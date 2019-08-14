Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и Роналду

«У «ЧЕЛСИ» МАЛО ШАНСОВ»

– Мне очень хочется, чтобы «Ливерпуль» победил в Стамбуле, – признался 40-летний украинец. – Недавно команда Юргена Клоппа обидно, по пенальти, уступила «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Тем важнее завоевать очередной трофей. Чтобы поднять себе настроение на старте тяжелого сезона.

– «Ливерпуль» – очевидный фаворит?

– Соглашусь. Конечно, в одной игре всякое может случиться, но по составу «Челси» заметно уступает. И дело не только в именах. «Ливерпуль» отлично сыгран, там все отлажено до мелочей.

– Однако «Ливерпуль» потерял из-за травмы Алиссона. Это проблема?

– Алиссон – один из лучших голкиперов мира. Но я все же надеюсь, что вратарский фактор не станет определяющим.

– Отсутствие у Алиссона хорошего сменщика – одно из следствий критикуемой многими трансферной политики «Ливерпуля», который этим летом вообще обошелся без новичков. Вам такая стратегия не кажется рискованной?

– Не кажется. Перемены далеко не всегда идут на пользу. Особенно если у вас есть побеждающая команда. Вспомните «Реал»! Год назад мадридцы совершили самую большую ошибку в своей истории, когда после третьего подряд триумфа в Лиге чемпионов продали «Ювентусу» за сто миллионов евро Криштиану Роналду.

«Реал» просто обделался. Сейчас даже Гарет Бэйл не хочет там играть. Атмосфера разрушена, результаты нулевые. А ведь сегодня за сто миллионов рядового игрока можно продать, и близко не Роналду…

Так зачем «Ливерпулю», у которого и так все хорошо, дорогостоящие новички? Ну, возьмут они кого-то, скажем, в нападение – и что? Придется сажать на скамейку Мохамеда Салаха или Роберто Фирмино? Не вижу в этом смысла. Вот если бы кто-то из лидеров ушел, пришлось бы искать достойную замену. Но состав у Клоппа стабильный. Каждый знает свой маневр. Весной приобретен опыт большой победы, в финале Лиги чемпионов. Отсутствие перемен в такой ситуации – это благо.

«СУДЬЯ – ЖЕНЩИНА? С VAR ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА»

– «Челси» при этом не может регистрировать новичков из-за санкций УЕФА. Потери Эдена Азара и Давида Луиса в принципе восполнимы?

– За счет внутренних резервов – разумеется, нет. Особенно – Азара. Кто заменит такого игрока?!

– А в нового главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда верите? Или недавние 0:4 от «МЮ» подтвердили его низкий уровень?

– Не думаю, что проблемы «Челси» – в тренере. У Лэмпарда нет такого опыта, как у Маурицио Сарри, под руководством которого весной была выиграна Лига Европы. Но опыт – дело наживное. А вот компенсировать потери в составе Лэмпарду некем. И скамейка у его команды не станет длиннее. «Челси» будет очень тяжело выдержать традиционно плотный график АПЛ.

– Слышали, кстати, что Суперкубок УЕФА будет судить Стефани Фраппар?

– А что в этом такого?

– Фраппар – женщина.

– Ничего себе! Очень ответственный момент для УЕФА. Но, знаете, когда есть система VAR, судить, по-моему, может кто угодно.

«ШЮРРЛЕ ТОЧНО НЕ СИЛЬНЕЕ ВИТСЕЛЯ»

– И напоследок несколько вопросов о российской премьер-лиге. Переход Романа Нойштедтера – серьезное усиление для не чужого вам «Динамо»?

– Сложно сказать. В сборной России Нойштедтер играл защитника, а в «Шальке» – опорника. Я не знаю, где его будет использовать Дмитрий Хохлов. Поэтому не готов делать выводы. Надо посмотреть Нойштедтера в игре.

– Андре Шюррле себя в игре уже показал. Удивились такому громкому трансферу «Спартака»?

– Ну что значит громкому? За последние 10 лет в Россию кто только ни приезжал. Тот же Аксель Витсель точно был не хуже Шюррле. И бельгиец переходил в «Зенит» на пике карьеры, в отличие от немца, которые последние три года толком не играл. Чемпионом мира он становился в 2014-м. Если бы «Спартак» тогда купил Шюррле, было бы совсем другое дело. А сейчас это просто интересный трансфер.

– Вы в Германии с Шюррле пересекались?

– Вряд ли. У нас все-таки разница – 12 лет. Когда я играл, он, наверное, смотрел мои матчи по телевизору.