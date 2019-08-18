Дмитрий Хохлов: Во втором тайме у нас начал проваливаться центр

- «Динамо» очень хорошо начало матч, что случилось с командой во втором тайме?

- Считаю, что во втором тайме нас физически не хватило, потому что не все футболисты готовы сейчас играть все девяносто минут Игра пошла немножко не так, как планировались замены. И Тони Шуньич попросил замену, и Себастьян Шиманьски, который «висел» на карточке. Несколько раз уже после этого его устно предупредил судья, поэтому пришлось поляка менять – немного он не успевал. Иван Ордец, который вышел вместо Шуньича, хорошо проявляет себя на тренировках, может начинать атаки, обладает хорошим пасом, поэтому мы его не просто так брали.

- Сегодня в стартовом составе «Динамо» вышли практически все новички команды. Как оцените их игру?

- На мой взгляд, все они хорошо справлялись, пока были свежими. Но, повторюсь, все 90 минут пока не готовы играть ни Роман Нойштедтер, ни Максимилиан Филипп. Но события развивались так, что пришлось того же Романа оставить на поле на всю игру.

- Ваш коллега из «Локомотива» Юрий Семин сказал, что игра ему понравилась. А вам, если говорить о первом тайме?

- Мне понравилась. Понравилось, как начали игру, как действовали на первых минутах. Не понравились индивидуальные ошибки: такие опытные игроки не должны их совершать. Мы накануне матча говорили, что «Локомотив» обладает великолепным подбором качественных футболистов, которые могут любую твою ошибку превратить в гол. Считаю, что первый гол мы сами себе привезли: против Гжегожа Крыховяка был вообще невынужденный фол.

- Почему из матча в матч второй тайм «Динамо» проводит хуже первого. Непонятно, в чем дело?

- Да все понятно! Я же говорю – физическое состояние многих игроков не оптимальное. Нойштедтер не проходил предсезонную подготовку, Максимилиан тоже приехал, не играя в немецком чемпионате и не проведя сборы. Из-за этого во втором тайме у нас и начал проваливаться центр.

- Как оцените игру Рамиля Шейдаева?

- Рамиль на поле выполняет тот объем работы, который требуется. Не все у него получается – я понимаю, в чем заключается ваш вопрос: нападающий – это забитые голы. Но я думаю, что все это придет к нему.

- Насколько серьезная травма Антона Шунина? Когда он сможет вернуться в строй?

- Сейчас сложно говорить, серьезное это повреждение или нет. Антон мышцу поддернул приводящую, думаю, обойдемся малой кровью.