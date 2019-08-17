Дэн выиграл пари у дяди Влада. «Ахмат» отобрал очки у «Зенита»

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«СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН…»

Накануне этой игры вдруг вспомнилось, как в последние годы регулярными пари и обоюдными колкостями развлекали болельщиков и пользователей соцсетей Владислав Радимов и Денис Глушаков. Происходило это в канун очередного дерби всея Руси. То бывший капитан «Зенита» встретит тогда еще капитана «Спартака» каким-нибудь «гостеприимным» постом накануне приезда красно-белых на берега Невы, то спартаковская «восьмерка» ответит «дяде Владу» так, что мало не покажется. Пари чаще всего заключались на исход двухматчевого противостояния: победителем в спорте считался тот, чей клуб возьмет верх по еврокубковой формуле (матч дома, матч в гостях), Проигравшему же полагалось, к примеру, накрыть поляну при ближайшей очной встрече в неформальной обстановке в одной из столиц.

Так вот об этой традиции теперь вспомнилось по той причине, что Глушаков с нынешнего сезона представляет совсем другой клуб. Но было любопытно, не продолжили ли Дэн и дядя Влад по-прежнему «замазываться» на ужин, ставя на кон, скажем, победу «Зенита» или «Ахмата» или забитый/незабитый Денисом мяч в ворота петербуржцев. Конечно, для Глушакова условия любого пари теперь становятся более сложными: все-таки грозненцев не отнесешь к числу топ-клубов РПЛ, и устоять в Питере против действующего чемпиона страны – задачка повышенной категории сложности. Но кто сказал, что она невыполнима?

Правда, решение этой задачи для гостей осложнялось отсутствием нападающего Аблае Мбенга, удаленного в матче предыдущего тура против «Спартака». Наставнику «Ахмата» Рашиду Рахимову пришлось выдвигать на передний край атаки Бернарда Беришу, которого из глубины поля поддерживал Олег Иванов, а в середине поля чуть выше чистого опорника Антона Швеца расположились Глушаков и Исмаэл Силва.

У наставника «Зенита» Сергея Семака тоже не все было гладко с составом. Травмы Себастьяна Дриусси и Малкома оказались куда более серьезными, чем считалось изначально. И в коротком телеинтервью перед игрой Семак даже обмолвился о полугодичных сроках восстановления обоих легионеров, хотя ранее речь шла о трех-четырех неделях.

Фанаты сине-бело-голубых живо отреагировали и на травмы своих лидеров, и на трагическую гибель в автокатастрофе их спартаковского коллеги Алексея «Бахыта» Васюка, посвятив этим событиям и персональные плакаты, и огромный обобщающий баннер: «Следи за собой, будь осторожен». Кстати, этой цитатой болельщики почтили память и самого ее автора: Виктор Цой тоже погиб на автотрассе в середине августа 1990 года…

МАТЮНИН УДАЛИЛ УЦИЕВА НА 7-Й МИНУТЕ

Матч начался чрезвычайно бурно, причем активнее поначалу выглядели гости. «Ахмат» и не думал закрываться на своей половине поля, однако эпизод, случившийся на седьмой минуте, заставил грозненцев больше думать об обороне. «Зенит» организовал молниеносную контратаку, и Александр Ерохин после идеального паса вразрез убегал один на один с Виталием Гудиевым. Казалось, гола не миновать, но хавбек сборной России метрах в двух от линии штрафной вдруг рухнул на газон – вроде бы после контакта с налетевшим на него с тыла Ризваном Уциевым. Подхвативший мяч Сердар Азмун отправил его в сетку, однако уже после свистка Алексея Матюнина, решившего показать капитану «Ахмата» красную карточку за, как мы сказали бы в прежние годы, фол последней надежды.

Исполнивший штрафной Ярослав Ракицкий на сей раз стенку обвести не смог, и стало ясно, что болельщиков ожидают 80 минут созерцания улицы с односторонним движением. При этом Рахимов не стал вносить коррективы в ход игры ни при помощи замен, ни путем тактических перестроений. Просто Глушаков сместился на правый фланг и фактически превратился в латераля. Интересно, каким был бы выигрыш Дениса в пари с Радимовым, если бы он поставил на то, что будет играть против «Зенита» именно на этой позиции?

Разумеется, о какой-то серьезной контригре «Ахмату» в меньшинстве пришлось забыть. Хотя на волне своего стартового настроя гости успели создать момент: Бериша слева выскочил к воротам Андрея Лунева, но не сумел перебросить мяч в угол ворот, хотя и заставил жестко столкнуться питерского вратаря и Ракицкого.

«Зенит» степенно приступил к реализации численного преимущества, но на флангах все же требовались более взрывные и агрессивные действия. Эмилиано Ригони справа был неплох, но почти совсем не получал поддержки от Игоря Смольникова. А слева Ерохину не хватало резкости. Хотя второй самый острый момент у ворот гостей создал тоже 21-й номер сине-бело-голубых. Примерно с угла штрафной площади Ерохин резаным ударом забросил мяч за шиворот Гудиеву. Тот вместо перевода мяча на угловой выронил его перед собой, и Азмун получил шикарный шанс расстрелять голкипера упор. Но пробил тому прямо в руки.

«ЗЕНИТ» ОСТАНОВИЛ ВРАТАРЬ, НЕ ИГРАВШИЙ ПОЧТИ ГОД

Кстати, Гудиев совершенно неожиданно появился в воротах «Ахмата» впервые за девять с половиной месяцев: в последний раз он выходил на поле в официальном матче в самом конце октября прошлого года. И сейчас никакой травмы у основного голкипера грозненцев Евгения Городова нет, однако Рахимов решился доверить место в воротах именно дублеру, заявив, что заполненные трибуны «Газпром Арены», возможно, станут для молодого вратаря дополнительным стимулом.

В перерыве Семак сделал очевидную замену, выпустив Юрия Жиркова вместо Смольникова, и «Зенит» перестроился на то сочетание номинальных защитников, какое было в предыдущем домашнем поединке с «Краснодаром»: Дуглас Сантос отправился на правую бровку, а Жирков занял привычную левую. Эта перестановка благотворно повлияла на атакующие действия хозяев: оба фланга заработали с большей интенсивностью, острые передачи и проникновения в лицевую стали проходить чаще, но до точного завершающего удара дело никак не доходило.

В середине тайма возник спорный эпизод, когда Ракицкий пытался обыграть Швеца в штрафной, и мяч вроде бы попал в руку хавбеку гостей. Украинский защитник «Зенита» отчаянно сигнализировал об этом арбитрам, но пенальти так и не выпросил.

В оставшееся время Семак заменил обоих фланговых игроков, однако Алексей Сутормин не сумел стать активнее и полезнее Ерохина, а Далеру Кузяеву за короткий игровой отрезок было важно снова войти в игровой ритм, и вряд ли стоило рассчитывать, что хавбек сборной России с листа сможет решать судьбу матча.

Пожалуй, самым активным в концовке у «Зенита» был Ракицкий, раздававший партнерам острые передачи и прямо-таки пышущий азартом и яростным нежеланием терять очки во втором кряду домашнем матче. Но в итоге ярость Ярика обернулась второй желтой карточкой в компенсированное время, а вторая ничья на «Газпром Арене» – после дележа очков с «Краснодаром» – все-таки случилась.

Так что если пари между Глушаковым и Радимовым все же было, Дэн сумел обыграть дядю Влада.

РПЛ. 6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) – 0:0

«Зенит»: Лунев – Смольников (Жирков, 46), Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос, Оздоев – Ригони (Кузяев, 83), Дзюба, Ерохин (Сутормин, 68) – Азмун

«Ахмат»: Гудиев – Уциев (к), Семенов, Нижич, Анхель Вилькер, Харин – Швец – Глушаков (Гащенков, 90+1), О.Иванов (А.Понсе, 81), Исмаэл Силва – Бериша (Роши, 62)

Предупреждения: Смольников, 24. Ракицкий, 55. Оздоев, 74 – Бериша, 14. Роши, 66. Нижич, 90+4

Удаления: Ракицкий, 90+4 (вторая желтая карточка) – Уциев, 7 (лишение соперника явной возможности забить гол вне штрафной площади)

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

17 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48 468 зрителей