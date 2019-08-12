Ядерный Айртон, здравый Гулиев и беспощадный Тиль. Почему игра «Спартака» понравилась

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Хороший матч в Грозном, я уже и не припомню когда в последний раз увиденное на поле в исполнении «Спартака» было интересно обсуждать.

Потенциальные проход «Туна» и выигрыш в дерби смогут минимум на неделю отвлечь внимание от фигуры главного тренера который, как бы к нему не относились, у команды все-таки существует.

В противном случае вполне допускаю, что в случае ада с «Туном» и поражения от ЦСКА тренеру запросто могут указать на дверь, ведущую аккуратно в печь.

Тиль понравился, к Шюррле постепенно привыкаем, его воздушество Майкл Джордан, хотя пока несколько пассивно, в формате «как бы чего не вышло», но в итоге косвенно товарищ оказался причастен к результативным атакам команды.

Зелимхан Бакаев в очередной раз показал, что ему, в общем, все равно где играть. Так было и в дубле, и в «Спартаке-2». Единственный минус – могучая одноногость компенсируется приличной готовностью для старта сезона. Сейчас он оказывает огромную пользу команде. Насколько его хватит? Это вопрос следующий.

Два демонических спасения Айртона в каждом из таймов – хороший ответ критикам, хотя его мрачная обработка мяча в матче против «Туна» перед вторым голом еще свежа в памяти.

Аяз Гулиев, в кои-то веки, не дал намека даже на желтую карточку, употребив внутрь почти весь центр противника.

Несколько удивила замена Бакаева на Ризвана Мирзова. Я был уверен, что заменен будет Майкл Джордан, а Зелимхан перейдет направо. Но один из аргументов, прозвучавший в трансляции был убедителен: силы Бакаева понадобятся «Спартаку» для ближайшей игры в четверг.

И несколько слов о трансляции. Не в первый уже раз магия повторов из Грозного вызывает робкое недоумение. При этом, надо отметить, что это уже носит форму рецидива. Несколько лет назад был профукан повтор эпизода с падением Зе Луиша в штрафного «Ахмата» (или еще «Терека»?) после быстрого выхода «Спартака» со своей половины поля. Было очень похоже на пенальти, но за эпизодом не успевал не только главный рефери, но и режиссер повторов.

В этот раз тоже были вопросы. Где длинный повтор в эпизоде с третьим голом «Спартака»? Где повторы непонятных моментов с участием Мбенга и Джикии, а также Швеца и Зобнина? Очень странно, мягко говоря. Качественный показ любого спортивного мероприятия отличается от иного в первую очередь тем, что зритель еще даже не успевает подумать, как бы он хотел максимально удобно рассмотреть тот или иной эпизод, а он уже дается в прямом эфире. Примеров примерно тысяча.