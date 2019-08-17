Сергей Семак: Нужно забивать, чтобы не было поводов расстраиваться после матча

— Довольны быть не можем. Не победили дома. Это игра, в которой мы должны были побеждать. Но чтобы побеждать нужно забивать голы и как можно больше, чтобы не было поводов расстраиваться после матча. Понятно, что «Ахмат» играл в меньшинстве, оборонялся большими силами. Моменты были, пусть и не так много. К сожалению, не забили. Будем отыгрываться в следующем матче.

— Два чистых гола отменили. Смотрели эпизоды? Есть ли вопросы к судейству?

— Нужно посмотреть моменты, которые были. Разбирать их будет судейский комитет. Понятно, что мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили свое мнение после матча. Но будут разбираться те, кто занимается судейством. Мы же думаем о своей игре. Понятно, что гол Ригони — чистый, не было никакого офсайда. Первый момент нужно было доиграть, и, думаю, тоже был мяч забит верно. Кроме этого были голевые моменты и у Сердара, и у Артема, но, к сожалению, их мы не использовали.

— «Зенит» играл очень здорово, но показалось, что передерживали мяч в последней стадии атак. Это системная ошибка или конкретно этот матч так сложился?

— Конкретно этот матч так сложился. Не было Дриусси, который очень полезен во всех матчах, может отдать обостряющую передачу. Сегодня не хватило тонких передач. Неплохо действовал и «Ахмат», не позволил создать много моментов. Хотелось бы играть тоньше и насыщать штрафную, но что есть, то есть.

— Уже месяц пишут, что Ригони может уйти. Сегодня он вышел в стартовом составе. Значит ли это, что он остается?

— Не знаю, кто пишет. Ригони — в команде, он играет. Это все, что я могу сказать.

— Поясните ситуацию с Ракицким. Появилась информация, что его удалили в конце матча.

— Не могу сказать, выясню у начальника команды. Ни о какой второй карточке не знаю.