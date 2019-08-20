Шедевр Соболева и легенда «Спартака». Хит-парад 6-го тура РПЛ

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ГОЛ ТУРА

Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов

Не зря все-таки бывший главный тренер самарского клуба Андрей Тихонов говорил про Соболева, что «парень может не забить в пустые с метра, но если уж кладет в ворота, то шедевр». Пока нападающий «Крыльев» четко следует этому правилу, поставив голы-красавцы на поток. Очередной мы увидели в Екатеринбурге, когда Александр, убегая в контратаку, решил перекинуть Ярослава Годзюра ударом-навесом метров с 30. И ведь попал. В самую девятку! Винить голкипера «Урала», пойманного на противоходе, язык не поворачивается.

ИГРОК ТУРА

Самюэль ЖИГО Спартак

Братья Миранчуки были ох как хороши в дерби с «Динамо», но французский защитник красно-белых спустя сутки затмил и их! За один вечер Жиго забил столько же, сколько за всю предыдущую спартаковскую карьеру. Особенно хорош был первый его гол, когда он в контратаке оказался на месте центрфорварда. А во втором случае француз оказался расторопнее во вратарской, чем сам Игорь Акинфеев. После таких дерби становятся легендами!

ТРЕНЕР ТУРА

Юрий СЕМИН Локомотив

Видно, какой кайф испытывает от работы 72-летний специалист. И его команда, у которой в кои-то веки почти все здоровы, кайфует вместе со своим тренером. Для Семина матч против «Динамо» стал 600-м в чемпионатах России. И в дерби мы увидели все главные козыри нынешнего «Локо». В том числе – умение переламывать ход неудачно складывающейся игры. Никто в РПЛ не способен так добавлять после перерыва (вспомните, как в Суперкубке был дожат «Зенит»). Это, безусловно, обнадеживает перед скорым стартом железнодорожников в Лиге чемпионов.