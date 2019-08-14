Айртон: Дома нам будет легче играть против «Туна», на расслабляться нельзя - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 18:07ФутболГригорьевская Юлия

Айртон: Дома нам будет легче играть против «Туна», на расслабляться нельзя

Защитник «Спартака» Айртон накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» поделился ожиданиями от завтрашнего матча.

- Какие у вас ожидания от ответной игры?
- Лига Европы – это очень важный для нас турнир. Хорошо, что нам удалось победить на выезде. Дома будут немного полегче, потому что помогают родные стены, и болельщики нас поддерживают, но нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Будем выходить на поле, и играть только на победу, не думая о результате предыдущего матча.

- Многие отмечают серьезный прогресс в вашей игре в последних матчах. Если вы сами сравните себя с той формой, в которой приехали сюда, в чем удалось добавить и полностью ли вам удалось адаптироваться к России, и новым условиям?
- Я считаю, что любой футболист на протяжении всей своей карьеры должен постоянно работать над собой, чтобы постоянно в чем-то немного становиться лучше. Я не являюсь исключением из этого правила. Поэтому каждый день стараюсь в чем-то прибавить, что-то постичь, работая как с командой, так и индивидуально. Что касается матчей, прежде всего, стараюсь думать о том, как отработать и в атаке, и в обороне.

- Чем вас удивил «Тун» в перовом матче, и какие стоит сделать выводы и исключить ошибки, допущенные в первой игре?
- В таком турнире, как Лига Европы, нет простых команд. Изначально мы готовились к серьезной непростой игре. В Швейцарии она такой и оказалась. Ситуацию еще осложнило то, что поле для нас было непривычным и было непросто на нем играть. Завтра мы сыграем на родном стадионе, в родных стенах, поэтому будет намного проще. Это дает нам уверенность в своих силах. Тем не менее, нам не стоит расслабляться, несмотря на то, что результат на данный момент складывается в нашу пользу.

- Из «Спартака» ехали бразильцы: Адриано и Фернанде. Не стало ли вам немного грустно от этого? С кем сейчас больше общаетесь в команде?
- Конечно, я скучаю по своим друзьям, что они уехали. Это отличные игроки и хорошие товарищи, но, к сожалению, футбол состоит, в том числе, и из этого. Временами твои друзья уезжают в другие команды. Так случилось и со мной. Ребята уехали, я остался. Сейчас я больше всего общаюсь с Мельгарехо, потому что хорошо говорит по-португальски. Есть Понсе, который говорит по-испански. Помимо них, остальные ребята постоянно поддерживают со мной контакт, подбадривают меня, не оставляют в одиночестве. У нас отличный коллектив в этом плане.

- Георгий Джикия собирает игроков перед стартовым свистком в круг. Что он говорит команде?
- Он всегда нам говорит, чтобы не расслаблялись, особенно в начале матча, чтобы не пропустить мяч на первых минутах, потому что это всегда очень обидно, а потом тяжело это отыгрываться. Он говорит нам о концентрации и подбадривает.

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