белых не посетила эйфория в матче со швейцарцами. Дальше будет ЦСКА. Опять нужно быть во всеоружии. Если «Спартак» продолжит так играть, три-четыре года жизни он мне добавит.
В конфликте Аблайе Мбенга и Георгия Джикии виноват игрок «Ахмата». Он – провокатор. Он цеплял Джикию и пошло-поехало. Получилась небольшая свара. Думаю, что судья понял, кто был зачинщиком и разобрался правильно.
Как сыграл Денис Глушаков? Я его не видел на поле. Мне его жалко. Он был бледным, когда он выходил на поле, замкнутым, хотя обычно у него глаза горят. Я понимаю его состояние. Из «Спартака» в своем время много ушло «реваншистов». И я в том числе.
По игре я бы отметил двух игроков. Шюррле – это мастерюга. Высший пилотаж. А Бакаев может превратиться в игрока экстра-класса. Я ни разу не видел, чтобы он играл в статике. Он всегда принимает мяч в движении, ищет «щели» в обороне. Большой плюс, когда футболист умеет играть без мяча.
Гол в ворота «Спартака»? Да, Александр Максименко ошибся на выходе. Но перед ударом футболист «Ахмата» сыграл рукой. Почему-то никто не обратил на это внимание? Я сначала подумал, что судья не разбираться с Джикией и Мбенгом пошел, а назначил свободный удар. Арбитр пожалел Грозный.
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
11/08 19:30Футбол
Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форвардаПосле матча «Локомотив» – «Урал» (4:0) генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от игры.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
10/08 23:15Футбол
Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервнаяПосле матча «Динамо» – «Зенит» (0:2) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
11/08 00:00Футбол
Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красеПосле выездной победы «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
11/08 20:45Футбол
Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
11/08 18:30Футбол
Нужен ли Рибери такому «Локомотиву»?Команда Юрия Семина, показав яркий и результативный футбол, разгромила на своем поле «Урал».
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.