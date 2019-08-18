Филипп забил «Локомотиву». Видео всех голов 6-го тура РПЛ

«Динамо» - «Локомотив» - 1:1
Гол: Филипп, 3 - Алексей Миранчук, 28 (пенальти)
«Уфа» - «Ростов» - 2:0 (1:0)
Гол: Игбун, 40; 79.
«Рубин» - «Арсенал» - 1:0 (0:0)
Гол: Марков, 72
«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2 (0:1)
Голы: Вандерсон, 2 (0:1); Уткин, 78 (0:2)
«Урал» – «Крылья Советов» – 1:3 (0:1)
Голы: Панюков, 90+3 – Гынсарь, 28. Соболев, 79. Радоньич, 84
«Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (0:0)
Голы: Калугин, 46 — в свои ворота (1:0). Полоз, 68 — с пенальти (1:1)
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