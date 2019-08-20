Евгений Ловчев: На наших глазах родился новый «Спартак»

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За «Спартак» надо драться и болеть сердцем

«Спартак» – ЦСКА – 2:1

«Спартак» без эмоций – это не «Спартак». Конечно, даже это не исключает ошибок, но когда есть эмоции, всегда появляется герой, коим в понедельник стал Самюэль Жиго. Мой друг Александр Градский долбил меня последние несколько недель, что Жиго надо переводить из обороны в полузащиту. У своих ворот француз может навалить, зато у чужих всегда очень опасен. Получается, он прав.

На наших глазах родился новый «Спартак». Пришли много новых игроков. Андре Шюррле для РПЛ большой мастер. Когда Жиго забивал первый мяч, немец сделал на удивление точную подачу, как будто высчитал котангенс угла. А как он вывел один на один Лоренсо Мельгарехо! Видно, что и Гус Тил – хороший игрок, хотя пока он до своего уровня еще не дотягивает.

Из слабых мест – разочаровал Джордан Ларссон. Он был просто нулевой. Видно, что надо укреплять опорную зону. Роман Зобнин никогда не был классным игроком, а брал свое работоспособностью. Он вернется на свой уровень, но сейчас он немного сдал. А Аяз Гулиев вообще ничего особенного не показывает. Неслучайно в «Ницце» нашли нового опорника Адриена Тамеза.

Могу найти много ошибок в дерби, но даже этот несыгранный «Спартак» благодаря эмоциям и настрою выдал отличный второй тайм и выиграл у ЦСКА. Во время игры я был на эфире «Матч ТВ» с экс-армейцами Олегом Корнауховым и Евгением Алдониным. Они много выиграли с ЦСКА, но таких эмоций никогда не испытывали, потому что «Спартак» – это страсть. За «Спартак» надо драться на футбольном поле и болеть сердцем.

Видел интервью Зелимхана Бакаева после матча. К тому моменту прошел час после финального свистка, а он до сих пор дрожал, еще не отошел от игры и говорил: «Хочу забивать в каждом матче. Спартаковские болельщики – это что-то особенное». Когда большинство игроков подхватывают такой настрой, «Спартак» становится неудержим. Болельщики видят это и столь же страстно поддерживают команду.

Да, в первом тайме преимущество было у ЦСКА, но при этом он получился средним по качеству и восприятию. А во втором пошло-поехало, что и завело болельщиков, поле заволокло дымом пиротехники. Говорят, что перед вторым голом «Спартака» пиротехнику зажгли армейские болельщики. Если так, получается, что они сами сбили свою команду. Она только сравняла счет, была на эмоциях. Между прочим, в эту паузу Олег Кононов работал – собрал всю команду, заводил игроков руками, кулаками.

В этом матче у «Спартака» было два лидера – Шюррле по мастерству и Жиго по характеру. Защитник, когда забивал первый мяч, совершил перехват, а потом устроил 100-метровый забег к чужим воротам. Раньше он так не играл – выбьет мяч и останавливается. Теперь все изменилось. Каждый может поддержать атаку, и это добавляет команде непредсказуемости.

Игроки Семина никогда не сдаются и не убирают ноги

«Динамо» – «Локомотив» – 1:2

Матч с «Динамо» стал для Юрия Семина 600-м в РПЛ. Он остался единственным ветераном тренерского цеха в нашем чемпионате. Семин был в таком количестве переделок, что для него в футболе ничего нового не существует. Раньше он был жестче по отношению к футболистам, чем сейчас, и они отвечают ему хорошей игрой. Для Семина главное, чтобы игрок бился на футбольном поле и не убирал ноги. Этот матч наглядно показал, что его команды никогда не сдаются, даже если проигрывают по ходу матча.

Однажды играли товарищеский матч на стадионе «Алмаз» в Москве. Против ветеранов «Спартака» играли политики, артисты и другие медийные персоны. Так Семин хлестал всех по ногам даже в такой игре. Он другим и не может быть. Это его визитная карточка. Таких же игроков он подбирает в «Локомотив». Через эту футбольную агрессию собираются все его команды. Неслучайно после возвращения Семина «Локо» стал главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке.

Семин всегда очень внимательно относился и относится к людям футбола. Помню, когда умер Юрий Севидов, и я организовывал похороны, Семин позвонил мне и сказал, чтобы я заехал к его жене взял столько денег, сколько для этого нужно. А несколько лет назад он был на могиле Валерия Маслова и увидел неухоженную могилу Федора Черенкова. Позвонил мне, как председателю общества «Спартака», и сказал: «Организуй людей, надо что-то сделать». И в этом он весь.

У «Динамо» дебютировал долгожданный Максимилиан Филипп и сходу забил. Он приехал в Россию из Германии, где играл в большой футбол. Сразу видно, что этот футболист будет играть в основе и наверняка забьет еще не один мяч.

Раньше мы делали шоу, а теперь все уверены, что весь мир против них

«Зенит» – «Ахмат» – 0:0

В Петербурге случился грандиозный судейский скандал. Очень много говорят об ошибках арбитра Алексея Матюнина, но я бы хотел обратить внимание на другое. Считаю, что такому большому человеку, как Алексей Миллер, негоже высказываться о судействе в таком негативном стиле, потому что он еще недавно был руководителем Александра Дюкова. Ведь это установка для судей.

«Зенит» много денег тратит на футболистов, может купить звезд первой величины и пытается стать суперклубом, но при этом демонстрирует вымученное лидерство и не может дома в большинстве победить «Ахмат». Были судейские ошибки или нет, при таких ресурсах надо в первую очередь смотреть на свой футбол. Был ли он таким уж искрометным? Нет.

Не стал бы судить Сергея Семака за его послематчевое высказывание. Я тоже, работая в мини-футболе, позволял себе такие слова. Конечно, это неправильно, но эта неправильность сложилась не сегодня и не вчера. Если бы у нас были жесткие законы, которые всегда исполнялись, такого бы не было. Было ведь много примеров, когда не было правильного наказания. Семака можно понять. Помните, как в Грозном дважды оскорбляли судьей из дикторской кабины? И каким было наказание? Теперь Семак и остальные видят, что такое позволить себе можно и за это ничего не будет.

Раньше я понимал, что все участники футбольного процесса вплоть до директоров стадионов делают шоу под названием футбол. Был такой известнейший питерский тренер Анатолий Иванов. Однажды он судил наш матч, и мы вместе возвращались в Москву. Мы не были друзьями, но по дороге я его спросил: «Почему у вас настроение такое плохое?». Он ответил: «Сын разбился на мотоцикле». Сегодня такого никогда бы не произошло, а тогда я ему предложил перед возвращением в Петербург поехать к нам на базу в Тарасовку, посидеть в ресторане.

У нас были такие человеческие отношения. Да, ругались, да, матюкались на футбольном поле, но злобы по отношению друг к другу не было. Наверное, это было связано с тем, что мы не получали таких больших денег, как сейчас, и не было такой большой разницы в доходах. В стране же была уравниловка. А еще наши руководители воспитывали в нас другое отношение к людям футбола.

А сейчас я чувствую агрессию по отношению друг к другу. Сначала высказался Семак, за ним – Миллер, потом – Артем Дзюба, а Денис Глушаков ему отвечает. Это стало позволительно. И все уверены, что весь мир против них. А еще недавно все руководители клубов договорились о судействе вообще ничего не говорить. И что? Продержались полгода. А потом выходят к телекамерам и говорят: «Судья тоже человек, каждый может ошибаться». Хотя сами в это не верят.

При этом нельзя отрицать, что вопрос судейства стоит очень остро, потому что людей, заставляющих себя уважать, в этой профессии нет. Наверное, я неправ, но если бы мне сказали, что я продажный судья, я бы дал в рыло. А судьи молчат. Вот Сергей Хусаинов был личностью. Однажды он судил «Аланию» во Владикавказе, и Валерий Газзаев его замучил своими криками. Он остановил игру, подошел к Газзаеву, дал ему свисток и сказал: «Иди, суди». И все на этом закончилось. Сейчас такое представить невозможно.

«Краснодар» выиграл на классе

«Тамбов» – «Краснодар» – 0:2

Краснодарцы выиграли у «Тамбова» после очень эмоциональной и энергозатратной победы в Португалии. Это показатель разницы в классе. У «Краснодара» он очевидно выше. И дальше разница будет видна все больше. На старте команды поменьше могут взять свое за счет физической подготовки, но со временем большие клубы за счет хорошей скамейки запасных и мастерства игроков начнут стабильно набирать очки. Новички «Краснодара» еще сыграются, наберут ход и продолжат гонку с «Зенитом» и «Локомотивом».

Мурад Мусаев дал отдохнуть нескольким футболистам основы. Например, в воротах вместо Матвея Сафонова появился Станислав Крицюк. Он хороший вратарь, поиграл в Португалии. Должен ли он сидеть за Сафоновым? Это решение самого Крицюка и клуба. Например, был такой вратарь Владимир Беляев. Он сидел в «Динамо» под Львом Яшиным, но при этом вызывался в сборную СССР. Все зависит от подхода к человеку, а в наше время спокойным его можно сделать и хорошим контрактом. Каждый выбирает свой путь самостоятельно.

А вот бразильский новичок Кайо, за которого «Краснодар» заплатил 3 млн евро, не вышел даже в такой ситуации. Видимо, его брали в надежде на удачу – вдруг пройдет. Только ЦСКА может похвастать 90-процентным попаданием в селекции. И даже армейцы ошибались с Секу Олисе и прочими. Не все покупки должны быть стопроцентным попаданием.

Голы «Рубина» – результат тренерского расчета

«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

Татарстан – очень спортивная республика, а вот с футболом что-то постоянно не клеится. Теперь команда играет домашние матчи на стадионе «Центральный» и теряет зрителей от того, что играет не на «Казань Арене», хотя показывает более интересный футбол, чем раньше.

Примечательно, что все четыре гола «Рубина» записали на свой счет футболисты, вышедшие на замену. Можно объяснить это тренерским расчетом. Ведь цель тренера при произведении замен – усиление игры. Роману Шаронову это удается. Один нападающий выматывает соперников, а другой выходит свежим и забивает. Другое объяснение – здоровая спортивная обида тех, кто не получает место в старте. Мол, я могу играть, а ставят других. И тренеру удается показать, что он рассчитывает на человека, выпуская его на замену, и на бровке перед выходом находит правильные слова. А может, все еще проще, и эта статистика – просто случайность. Посмотрим в следующих турах, продолжится ли эта тенденция.

Александр Ломовицкий провел очередной матч и опять не сделал ни одного результативного действия. Велик соблазн его покритиковать, но, с другой стороны, в аналогичной ситуации в «Динамо» и «Анжи» оказывался Федор Смолов. Его только ленивый тогда не волтузил за то, что он не забивает. А сегодня он для нас – большой бомбардир.

Понятно, что Ломовицкий тоже мучается, но отчаиваться ему не стоит. Он пришел в новую команду, и у него будет достаточно возможностей проявить себя. Я вижу в нем определенный талант. Почему бы ему не раскрыться так же, как это сделал в Туле Зелимхан Бакаев? Он ведь тоже был в «Спартаке», но что-то мы о нем не говорили, какой он хороший игрок. Он расцвел в «Арсенале» и теперь звезда «Спартака». Сегодняшний Ломовицкий сильно проигрывает Бакаеву, но неизвестно, что будет через год.