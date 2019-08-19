Иржи Ярошик: ЦСКА нужно купить своего Шюррле

«РЯДОМ С ФЕРНАНДЕСОМ И АКИНФЕЕВЫМ РАСТИ ПРОЩЕ»

- «Спартак» в последние недели преобразился. Команда Олега Кононова играет очень результативно. Вы видели матчи красно-белых в этом сезоне?

- Смотрел их матч Лиги Европы против «Туна». В атаке команда смотрится неплохо. Но, на мой взгляд, две лишние еврокубковые игры - скорее минус для «Спартака». В свежести ЦСКА будет иметь преимущество. Впрочем, в дерби игроки не думают об усталости. Стараются оставить на поле все силы. Думаю, так будет и на этот раз.

- Игра нынешнего ЦСКА вам нравится?

- Клуб прошлым летом сделал ставку на молодежь и не отходит от этой стратегии. Это, конечно, риск. Только молодыми сложно показывать стабильные результаты. Помните, как ЦСКА побеждал «Реал», а потом на ровном месте терял очки с «Викторией»… Очень важно, чтоб болельщики в такой ситуации оказывали всестороннюю поддержку Виктору Гончаренко и его парням. Команде сейчас непросто.

- Кого выделите в составе армейцев?

- Люблю наблюдать игрой Марио Фернандеса. А Игорь Акинфеев - это уже легенда. Рядом с такими мастерами легче прогрессировать. И я вижу, как добавляют Федор Чалов, Никола Влашич, Иван Обляков. И все равно, жаль, что в ЦСКА больше нет Сергея Игнашевича, братьев Березуцких. С ними было бы гораздо спокойнее.

«Я «СПАРТАКУ» НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛ»

- Центр обороны - главная армейская проблема?

- За пять туров пропустили три мяча. Вроде бы не так плохо. Но ведь атака начинается с защиты. И пока баланс здесь не очень хороший. Потому и забивает ЦСКА мало.

- У вас, когда играли за ЦСКА, на «Спартак» был особый настрой?

- Конечно. «Спартак» для России - большой клуб. Как и ЦСКА. Это не зависит от состава. Это история. Поэтому для меня «Спартак» - ЦСКА - самое большое дерби в карьере. А я поиграл во многих странах, знаю, о чем говорю.

- Чем запомнились матчи против «Спартака»?

- Тем, что я никогда красно-белым не проигрывал. (Смеется.) Ни с ЦСКА, ни с «Крыльями Советов», ни со «Спартой»… Помню, как забил «Спартаку» решающий гол, и мы победили 3:2. Это было на стадионе «Динамо», шли последние секунды игры. А у соперника в составе были Егор Титов, Василий Баранов, Роман Павлюченко…

- Тот матч запомнился ужасным газоном. Сейчас у ЦСКА и «Спартака» новые стадионы.

- И это здорово. К сожалению, в мое время у ЦСКА не было своей арены. Играли часто на ужасных газонах. В этом плане современному поколению армейцев повезло. У них есть свой дом. Это важно.

«ЖЕРТВОВАТЬ ЛИГОЙ ЕВРОПЫ НИКТО НЕ БУДЕТ»

- Предстоящий матч пройдет на «Открытие Арене». На что будут претендовать ЦСКА и «Спартак» в нынешнем сезоне?

- Мне кажется, за чемпионство в этом году поборются «Зенит» и «Краснодар». А ЦСКА и «Спартаку» придется соперничать с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. Пока это потолок. А чтобы поднять планку притязаний, армейцам нужно прикупить какого-нибудь большого игрока с опытом. Такого, как Андре Шюррле, который заметно усилил «Спартак».

- Может ли ЦСКА в этом сезоне ради внутреннего чемпионата пожертвовать Лигой Европы?

- А такое в России бывает? Еврокубки - это престиж. И в Лиге Европы никто не играет спустя рукава. Да, скамейка у ЦСКА короткая, ресурсов для борьбы на два фронта у Гончаренко не много. Но армейцы во всех турнирах бьются за победу. И клуб не будет менять философию. В этом я уверен.