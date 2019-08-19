Олег Кононов: Хочу побеждать сейчас, а не в 70 лет - Советский спорт
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19 августа 2019 23:06ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: Хочу побеждать сейчас, а не в 70 лет

Пресс-конференция Олега Кононова и Виктора Гончаренко после дерби «Спартак» - ЦСКА (2:1).

Виктор Гончаренко: Если Чалов не реализует такие моменты, сложно рассчитывать на победу

- Если дети попадают на стадион на такие матчи, они, наверное, остаются в футболе навсегда. Игра получилась очень хорошей по накалу и исполнению. Мы выглядели чуть предпочтительнее, но это не первый раз, когда мы смотримся лучше и не выигрываем. Такие моменты, как у Федора Чалова, надо реализовать. Если нападающий не реализовывает такие моменты, сложно рассчитывать на победу.

Видимо, нам надо еще набить шишек. Очень уж легко Игорь Дивеев дал забить второй мяч. Когда ты пропускаешь со стандартного положения, всегда очень сложно разговаривать с командой. В таких матчах мы будем продолжать расти.

- Что вы говорили Сергею Карасеву после второго гола «Спартака»?
- Подходит Карасев и говорит, что надо остановить игру, потому что VAR не видит поле. Ничего не изменилось, дымовая завеса осталась, а игра возобновилась. Зачем тогда ее надо было останавливать? Ритм упал, все долго стояли.

Хотя команды в равных условиях. Надо проявлять характер. Когда счет стал 1:1, почему-то стали играть на сдерживание. Надо было стараться идти вперед.

- Насколько трудно было угадать состав «Спартака»?
- Не могу сказать, что трудно. Четверка защитников и опорники играют одни и те же. Были и Зелимхан Бакаев с Андре Шюррле. Единственное, что по Шюррле и Гусу Тилу у нас были нарезки, чтобы понять, как им противостоять.

- Что с Дмитрием Ефремовым?
- У него что-то с коленом. Повезли его на снимок в больницу.

Олег Кононов: Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ? Это прекрасно!

- Дерби легким не бывает. Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором мы были посильнее. Хотя концовка была для нас непростой. Поздравляю команду с победой.

- Вас не беспокоит, что в первых таймах «Спартак» играет явно слабее?
- Конечно, беспокоит, почему команда выходит закрепощенной и не включает скорость. Об этом было сказано в перерыве. Проведем серьезное расследование и поработаем над этим. У нас в первом тайме были моменты, были моменты и у ЦСКА. А так они просто больше владели мячом, что нас вообще не устраивает.

- Почему Джордан Ларссон играл на правом фланге, а Зелимхан – на левом?
- Ларссон так же забивал свои голы в Швеции. Даю ему возможность играть на правом фланге, потому что он недавно приехал. На своей позиции адаптация пройдет быстрее. Когда увижу, что он начинает осваиваться, буду использовать его разнообразнее. То же касается и Бакаева. Только Шюррле играет на всех четырех позициях в атаке. Бакаев и Ларссон пока молоды и должны адаптироваться, играя на своих позициях.

- Нормально, что Самюэль Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ?
- Это прекрасно. Очень рад за Жиго. Вспомните Франца Беккенбауэра. Когда он забивал, мы в детстве относились к этому с восторгом. У каждого игрока есть свои лучшие качества, и моя задача не ущемлять их, а давать возможность реализовывать. На любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть.

- Почему Резиуан Мирзов в одном эпизоде не побежал закрывать пустую зону в обороне?
- Мы критикуем игроков. Это правильно. Каждый игрок должен иметь баланс в атаке и обороне. Если он не побежал в отбор, значит, не хватило сил. Он сделал несколько рывков в атаке.

- После четвертой победы подряд вам становится легче психологически?
- С каждой победой команда становится увереннее. Если мы говорим про меня, это моя работа. Но это же «Спартак». Здесь я не первый тренер и не я последний. «Спартак» должен выигрывать. Если он не будет выигрывать, всегда будет давление на тренера, а затем и на игроков. Я давление воспринимаю нормально, осознаю, что нахожусь в «Спартаке». Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет. Мы все нацелены на это.

- Как оцените график ближайших матчей?
- График жесткий. Нам противостоят очень хорошие команды и в РПЛ, и в Лиге Европы. Вы видели, что и «Тун» непростая команда. Ближайшая неделя будет вообще очень жесткой – по матчу через два дня на третий. Это три матча за шесть дней. Наша задача восстановить игравших и дать тонус тем, кто не играл. Сейчас будет ротация. Нам важно вместе тренерским штабом сплоченно отработать этот цикл.

- Что для вас важнее – бесковский стиль футбола или победы любой ценой?
- Стиль важен. Очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке». Тот стиль был системой и в подборе игроков, и в тренировочном процессе. Хочу, чтобы «Спартак» играл в такой же футбол, который мы до сих пор вспоминаем вместе с победами и выигранными трофеями. Мы ответственны перед болельщиками.

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