«Локомотив» после Суперкубка снова выиграл на «Динамо»

ПЯТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В «СТАРТЕ» – ДИНАМОВСКИЙ РИСК

К шестому туру пути-дороги двух московских клубов серьезно разошлись: мериться с «Локомотивом» набранными очками динамовцам точно не пристало – поскольку таковых было ровно вдвое меньше (пять против десяти). Оставалось рассчитывать на джокеров, в частности, только-только подписанного немца Максимилиана Филиппа. Тем более что предыдущая встреча РПЛ с «Зенитом» выкосила из рядов бело-голубых основного голкипера Антона Шунина (из-за травмы) и опорного хавбека Артура Юсупова.

Кроме того, лишился доверия тренерского штаба Дмитрия Хохлова весь левый фланг в лице Константина Рауша и Жоаозиньо, совсем не впечатливший в поединке с чемпионом страны. В довершение ко всему вне стартового состава оказался и Кирилл Панченко – но в данном случае одному из самых активных игроков «Динамо» в последних матчах не повезло стать конкурентом Филиппа на позиции «десятки».

Пять изменений в стартовом составе (не забудем про Заурбека Плиева и Клинтона Нжи на левом фланге и дебюте Романа Нойштедтера в опорной зоне) – это всегда большой риск. Как подопечные в совершенно новом сочетании воспримут тренерские задания, в какой игровой форме находятся новички – ответы на эти вопросы заранее знать невозможно. А после финального свистка мириться с полученными ответами может быть уже поздно.

А вот у железнодорожников изменение в «основе» было лишь одно: слева в защите Брайн Идову вышел вместо Мачея Рыбуса. В остальном от Юрия Семина глупо было ждать масштабных перестановок после домашнего разгрома «Урала» (4:0). И это несмотря на то, что в заявке красно-зеленых наконец-то появился свой новичок – Лука Джорджевич, купленный у «Зенита».

Удивительно, но факт: куда более агрессивным, слаженным и целеустремленным в первом тайме выглядело именно «Динамо». Вальяжный в дебюте «Локо» сразу же получил отрезвляющую зуботычину в виде рейда Нжи, который Дмитрию Баринову пришлось останавливать лишь ценой желтой карточки. А уже спустя несколько секунд Макс Филипп, эффектным ударом со штрафного вогнав мяч в сетку рикошетом от перекладины, установил рекорд для новичков-легионеров нашего чемпионата, забив уже на третьей минуте.

ТАЙМ «ФУТБОЛЬНОГО БЕЗОБРАЗИЯ» И СПАСИТЕЛЬ КРЫХОВЯК

Подопечные Юрия Семина долгое время пребывали в какой-то прострации после столь быстро пропущенного мяча. Атаки у красно-зеленых не было вовсе: то Смолов пасовал на десять метров чужому, то фланговые игроки портили все неоправданными продолжениями, и даже братья Миранчуки чаще путались в своих ногах и конечностях соперника, безнадежно теряя темп атаки.

Апофеозом неуклюжести игроков «Локомотива» стал эпизод минут за десять до перерыва, когда Гилерме, выбивая мяч из штрафной, угодил в голову Бенедикту Хеведесу. Благо для гостей, что рикошет получился нерезультативным, а то после такого мяча в свои ворота позора не оберешься!

Тем не менее, еще до конца первой половины железнодорожники сумели отыграться. Гжегож Крыховяк вовремя в чужой штрафной подвернулся под ногу Тони Шуньича и рухнул на газон. Едва ли не половина состава бело-голубых рванула к арбитру Василию Казарцеву с характерным жестом – посмотри, мол, повтор! Ведь система VAR«в этом туре работает на обоих столичных дерби. Однако питерский рефери, хорошо знакомый с технологией видеоповторов (он уже отработал несколько матчей в качестве руководителя видеобригады), даже не стал «смотреть кино». Видимо, аудиоподсказка убедила его, что 11-метровый действительно следует назначить.

А вот пробивать сам удар с «точки» пришлось дважды. Семин перед первой попыткой осенил себя крестным знамением. Сначала Алексей Миранчук без проблем перехитрил Игоря Лещука, однако арбитр усмотрел ранее забегание в штрафную площадь других игроков «Локо». Во второй попытке молодой голкипер бело-голубых уже реагировал по удару, но Алексей не оставил тому шансов, мощно и точно пробив в левый от себя верхний угол.

Очевидно, что больше одного тайма футбольного безобразия вице-чемпион страны просто не мог себе позволить. И действительно, уже на третьей минуте после возобновления игры все тот же трудяга Крыховяк заработал для команды «полупенальти». Ведь когда брат Алексей исполняет штрафной в пределах 20-метровой дистанции, это на пятьдесят процентов (а то и больше) гол. Но на сей раз во всей красе показал себя Лещук, потащивший мяч из-под правой от себя штанги.

«БЕЛО-ГОЛУБОГО ШЮРРЛЕ» ПОКА НЕТ

Ключевые перемены во втором тайме произошли в центральной зоне. Нойштедтер и Шарль Каборе, успевавшие создавать непреодолимую для соперника преграду в середине, теперь явно перестали успевать за ускорившимися братьями, Рифатом Жемалетдиновым и вездесущим Крыховяком. Проснулись и красно-зеленые фланги: вскоре Идову слева точно прострелил на Смолова, но нападающий в борьбе с защитником пробил выше цели.

Что касается «Динамо», безусловно, велик был соблазн записать Филиппа в бело-голубые Андре Шюррле, но делать этого пока не следует. Спартаковский немец реально ведет игру «Спартака», организует атаки и сам их завершает. Тогда как 25-летний динамовский посланец бундеслиги пока ничем особенным, кроме эффектного гола со штрафного да еще одним низовым выстрелом в дальний угол, не отличился. Особенно – во втором тайме, когда резко упало все командное движение «Динамо».

Уже к середине второго тайма бело-голубые недвусмысленно дали понять: ничья их вполне устраивает. Повисшего на желтой карточке Шуньича заменил Иван Ордец, для которого дерби стало дебютным матчем в РПЛ. Но заблокировать дальние удары соперника все равно получалось через раз. А Лещуку пришлось выручать после опасных попыток Смолова и Жемалетдинова.

В целом же дерби ожиданий (если брать по гамбургскому или, точнее, дортмундскому счету) не оправдало. И даже победный мяч Антона Миранчука, которому почему-то позволили несильно пробить в дальний угол метров с девяти, общую картину более привлекательной не сделал. Борьбы и обоюдных боданий на всех участниках поля было множество, а красивого футбола – минимум. В этой толчее остался незамеченным еще один дебют – Джорджевича, вышедшего на заключительные четверть часа.

А «Локомотив» доказал, что в Петровском парке чувствует себя как дома, одержав здесь вторую волевую победу за полтора месяца – после выигрыша у «Зенита» в Суперкубке России.

РПЛ. 6-й тур

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Филипп, 3 – 1:0. Ал.Миранчук, 28 – с пенальти – 1:1. Ан.Миранчук (Жемалетдинов), 82 – 1:2

«Динамо»: Лещук – Паршивлюк, Рыков (к), Шуньич (Ордец, 64), З.Плиев – Каборе, Нойштедтер – С.Шиманьски (Кардозу, 59), Филипп (Грулев, 83), Нжи – Шейдаев

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Идову – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Ал.Миранчук, Ан.Миранчук – Смолов (Джорджевич, 78)

Предупреждения: С.Шиманьски, 13. Шуньич, 48 – Баринов, 2. Крыховяк, 67. Идову, 68. В.Игнатьев, 84. Гилерме, 87

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

18 августа. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 17 837 зрителей