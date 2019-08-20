Валерий Масалитин: ЦСКА не хватило лидера в матче со «Спартаком» - Советский спорт
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20 августа 2019 09:00ФутболУсачев Владислав

Валерий Масалитин: ЦСКА не хватило лидера в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) выразил недовольство отсутствием у армейцев игроков группы атаки.

– Настоящее дерби мы увидели только во втором тайме, футбол, который нравится зрителям, интрига, моменты. В первом тайме доминировал ЦСКА. Если бы армейцы были бы хладнокровнее в некоторых моментах, все могло бы закончиться в первом тайме.

– ЦСКА не хватало Арнора Сигурдссона?
– Не в нем персонально дело. Ведь в первом тайме было давление, игра, создавались моменты. Но стоило во втором тайме прибавить «Спартаку» в атаке как начались проблемы в защите.

В эпизоде с первым голом Никола Влашич в любой другой ситуации пробил по воротам, а тут надумал пас и совершил потерю. Пошла контратака. Андре Шюррле исполнил пас и откуда ни возьмись Самуэль Жиго пробил головой как надо. ЦСКА не хватило лидера, человека, который мог бы сплотить команду и направить энергию в нужном направлении. Еще в двух эпизодах выручил Игорь Акинфеев.

– Удары Жиго и Зелимхана Бакаева?
– Да. На это ЦСКА ответил ударом Марио Фернандеса. Но все равно чувствуется, что у армейцев нет усиления атаки. И особенно нападающих. Федор Чалов старается. Такума Нисимура для меня остается загадкой. Что-то делает, но очень маленькое КПД. И сзади баланса пока нет. Попеременно играют Виктор Васин, Звонимир Шарлия и Игорь Дивеев. Слева не хватает игрока «а-ля Жирков». Одного Влашича мало, а класса как такового у ЦСКА нет. Пока. Усиление необходимо. Особенно впереди.

– Чалов и Влашич. Сказалась ли на игре Федора недавняя травма? И сбавил ли хорват по сравнению с прошлым сезоном?
– Влашич пришел, начал забивать и стал лидером и все этого от него ждут. Сейчас игра не идет. Нет такой результативной игры как год назад, хотя в старании не откажешь. Я уже сказал, что в ситуации с первым голом, он должен был бить по воротам с левой ноги. Сейчас что-то ищет и выдумает во вред. Такой игры как в прошлом году нет. Партнеры нужны соответствующие.

Чалову не хватило в этом матче хладнокровия. Он мог забивать в первом тайме. Его захватил азарт.

Всю игру сделал один игрок – Жиго. Но проблемы есть и у «Спартака». Пока хорошо себя проявляет Шюррле. Но сейчас начнутся игры Лиги Европы, и наступит спад. Эсекьель Понсе – непонятный нападающий, зависимый, на него надо работать. Пока идет игра у Бакаева, Шюррле, этим пользуется. Сегодня игра пошла у Жиго. И этим «Спартак» воспользовался, но как таковой игры у красно-белых нет.

– Хаотично играют?
– Да. И по этому матчу тоже. В первом тайме «Спартак» совсем ничего не показал. Начался второй тайм и за десять минут спартаковцы могли забить три мяча. Потом опять спад. Но люди, которые пришли, могут своим мастерством решить игру в свою пользу.

– ЦСКА забил пять голов в шести матчах.
– Чалову надо создавать моменты, а их за игру бывает один-два. Это мало. От кого исходит опасность? Чалов, Влашич и Фернандес. Все. Только трое. На левом фланге всегда «дыра». Уже потеряно восемь очков. Непозволительная роскошь. В дерби их потерять можно, но в матчах с «Сочи» и «Крыльям»... Даже если ЦСКА кого-то приобретет эти восемь очков уже не вернуть. Понятно, что есть Сигурдссон, Алан Дзагоев. Но они есть где-то там, а результат нужен здесь.

– Вы еще ждете Дзагоева?
– Нет. Кто его ждет? Я еще в прошлом году сказал, что он для ЦСКА потерян. В отдельных играх «выстрелит», потом опять будет лечиться, к сожалению. Алан многое сделал для ЦСКА. Все ему благодарны за это. Но кто поможет клубу сегодня? Усиления нет.

Почему ЦСКА не взял Николая Комличенко, Луку Джорджевича или Александра Соболева? Кого ждем? Неужели супер-пупер нападающий бесплатно из Европы приедет?

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