Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧП

«ФОЛ МИЛАДИНОВИЧА – ЭТО ПЕНАЛЬТИ И УДАЛЕНИЕ»

– Больше всего шума наделал эпизод в концовке матча на «ВЭБ Арене», когда форварду ЦСКА Федору Чалову разбили в кровь лицо. Должен ли был Виталий Мешков назначать пенальти в ворота «Сочи»?

– Считаю, на второй добавленной минуте в этом матче произошло судейское ЧП. Защитник «Сочи» Иван Миладинович ударил локтем в лицо Чалову, который находился в пяти метрах от ворот. Это не только пенальти, но и красная карточка. Так что Мешков грубо ошибся. И я разделяю возмущение руководителей ЦСКА.

– На 21-й минуте того же матча Мешков не наказал другого защитника сочинцев Никиту Калугина, нанесшего травму Арнору Сигурдссону…

– Там была полужелтая – полукрасная карточка. Мешком был вправе как удалить Калугина, так и вынести предупреждение. Однако судья не сделал ни того, ни другого. Еще одна ошибка.

«В ГРОЗНОМ ВСЕГДА СЛОЖНО, НО СУХОЙ СПРАВИЛСЯ»

– А как насчет судейства Алексея Сухого в Грозном? С трибуна его назвали «козлом». Заслужил?

– На мой взгляд, Сухой нормально отработал этот матч, с поправкой на средний уровень наших арбитров. Брак можно встретить в любой встрече, но на мелкие ошибки мы глаза закрываем. А грубых ляпов у Сухого не было.

– Аблай Мбенг наиграл на красную карточку, когда снес Георгия Джикию?

– Ну, это же не прямая красная, а вторая желтая. Сухой имел основания ее показать. Поймите, в Грозном судить сложно, давление трибун приличное. Однако, повторюсь, со своей работой арбитр справился.

«ТАКОГО ПРОВАЛЬНОГО СТАРТА НЕ БЫЛО ЛЕТ ДЕСЯТЬ»

– В других матчах грубые ошибки встречались?

– Нет. Процент брака – не очень высокий. Но есть нюансы, которые могут аукнуться нашим командам в еврокубках. Я обратил внимание, как во время матча «Динамо» – «Зенит» Сергей Семак постоянно обращался к резервному судье Алексею Еськову, чтобы тот объяснял решения Евгения Турбина. Думаю, это связано с тем, что не за горами старт «Зенита» в Лиге чемпионов… К сожалению, в работе российских и зарубежных судей нет идентичности. И мы в этом еще не раз убедимся.

– Но пятый тур выгодно отличался от четырех предыдущих?

– Это точно. Мое мнение: стартовый отрезок чемпионата был полностью провален нашими судьями. Грубые ошибки допускали арбитры ФИФА – Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Сергей Карасев, Владимир Москалев, Михаил Вилков, те же Еськов и Мешков. Я просматриваю все игры премьер-лиги. И такого провала за последние лет десять не припомню.

– Чего не хватает нашим судьям?

– Вижу несколько проблем: использование старых методик подготовки, слабое применение современных технических средств и отсутствие грамотных руководителей. В российском корпусе назрели реформы. И инициировать их должен президент РФС Александр Дюков. Если сидеть сложа руки, ничего не изменится. Ведь главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова все устраивает. На жалобы клубов, которые страдают из-за ошибок арбитров, его ведомство внимания не обращает.