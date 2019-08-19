Василий Кикнадзе: В наших отношениях с Семиным кладбищем не пахнет

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«С «ЛУЖНИКАМИ» ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОГОВОРИЛИСЬ»

Напомним, после победы в дерби над «Динамо» (2:1) железнодорожники поднялись в турнирной таблице на второе место с отставанием в одно очко от «Зенита». 29 августа «Локо» узнает своих соперников по Лиге чемпионов. И до этого момента имеет возможность усилить состав, так как трансферное окно в РПЛ закроется только в первых числах сентября.

- «РЖД» в этом сезоне заполняется неплохо, но на матчах главного еврокубка можно собрать гораздо более внушительную аудиторию, что доказал прошлогодний опыт ЦСКА с арендой «Лужников». «Локо» готов пойти по тому же пути?

- Пока окончательное решение не принято. Оно, в том числе, зависит от состава группы, в которую мы попадем. Будем учитывать и спортивную составляющую, и коммерческую, и интересы наших болельщиков. Мнения высказываются разные. Есть аргументы как в пользу «Лужников», так и против. Надо все тщательно взвесить. Предварительная договоренность с «Лужниками» достигнута. Там нас готовы принять. Но свое решение огласим в течение нескольких часов после жеребьевки.

- Говорят, сейчас в «Лужниках» поле очень вязкое. В Черкизове газон лучшего качества…

- Так вы сами съездите - посмотрите. Тогда будете не чужое мнение транслировать, а иметь свое. Наш клубный специалист по газонам, между прочим, один из лучших в стране, говорит, что «Лужники» к Лиге чемпионов готовы. Поле выдержит нагрузку. Мы этому специалисту доверяем.

«ЗАДАЧА УДЕРЖАТЬ МИРАНЧУКОВ НЕ СТАВИТСЯ»

- Как вам дерби на «ВТБ Арене»? Согласны, что Алексей и Антон Миранчуки показали сумасшедшую игру?

- Не понимаю, что значит «сумасшедшая игра». Они показали хороший футбол. Сыграли на своем, привычно высоком уровне.

- Миранчукам этим летом поступали предложения. Не станет ли для «Локо» проблемой удержать их в команде?

- Задачу сохранить Миранчуков «Локомотив» перед собой не ставит. У нас другая цель - чтобы ребята развивались. И не только Леша с Антоном, но и другие молодые игроки. Чтобы в нашей команде талантливые футболисты достигали максимума. И продолжали поднимать планку.

Ну а селекционная политика в клубе простая. Чтобы лидеры если и уходили, то на повышение. В серьезные европейские клубы. Да, мы получали предложения по Миранчукам в это трансферное окно. Но пока давайте команда отыграет осенний отрезок Лиги чемпионов. А потом будем думать, что делать весной. Я ничего не исключаю.

- Ранее вы утверждали, что «Локомотив» планирует приобрести в межсезонье трех новичков. Пришли Дмитрий Живоглядов, Мурило и Лука Джорджевич. Других приобретений не будет?

- Так говорить нельзя. Мы продолжаем изучать варианты. Но у нас принято любую сделку скрупулезно готовить, тщательно обсуждать. С трансферами по-другому нельзя. Здесь нужно учитывать множество факторов.

«С ГИЛЕРМЕ ПРЕКРАСНО ОБЩАЕМСЯ»

- Но имеющийся на данный момент состав готов решать высокие задачи в Лиге чемпионов? Допустим, бороться за выход в 1/8 финала?

- Вы какой состав имеете ввиду: одиннадцать игроков, восемнадцать или двадцать пять?

- Восемнадцать, основную обойму.

- Думаю, что да. Опять же, надо дождаться результатов жеребьевки. Впрочем, ЦСКА прошлой осенью показал, что и «Реал» можно обыграть в группе два раза. Мне кажется, на первый план в Лиге чемпионов выходит даже не класс игроков, а мотивация. Важно, чтобы каждый футболист хотел выложиться на сто процентов. И в «Локомотиве» я это желание вижу. Оно огромное. Игрокам очень хочется исправиться перед болельщиками за прошлый год, когда команда сыграла в группе ниже своих возможностей.

- Летом в настоящую сагу превратились переговоры с Гилерме о новом контракте. С обеих сторон было сказано много нелицеприятного. Какие у вас сейчас отношения с русским бразильцем? Взаимных обид не осталось?

- С Гилерме у меня отличные отношения. А переговоры о контракте - это всего лишь бизнес. Когда речь заходит о деньгах, всегда возникают разногласия. Это везде так. На человеческое общение это никак не влияет. Мы прошли Рубикон, ударили по рукам, к теме контракта уже не возвращаемся. Это в прошлом.

«БЫТЬ ГЕНДИРОМ - ЭТО ДРАЙВ. МНЕ НРАВИТСЯ»

- А как общаетесь с Юрием Семиным? После трансфера Мурило, якобы не согласованного с главным тренером, у многих возникло ощущение, что контакт нарушен.

- С Семиным у меня нормальные, рабочие отношения.

- Никаких конфликтов сейчас нет?

- Да они постоянно возникают. И это нормально! Мы бьемся каждый за свою позицию. И это, считаю, идет на пользу общему делу. Если помните, Владимир Ильич в первом номере газеты «Правда» писал о том, что полное единство взглядов может быть только на кладбище. У нас в «Локо» кладбищем не пахнет ни на советах директоров, ни на заседаниях трансферного комитета, ни в общении главного тренера с гендиром. И, как показывает практика, мы находим оптимальные решения.

- Но это же постоянный стресс. Вы еще не устали от новой должности, которую заняли зимой?

- Я бы назвал это не стрессом, а драйвом. Мне в этом драйве комфортно.

«ПУСТЬ ТАРАСОВ ИДЕТ В СУД, ЕСЛИ ХОЧЕТ»

- В шестом туре сразу два дерби. Второе - между «Спартаком» и ЦСКА - вызвало у вас интерес?

- На вечер понедельника были планы по работе. Но слушать репортаж я тоже планировал.

- Поясните ситуацию с покинувшим команду Дмитрием Тарасовым. Он говорил, что будет судиться с «Локо» по поводу своей травмы.

- Если Тарасов считает, что контракт с ним был расторгнут неверно, то иного пути, кроме как идти в суд, у него нет. Потому что мы считаем, что все сделали правильно. Готовы отстаивать свою позицию, если иск действительно будет подан.

- Что происходит с Соломоном Кверквелией? Вроде бы травму грузинский легионер залечил, но на поле в РПЛ-2019/20 до сих пор не провел ни секунды.

- Лично я с нетерпением жду его возвращения в игру. Вообще, позиция центрального защитника в «Локо» укомплектована замечательно. Тренерский штаб может использовать самые разные варианты. В зависимости от соперника, графика матчей, физического состояния игроков. Но все вопросы по составу находятся в компетенции Семина. За ним окончательно решение. В том числе и по Кверквелии.

- Как идет продажа сезонных абонементов?

- По моим оценкам, к сегодняшнему дню мы перекрыли прошлогодние финансовые показатели на пять миллионов рублей, продав на тысячу абонементов меньше. Но реализация будет идти до 28 августа. Практика показывает, что в последнюю неделю спрос идет вверх. Вот после 28-го числа и подведем итоги повышения цен на абонементы.