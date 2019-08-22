Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ

В седьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
24 августа
14.00 (мск)
Тамбов - Динамо (комментаторы - Поленов, Шмельков)
25 августа
19.00 (мск)
Ростов - Рубин (комментаторы - Журавель, Арустамян)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
24 августа
16.30 (мск)
Уфа - Зенит (комментаторы - Моссаковский, Кочешев)
19.00 (мск)
Краснодар - Локомотив (комментаторы - Генич, Аксенов)
25 августа
16.30 (мск)
ЦСКА - Ахмат (комментаторы - Казанский, Моссаковский)
19.00 (мск)
Крылья Советов - Спартак (комментаторы - Трушечкин, Нагучев)
21.30 (мск)
Арсенал - Оренбург (комментаторы - Шнякин, Керимов)
26 августа
18.00 (мск)
Урал - Сочи (комментаторы - Аболин, Богданов)
Положение команд после шести туров: Зенит - 14 очков, Локомотив, Краснодар - 13, Спартак, Ростов - 11, ЦСКА, Рубин, Арсенал - 10, Урал, Уфа, Ахмат - 7, Крылья Советов - 6, Динамо - 5, Тамбов - 4, Сочи - 3, Оренбург - 2.