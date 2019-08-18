Юрий Семин: Что изменилось во втором тайме? Бегать надо – вот и все!

- Получились два разных тайма, – отметил Семин. – В первом доминировало «Динамо», и у нас было много сложностей: соперник и мячом владел чаще, и единоборств больше выиграл. Но я благодарен игрокам, особенно ведущим, которые в перерыве очень правильно восприняли ситуацию, критику – и во втором тайме переломили игру. Матч был тяжелым для команд и, мне кажется, интересным для болельщиков.

- Оцените, пожалуйста, дебют за «Локо» новичка команды Луки Джорджевича.

- Он очень мало времени провел на поле, поэтому сейчас оценить сложно – еще есть следующий матч, и мы об этом будем говорить. А сейчас он вышел и выполнял командные задачи, которые заключались в том, чтобы сохранить результат, выигрывать борьбу. Лука это делал. А дальше – все карты в руки ему.

- А как вам игра новичков «Динамо», которые вышли на дерби в большом количестве?

- Мне «Динамо» вообще очень понравилось, особенно в первом тайме. Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но – выбрались.

- Почему не играл Мачей Рыбус?

- Он травму получил. Думаю, к следующей игре должен быть готов.

- У «Динамо» на своем стадионе была серьезная поддержка – в связи с этим ощущали дополнительное давление?

- Нам ничего не мешало. Само футбольное представление эта поддержка делала лучше. Я люблю такую обстановку, когда к командам много внимания, и на трибунах ажиотаж. И пусть даже будет много агрессии с трибун по отношению к сопернику – мне это нравится.

- А как вы относитесь к тому, что поддержка хозяев идет по громкой связи, как в Грозном?

- Это разные вещи. Я в Грозном никогда не видел ничего такого, что было бы против футбола.

- В первом тайме у «Локомотива» были проблемы с первым пасом. Что изменилось после перерыва?

- Знаете, что изменилось? Бегать надо! (Смеется) Вот и все.