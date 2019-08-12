Валерий Рейнгольд: Шюррле – мастерюга, Бакаев – экстра-класс, а Глушакова я не увидел

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– Я восхищен «Спартаком». Меня поразила не сама игра, хотя играла команда здорово, а дисциплина. Именно ее «Спартаку» не хватало ранее. Интересно, откуда она появилась? Я не ожидал. Невооруженным взглядом видно, что «Спартак» перестроился в лучшую сторону. Он показал игру очень хорошего уровня.

Некоторые футболисты на меня произвели очень хорошее впечатление: Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Гус Тиль. Они мне все понравились. Именно такое отношение игроков я хочу видеть в каждом матче, независимо от счета. Не было расхлябанности, никто не играл спустя рукава. Сегодня на поле был коллектив. Я благодарю ребят. Молодцы! Приятно было смотреть.

Каков первый гол! Многое сделала команда, но нужно отдать должное Бакаеву. У него есть все качества хорошего нападающего. Он все делает на скорости, лезет вперед, есть дриблинг.

И как сегодня сыграл Айртон! Блестяще. Он выручил в двух моментах, а обычно в похожих эпизодах в предыдущих матчах его не было рядом. И команда пропускала мячи. Где Айртон? А он еще в центре поля. А сегодня буквально два мяча из ворот вынес. Достоин похвалы. Наверное, все-таки Олег Кононов до него достучался.

«Спартак» выглядел убедительно. Но что будет дальше? Понять не могу. Теперь можно надеяться, что команда будет прибавлять. «Спартак» ждут непростые игры. Как бы красно-белых не посетила эйфория в матче со швейцарцами. Дальше будет ЦСКА. Опять нужно быть во всеоружии. Если «Спартак» продолжит так играть, три-четыре года жизни он мне добавит.

В конфликте Аблайе Мбенга и Георгия Джикии виноват игрок «Ахмата». Он – провокатор. Он цеплял Джикию и пошло-поехало. Получилась небольшая свара. Думаю, что судья понял, кто был зачинщиком и разобрался правильно.

Как сыграл Денис Глушаков? Я его не видел на поле. Мне его жалко. Он был бледным, когда он выходил на поле, замкнутым, хотя обычно у него глаза горят. Я понимаю его состояние. Из «Спартака» в своем время много ушло «реваншистов». И я в том числе.

По игре я бы отметил двух игроков. Шюррле – это мастерюга. Высший пилотаж. А Бакаев может превратиться в игрока экстра-класса. Я ни разу не видел, чтобы он играл в статике. Он всегда принимает мяч в движении, ищет «щели» в обороне. Большой плюс, когда футболист умеет играть без мяча.

Гол в ворота «Спартака»? Да, Александр Максименко ошибся на выходе. Но перед ударом футболист «Ахмата» сыграл рукой. Почему-то никто не обратил на это внимание? Я сначала подумал, что судья не разбираться с Джикией и Мбенгом пошел, а назначил свободный удар. Арбитр пожалел Грозный.