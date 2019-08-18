Бездомный «Рубин» вернулся в запретную зону еврокубков - Советский спорт
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18 августа 2019 16:31ФутболМощенко Захар

Бездомный «Рубин» вернулся в запретную зону еврокубков

Казанский клуб, оставшись без арены ЧМ-2018, на старом стадионе «Центральный» обыграл «Арсенал».

WORLDSKILLS ВЫСЕЛИЛ КОМАНДУ ШАРОНОВА

В столице Татарстана продолжают измываться над местной командой РПЛ и ее немногочисленными болельщиками. Ранее сообщалось, что «Рубин» покинет «Казань Арену» лишь до зимней паузы в связи с проведением на ней мероприятий в рамках чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

Теперь же появилась новая информация: газон на стадионе чемпионата мира-2018 не получится восстановить до конца текущего сезона. На данный момент траву с арены уже убрали, а новое поле, затраты на которое составят порядка 90 миллионов рублей, может появиться не раньше конца октября. Очевидно, что до зимней паузы «Рубин» на главном спортсооружении города точно не сыграет. Видимо, и по весне тоже.

Впрочем, в самой команде по этому поводу явно не горюют. Номинальный главный тренер казанцев Эдуардо Докампо, берущий на себя все функции по общению со СМИ ввиду отсутствия у реального рулевого Романа Шаронова соответствующей лицензии, даже признался в коротком телеинтервью перед игрой с «Арсеналом», что ему нравится проводить домашние матчи на старом Центральном стадионе.

- Здесь творилась история «Рубина», добывались главные победы. Да и болельщикам сюда удобнее добираться, – сказал Докампо.

Действительно, испанцу ли не быть в курсе, что именно здесь «Рубин» глубокой осенью 2010 года добивался нулевой ничьей с «Барселоной» в групповом турнире Лиги чемпионов! Но, если следовать приведенной тренером логике, то и «Арсеналу» (лондонскому, не тульскому!) не следовало сносить легендарный «Хайбери», мадридскому «Атлетико» стоило остаться на стареньком «Висенте Кальдероне», не выбрасывая сотни миллионов евро на возведение «Ванда Метрополитано». А руководство «Челси» следует покрыть несмываемым позором за решение пустить под нож культовый «Стэмфорд Бридж».

«ТРИ Л» ПРОТИВ ТРЕХ ГРУЗИН

В Казани всегда была проблема с заполняемостью построенной к чемпионату мира арены. И, конечно же, проще отдать ее под непрофильное мероприятие, объявить о длительной замене газона и поставить на неопределенный срок «под пар», чем по-настоящему организовать работу с болельщиками, сделать привлекательный, как можно сейчас говорить, матч-дэй с разнообразными конкурсами, выступлениями артистов и музыкальных групп, многочисленными точками питания и продажи сувенирной продукции. В конце концов, организовать специальные транспортные маршруты для зрителей в дни игр «Рубина» – вместо того, чтобы раздевать и разувать болельщиков при входе на арену.

Если говорить о самой игре, у «Арсенала» (тульского, не лондонского!) с приходом в аренду Александра Ломовицкого образовалось атакующая связка под кодовым названием «три Л», где компанию бывшему спартаковцу составили Евгений Луценко и Даниил Лесовой. Казанцы же из своей обширной грузинской диаспоры выставили лишь двух представителей в стартовом составе – Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили, расположившихся на флангах в группе атаки.

В первом тайме «Арсенал» бил чаще, обе команды по разу попали в каркас ворот, но при этом у «Рубина» не было ни одного удара в створ. Впрочем, первое же из них обернулось голом. Евгений Марков забил уже через три минуты после выхода на замену. Голевую атаку разогнал другой «джокер» Бека Микелтадзе, а продолжил пасом пяткой Евгений Башкиров.

В оставшееся время Марков мог оформить дубль, а «Арсенал» пару раз сравнять счет. Ни того, ни другого не получилось. «Рубин» догнал туляков по очкам, но опережает по результату личной встречи и снова находится в зоне еврокубков. Правда, участвовать в европейских соренованиях, как известно, казанцам запрещено - из-за действующей еще один сезон дисквалификации за нарушение правил финансового фэйр-плей.

РПЛ. 6-й тур

«Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: Марков (Башкиров), 72
«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов – Иг.Коновалов – Кварацхелия (Марков, 69), Закиров (Микелтадзе, 63), Башкиров (к) (К.Плиев, 90+1), Давиташвили – Кьяртанссон
«Арсенал»: Левашов – К.Комбаров (к), Григалава, Беляев, Альварес – Костадинов (Ткачев, 61), Чаушич, Горбатенко – Ломовицкий, Луценко (Банда, 85), Лесовой
Предупреждения: Уремович, 76. Микелтадзе, 89 – Альварес, 74. Григалава, 84
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
18 августа. Казань. Стадион «Центральный».

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