«Не надо с этими козлами разговаривать». Пожалуй, Семака можно понять

Случилось это, когда “Зенит” (видимо, в полном соответствии с принятым теперь в клубе стилем) решил продолжить террор судейской бригады. В центр поля рванули аж 4 (!) тренера, одного из них (Вильяма де Оливейру) Семак и отогнал этой фразой. Игравший за “Уфу” Вильям наверняка все понял. Что интересно, другого своего ассистента Семак не трогал, и вместе с Анатолием Тимощуком еще долго что-то доказывал арбитру.

Чтобы сконцентрироваться на главном через абзац - просто напомню, что о стремительном превращении “Зенита” в “Шахтер” говорил еще в прошлом сезоне. Тогда, кстати, петербуржцы “прессовали” именно Матюнина. Так вот, превращение продолжается. Забеги на судей, провокации на поле, драки, смачные интервью. “Клуб-сателлит” тоже теперь есть. Но это вопрос болельщиков “Зенита”. Нравится - ради бога. Мне вот поведение Ракицкого в концовке не нравилось совсем. Оно было бескультурным. Но Матюнин хорошо понимал, искрит сверх всякой меры, и старался быть учтив.

Странная во всех отношениях история с первой желтой карточкой, якобы полученной Ракицким на 55-й минуте. Она есть в куче онлайнов (в том числе была и в том, что идет на сайте РПЛ), в графике официального вещателя, о ней после матча рассказал его комментатор Павел Богданов. Потом выяснилось, что вроде как ее и не было. Из протоколов стала исчезать. Но зрители, бывшие на стадионе, говорят - была. Ну ладно, разберутся без нас. “Шахтер”, то есть, пока еще все-таки “Зенит” - товарищи влиятельные.

Так почему же можно понять Семака? Разумеется, его реакция груба и недопустима. И, по идее, это должен рассмотреть КДК, и на пару матчей отправить Сергея Богдановича в ложу, благо (мы видели это в трансляции) свободные места в ней есть. Не имеет права тренер так общаться с арбитрами. Тем - не привыкать, трибуны и не так еще высказываются (и в этом матче это тоже было), но я говорю о “понять”, а не о “простить”.

Уважаемые судьи! Вы, конечно, не козлы. Но прямо сейчас вы худшая команда премьер-лиги. Ваша работа чудовищна, она не выдерживает никакой критики. Перечислять можно столько, что не хватит страниц. Гол Жиго “Сочи”, локоть в матче “Тамбов” - “Спартак”, игра “Оренбург” - “Зенит”, сломанный нос Чалова, матч “Ростов” - “Спартак”, гол Миранчука “Рубину”, игра “Спартак - “Динамо”. Вам самим не стыдно? Каждый тур ваш руководитель Александр Еговоров, сгорая от собственного комичного вида, пытается найти какие-то оправдания. Находит их все реже.

На этот раз, как я понимаю, Егоров придет в гости на “Матч-премьер”. На чем, кстати, для него все может и закончиться - градус недовольства работой судейских бригад уже настолько зашкаливает, что монолог Артема Дзюбы совершенно не удивляет.

“Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом – нет. Матюнин – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения. Такое судейство – это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал. Сейчас послушаем фантазера Егорова”.

Оставим в покое математические способности Дзюбы (ни 15, ни 20 минут описанные им процессы не занимали). Но в целом-то он абсолютно прав!

И в вопросе “тут VAR, тут не VAR” особенно. И что рано или поздно люди начнут возмущаться - а почему только на одном/двух матчах эта система есть, - было ясно давно.

Уважаемые судьи! В большинстве своем, вы - прекрасные ребята. Но “хороший парень” - не профессия. Если вы не прекратите портить чемпионат - будет худо. Всем.

На этот раз работой Матюнина недовольны обе стороны. Так тоже бывает. И я понимаю руководство “Ахмата” и Чеченской республики - удаление Уциева и в самом деле не выглядело однозначным. Контакт с бутсой Ерохина у него был. Но именно контакт. Который (по-моему) Ерохин нашел сам. А потом нашел свою же ногу.

Да, в аналогичной ситуации на ЧМ-2006 был назначен пенальти в ворота Туниса за контакт с ногой Андрея Шевченко. Но это было 13 (!) лет назад. Да и вообще, футбол - такая штука… В нем, как говорил Глеб Жеглов “Что-нибудь подобное где-нибудь, когда-нибудь, с кем-нибудь уже было“. Так что прецедентное право - плохая отговорка. Такие голы, как у Жиго в ворота “Сочи”, тоже, наверное, где-нибудь засчитывали.

Что делать руководству РФС в этой ситуации - совершенно непонятно. Это тренера можно уволить, и он каждую тренировку будет перестраивать игру команды, учить чему-то игроков. У руководителя департамента судейства и инспектирования такой возможности нет. Он и собрать-то арбитров в одном месте не сможет.

Конечно, сейчас XXI век, существуют всякие вебинары, видеоконференции. Но решить проблему простой заменой “пешки на рюмашку” все же явно не получится. Лучше знать и понимать правила, уметь их применять, успевать за эпизодами - по щелчку пальцев арбитры не смогут. Кто бы им ни щелкал - Левников ли, Баскаков ли, какой-нибудь новый Розетти.

Следует признать - проблема в судействе очевидная, и такого катастрофического с точки зрения арбитража, старта у чемпионата России еще не было.

На фоне всего этого балагана - как же прекрасно смотрелся Суперкубок УЕФА, который доверили француженке Стефани Фраппар. С задачей она справилась блестяще.

Но Фраппар к нам не поедет. Придется заниматься ассенизацией самим. Представьте, кстати, что будет, если случится какая-то ошибка во время матча “Спартака” и ЦСКА? С которого, кстати, снялся из-за травмы изначально назначенный Алексей Еськов.