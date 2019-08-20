Нокдаун от своих, нокаут от Жиго. Одна большая ошибка в дерби - Советский спорт
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20 августа 2019 00:01ФутболАндронов Алексей

Нокдаун от своих, нокаут от Жиго. Одна большая ошибка в дерби

«Спартак» выиграл по делу. Если бы не Акинфеев – выиграл бы и крупнее. Но снова завалил первый тайм. А ЦСКА сам отдал сопернику победу. На поле и на трибунах.

Второй матч подряд первый тайм в исполнении “Спартака” обескураживает. Но этому есть объяснение, даже несколько. Новички не имели времени сыграться, не все игроки заявлены на Лигу Европы, так что имеет место вынужденная ротация состава.

В ралли участники, как правило, проезжают спецучасток 4 раза - два в режиме ознакомления, и потом еще два в “боевом”. Здесь что-то похожее - первый тайм уходит на исследование себя и соперника, а вот затем начинается спорт.

В том, что на перерыв ЦСКА не ушел, ведя в счете - виноват только он сам. Команде очевидно не хватает “способности убивать” в реализации голевых моментов. Это показал и матч с “Сочи”, и первый тайм дерби. Армейцы могли забить минимум 4 раза, но Влашич все время “браковал” удары, а Чалов суетился в реализации.

Это, кстати, очень показательно для нашего футбола в целом. Если внимательно посмотреть на карьеру Артема Дзюбы (ему на днях исполнится 31 год), то мы обнаружим, что и из его игры суета ушла к 27-28 годам. Почти та же история у Федора Смолова (там зрелость пришла парой лет ранее). В завершении атаки нужно иметь холодную голову и сохранять четкость. Именно этого не хватило Чалову. У него было время и обработать мяч, и прицелиться, и “исполнить” в пустой угол - но он второпях пробил на силу в тот, где уже были два спартаковца, и попал в ногу Максименко.

Чтобы было понятно - посмотрите, как работают в реализации моментов лучшие форварды мира. Например, Роберт Левандовски. Или Харри Кейн.

Можно даже сказать еще проще - посмотрите на то, какую “продукцию” выдает на нашем уровне Андре Шюррле? В Дортмунде он то выглядел дряхлым стариком, то человеком, разучившимся играть в футбол. Здесь же почти каждый эпизод, каждое атакующее действие - показывают нам разницу в классе. Не исключаю, кстати, что похожим образом может раскрыться и другой бывший игрок “Боруссии” Максимилиан Филипп (он теперь в “Динамо”).

Во втором тайме “Спартак” прибавил - точно так же, как против “Туна”. И вдруг выяснилось, что у ЦСКА трещит опорная зона. До перерыва ЦСКА гораздо больше владел мячом, и не выпускал соперника в атаки (лишь в самой его концовке Тиль пробил действительно опасно). После - в центре было “гуляй-поле”. Спартаковское.

Объективных причин у Гончаренко тоже предостаточно. Ко всем неприятностям более раннего периода (травмы Щенникова, Дзагоева и Сигурдссона) добавилась еще одна - Ефремова в первом тайме. Кстати, не согласен, что в том эпизоде был фол - Жиго сыграл в мяч, хоть и вынес его “с мясом”. В Германии или Англии на такой момент никто не обратил бы внимания. Это футбол, а не балет. И странно, что после перерыва Карасев ни за что наказал карточкой Магнуссона - там тоже была обычная борьба. Руку или локоть исландец не выставлял, а взрыв эмоций Джикии - его личное дело.

Очень многое в таких матчах решает Одна Большая Ошибка. До которой и идет игра. Ее допустил ЦСКА. А точнее - Никола Влашич. Хорват вообще по сравнению с прошлым сезоном выглядит несколько “вареным”. Мастерство его никуда не делось, но уверенности в действиях стало меньше, он как будто все время сомневается в себе. И перестал попадать в командный ритм - так успешно, как делал это раньше.

Отличная атака ЦСКА должна была заканчиваться как минимум ударом - пусть даже и неточным. Чтобы не пошел вперед соперник. Вместо этого Влашич “обрезал” своих, и в контратаке “Спартак” напомнил про футбольный закон. Не уверен, что о нем знают Шюррле и Жиго, но разыграли они голевой эпизод прекрасно.

ЦСКА хватило сил вернуться в игру (не без участия Жиго), хотя еще до этого Акинфеев дважды спас в невероятных ситуациях. А дальше - случился тот самый нокдаун.

Пиротехника на стадионах - от нее, наверное, никуда не деться. Но в данном случае болельщики перестарались, прежде всего, армейские. Повисший над полем дым поделил второй тайм на две части, и определил результат игры.

Мне кажется, Сергей Карасев поторопился игру возобновить - даже “нижний” телевизионный план показывал, что видимость на поле слабая. Возможно, стоило даже увести команды в раздевалки. Благо, игру на федеральном канале не транслировали, и никакие телевизионные сетки вещания не поплыли бы.

Об этом после матча сказал и Гончаренко. И разбиравший игру в телестудии Андрей Талалаев отметил, что после углового преимущество получил тот, кто первый увидел мяч. Телезрители, или зрители верхних рядов - увидеть его не могли никак. И, на мой взгляд, лучше выдержать более длинную паузу - для всеобщего комфорта. Разобрать, как именно Жиго оформил дубль - можно было только на повторах. Это, наверное, не совсем то, что должно происходить во время одного из важнейших матчей сезона.

Так или иначе - но дым был одинаков для двух команд. Но, видимо, “Спартак” лучше сохранил настроение во время паузы, а ЦСКА тут же получил удар, от которого уже не оправился.

Спартак” начинает расправлять плечи, но сейчас он играет в очень жестком графике. Скоро команде лететь на другой конец Европы, и опять перекраивать состав (Тиль и Ларссон в Португалии играть не могут). Но победный результат, возвращение на 4-е место в таблице - все это факторы, которые только “разгоняют” оптимизм.

ЦСКА же нужно срочно научиться превращать свою симпатичную игру в материальный результат. Без этого в футболе никак.

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