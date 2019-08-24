Картонный Сутормин и «тройка» Кононова. Что ждать от 7-го тура РПЛ

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ОЧУХАЕТСЯ ЛИ «КРАСНОДАР» ПОСЛЕ ПИРЕЙСКОГО КОШМАРА?

Перед командой Мурада Мусаева стоит сложная дилемма. Можно выложиться по максимуму в центральном матче тура премьер-лиги против «Локомотива», заранее смирившись с вылетом из Лиги чемпионов от «Олимпиакоса». А можно приберечь силы на ответный поединок с греками, спасение в котором после 0:4 в Пирее кажется чем-то из разряда ненаучной фантастики.

Учитывая кадровые проблемы «быков», к которым в среду добавилась тяжелая травма Реми Кабелля, равномерно распределить силы между двумя играми вряд ли удастся. Интересно, кстати, кого Мусаев выпустит против «Локо» вместо Кабелля - Кристоффера Олссона, как в Пирее, или Даниила Уткина, который забил в прошлом туре «Тамбову». А вот в том, что Маркус Берг останется на скамейке, сомнений почти никаких. Игра шведского форварда против «Оли» разочаровала.

У «Локо» сейчас, напротив, идеальная ситуация. Команда Юрия Семина стабильно набирает очки и получает удовольствие от игры. Не хватает разве что голов Федора Смолова. А ведь он на стадионе «Краснодар» забивал много-много раз, правда, как игрок местного клуба. Поражал Смолов и ворота «Краснодара» - еще в бытность футболистом «Динамо» и «Урала». Осталось сделать это в составе железнодорожников.

ВЫБЬЕТ ЛИ КОНОНОВ ТРЕТЬЮ «ТРОЙКУ»?

После выезда в далекую Брагу «Спартаку» предстоит визит в гости к «Крыльям Советов», где можно продлить свою победную серию в РПЛ до трех матчей. Таких серий у красно-белых при Олеге Кононове пока было две. А четыре раза кряду в РПЛ они с нынешним главным тренером еще не выигрывали.

«Спартаку», в отличие от «Краснодара», проще варьировать состав. Джордан Ларссон и Гус Тил не были заявлены на матчи с «Брагой» и наверняка, отдохнув, выйдут на поле в Самаре. С другой стороны, взять три очка у «Крыльев» - не самая простая задача. На берегах Волги в стартовом туре проиграл ЦСКА. А неделю назад самарцы порадовали болельщиков гостевой победой над «Уралом».

Форвард «Крыльев» Александр Соболев в огне: пять голов в шести турах один краше другого. Никто не удивится, если он отправит очередной шедевр и в ворота Александра Максименко. Впрочем, и «Спартак» наверняка забьет. «Крылья» чаще всех пропускали от красно-белых в чемпионатах России (аж 104 раза)!

УВИДИМ ЛИ НА ТРИБУНАХ КАРТОННОГО СУТОРМИНА?

Питерцы проведут выездной матч с «Уфой» без главного тренера, для которого башкирский клуб - почти дом родной: именно отсюда Сергей Семак перед началом прошлого сезона перебрался в «Зенит». Как известно, Семака дисквалифицировали за слово «козлы», брошенное им неделю назад в адрес судей. Но этот проступок меркнет на фоне истории, в которую угодил, сам того не желая, полузащитник чемпионов России Алексей Сутормин.

Наверняка теперь в любом городе его ждут подколы с трибун. Добрые или злые, скоро узнаем. Однако какая-то реакция болельщиков на 50 тысяч рублей, которые, как выяснилось, заплатил «Зенит» за трансфер Сутормина из «Рубина», обязательно последует. Страшно на поле выходить. Засмеют! Рискнем предположить: на уфимской арене в субботу найдутся картонные «копии» Сутормина, как на недавней презентации казанского клуба.