Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнее - Советский спорт
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13 августа 2019 07:59Футбол

Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнее

Обозреватель «Советского спорта» называет матч в Грозном лучшим для «Спартака» за год.

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД НЕ ВИДЕЛ СТОЛЬ УВЕРЕННОГО «СПАРТАКА»

«Ахмат» – «Спартак» – 1:3

В Грозном наконец увидел другой «Спартак» по содержанию. Прошлая версия команды, поведя в счете, вместо попыток забить второй мяч опускалась в штрафную и панически отбивалась всеми силами. В этом матче «Спартак» предстал уверенным в себе и при счете 2:0 старался продолжать делать результат. Видно, что команде нравится атаковать. Как Андре Шюррле радовался, когда сделал счет 3:0! Теперь главное, не растерять это настроение.

Кроме того, «Спартак» стал значительно быстрее проводить атаки. Хотя временами команда увлекалась катанием мяча, в результате чего соперник закрывался на своей половине поля и не позволял провести атаку. Хорошо, нашелся такой индивидуалист, как Зелимхан Бакаев, который брал игру на себя и много обыгрывал соперников.

Чем-то похож на него и Джордан Ларссон – он тоже не боялся идти в обыгрыш. Ему игра удалась в меньшей степени, но, думаю, это потому, что она была для него дебютной. Скоро он раскроется и будет очень опасен. Смущает лишь то, что оба они левши, и им комфортнее играть на правом фланге. Олегу Кононову придется решать, как их располагать на поле. Может, они станут меняться краями по ходу матча.

Видно, что у приобретенных футболистов достаточно мастерства. Тот же Андре Шюррле в эпизоде с первым забитым мячом здорово сыграл, быстро переведя мяч на ход Бакаеву. А Гус Тил отобрал мяч у чужой штрафной, что привело ко второму голу. Нельзя забывать, что для них это была, по сути, первая игра, но радует, что все новички вышли в старте практически при первой возможности. Это показывает футболистам, что они куплены не на лавочку, а для того, чтобы строить вокруг них игру.

В этом матче «Спартак» был солиден, свеж и мотивирован. Не помню за последний год столь уверенной игры. Нападение играло настолько хорошо, что даже защита стала выглядеть надежно. Тут есть очевидная связь. Чем больше команда атакует, тем меньше давления оказываются на оборону.

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Бывший капитан москвичей Денис Глушаков провел далеко не лучший матч. Несмотря на дружбу с ним, не могу не признать, что природу не обманешь – лучшие его времена уже позади. К тому же он долго не играл, да еще только пришел в команду. У него было ревашистское настроение, но этого оказалось недостаточно. На его фоне стало очевидно, что новички-иностранцы сильнее тех, кто покинул клуб, включая Фернандо и Луиса Адриано, которым в «Спартаке» было некомфортно. Новичкам, в отличие от них, есть что доказывать.

Концовка получилась эмоциональной. Игра катилась к солидной победе гостей, а в итоге едва не завершилась дракой. Все-таки матч проходил в горячем регионе, где часто смотрят на судейство. Мы все помним выкрик в микрофон «судья продажная» несколько лет назад. Это от того, что они по-своему реагируют на несправедливость. Я о том, что Аблайе Мбенга, конечно, надо было удалять, но и Георгию Джикии за конфликтный эпизод стоило вынести предупреждение.

Почему история с выкриком в микрофон повторилась? Мне кажется, просто боятся серьезно наказать клуб. Все время говорят, что это взрывоопасный регион – как бы чего не вышло. Но если бы в первый раз это пресекли, сегодня этого бы не было. А с другой стороны, ничего страшного не произошло – от горячей концовки зрители только выиграли. В итоге игра заканчивалась не безликим поражением «Ахмата», а драйвом и интригой. А ведь за это мы футбол и любим.

До сих пор доподлинно неизвестно, кто же все-таки кричал в микрофон. Был ли это глава республики? По голосу было похоже на него. Во всяком случае, со слов комментаторов мы знаем, что это был не глава клуба Магомед Даудов. Посмотрим, как РФС отреагирует на этот инцидент и тогда поймем – боятся их или нет.

АРМЕЙЦАМ НЕ ХВАТАЕТ АГРЕССИИ

ЦСКА – «Сочи» – 0:0

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«Сочи» – если не «Зенит-2» (его все же тренирует Владислав Радимов), то «Зенит-1,5». Защита у сочинцев очень серьезная. Там есть Федор Кудряшов, Сослан Джанаев. Это те люди, которые еще недавно за «Ростов» играли с «Баварией», и выигрывали! Не стоит забывать и об Иване Новосельцеве. В результате ЦСКА столкнулся с проблемами. Команде на данном отрезке не хватает агрессии. Мяч держит она нормально, а вот забивает редко – всего четыре мяча в пяти стартовых турах.

И все же армейцы могли вырвать победу, если бы арбитр Виталий Мешков назначил пенальти за удар локтем по лицу Федора Чалова, но он смотрел в другую сторону. Судью можно понять, он должен был следить за мячом, который был в другой стороне. Здесь боковой должен был подсказать. А еще лучше было бы, если бы на матче работал VAR.

«Сочи» в пяти турах не забил вообще ни разу, но не стал бы делать далекоидущих выводов. Даже в этой игре был момент, когда Андрей Мостовой убегал один на один с Игорем Акинфеевым, но не попал в ворота. Такое случается, сочинцам не стоит отчаиваться.

РАЗГРОМ «УРАЛА» – ЭТО ВЕНДЕТТА ЗА ДРАКУ В ФИНАЛЕ КУБКА-2017

«Локомотив» – «Урал» – 4:0

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«Локо» провел лучший матч в сезоне, но вместе с тем «Урал» сыграл непривычно слабо. Главное, что отличает эту игру от прошлых, заключается в том, что железнодорожники, поведя 2:0, не остановились. В них проснулись мальчишки, которые во дворе играют в футбол. Они хотели понравиться себе и друг другу и кайфовали на поле.

Хотя надо напомнить и о том, что «Урал» для «Локомотива» не простой соперник, против которого они бы, сделав результат, остановились. Это соперник, с которым они в 2017 году дрались в финале Кубка России. Мы все помним, как на кулаках выясняли отношения Ари и Роман Павлюченко. Кстати, прошедшей весной команды вновь сошлись в финале. Так что это была вендетта.

Было бы интересно посмотреть в «Локо» на Франка Рибери, к которому клуб проявляет интерес. У него есть характер, профессионализм, трудолюбие. Примерно такого же психологического склада Гжегож Крыховяк, и он приносит команде только хорошее. Француз мог бы занять место на левом фланге атаки, а Миранчуки закрыли бы центр и правый фланг. К тому же это еще и имиджевый момент. Приход таких футболистов добавляет красно-зеленым солидности в глазах нейтральных и зарубежных болельщиков.

Удивительно, но «Урал», забив в пяти турах восемь мячей, имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных. Второй год подряд в обороне команда играет очень плохо. Думаю, проблема в исполнителях. Если в центре обороны играет номинальный опорник Роман Емельянов, значит, более надежных вариантов у Дмитрия Парфенова нет.

Если бы пришел Жозе Моуринью, он бы сказал, что его эти четыре защитника не устраивают, и потребовал бы купить новых, иначе откажется от работы. Парфенов так сделать не может, потому что для него «Урал» – возможность тренировать в элите. Если купить новых исполнителей не получается, придется ему самому придумывать, как компенсировать индивидуальные недостатки за счет сыгранности и командных действий.

ЛУЧШИЙ В «КРАСНОДАРЕ» – ВРАТАРЬ САФОНОВ

«Краснодар» – «Рубин» – 1:0

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Иван Игнатьев забил в чемпионате уже третий мяч. Ему на гол требуется всего 68 минут. Кажется, что при такой результативности «быкам» и не нужен Маркус Берг, но с другой стороны, его покупали под Лигу чемпионов. Игнатьев талантливый парень, но, видимо, Мурад Мусаев, который работает с ним не первый год и хорошо знает, посчитал, что ему нужен более квалифицированный форвард. Для Игнатьева это хороший уровень конкуренции за место в составе. Она стимулирует его прогресс.

Среди футболистов «Краснодара» в этом матче хотелось бы выделить в первую очередь Матвея Сафонова. Когда «Рубин» перешел на навал, вратарь снял все, что было можно. Действовал очень спокойно. Видно, что он уже приличный голкипер – и в рамке, и в игре на выходах. Он отлично читает игру, здорово вводит мяч рукой.

Атака «горожан» стала смотреться не так здорово, как год назад. У этого явления есть логичное объяснение. Тогда игру определяли другие исполнители: Виктор Классон, Юрий Газинский, Шарль Каборе, Маурисио Перейра. Первые двое сейчас травмированы, двое других уже покинули команду. Трудно заменить их сразу. Мусаеву еще предстоит заново наладить командные действия. Сейчас игра в середине поля для меня менее понятна, чем была раньше, но надо дать им время.

Забавно, что сошлись команды, у которых реальные главные тренеры отличаются от формальных – ни у Мусаева, ни у Романа Шаронова нет соответствующей лицензии. Конечно, на клубном уровне следить за этим надо, иначе завтра тренировать будут какие-нибудь плотники и маляры. С другой стороны, на уровне сборных мне не кажется это обязательным. Помню, как сборную Бразилии в 1968-1970 годах тренировал журналист Салданья, и получалось у него неплохо. Когда он со всеми разругался, включая президента Бразилии, просто ушел со своего поста. Это я к тому, что все всегда разруливается само собой.

«ДИНАМО» НЕ ХВАТАЕТ ТАКОГО ФОРВАРДА, КАК ДЗЮБА

«Динамо» – «Зенит» – 0:2

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«Зенит» в РПЛ смотрится сильнее всех, но команда стала менее эмоциональной. В этом туре игра «Спартака» мне понравилась даже больше. «Динамо» оказало питерцам серьезное сопротивление и в целом сыграло на равных, но проиграло из-за индивидуальных ошибок.

Показателен первый гол. Сначала Владимир Рыков падает на ровном месте, затем Тони Шунич не может попасть по мячу, который катится ему в ногу – и уже на 10-й минуте надо отыгрываться с 0:1. Благодаря таким ошибкам «Зенит» мог выиграть и крупнее, но, например, Сердар Азмун с метра не попал в пустые ворота. В итоге результат сделал Артем Дзюба, у которого по системе «гол плюс пас» уже 7 (4+3) очков в пяти матчах.

«Динамо» как раз не хватает такого форварда. Укомплектована команда довольно квалифицированными футболистами, но слишком мало получается в атаке. Если новых игроков не будет, надо Дмитрию Хохлову что-то придумывать самому.

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