«Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров

Буквально за полчаса до начала матча в Краснодаре оба его участника получили поистине царский подарок от «Зенита». Или, точнее, от «Уфы», неожиданно обыгравшей чемпиона на своем поле. Питерцы остались в турнирной таблице на очко впереди железнодорожников и «быков», а значит, победитель в противостоянии преследователей становился новым единоличным лидером чемпионата.
Большинство специалистов склонялись к тому, что три очка в Краснодаре возьмет команда Юрия Семина. Уж очень серьезный моральный и кадровый урон нанесло черно-зеленым фиаско в Пирее посреди недели. Играть через два дня на третий после 0:4 от «Олимпиакоса», да еще и потеряв на полгода из-за разрыва «крестов» Реми Кабелля, было бы весьма проблематично и для более искушенного еврокубкового бойца. А южане еще только осваиваются на столь высоком уровне, привыкая к тяжелому графику с двумя матчами в неделю и постоянно лишаясь игроков из-за травм.
Нет ничего удивительного, что против «Локомотива» у южан вышел наполовину обновленный состав. В нем не было даже казавшегося незаменимым опорника Руслана Камболова, которому матч в Греции однозначно не удался. Вместо него появился Даниил Уткин. Слева в обороне Дмитрий Стоцкий позволил получить выходной Кристиану Рамиресу, а места Маркуса Берга и Юнеса Намли в атаке заняла местная молодежь – Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Пожалуй, тренерский штаб Мурада Мусаева ошибся в ротации с одной позицией – вратарской. После четырех пропущенных мячей Матвею Сафонову можно было дать возможность успокоиться и прийти в себя. Но молодой голкипер вышел на игру с «Локо» – и допустил жуткую ошибку уже в дебюте встречи. Гжегож Крыховяк, подхватив мяч в центре поля, протащил его метров тридцать и наносил удар уже «на излете». Такой мяч нужно было забирать с закрытыми глазами, однако Сафонов ухитрился пропустить его где-то под собой. Вот он, непомерный груз ответственности за неудачу в Лиге чемпионов…
Между тем красно-зеленые продолжали владеть мячом и территорией, разыгрывая комбинации на чужой половине поля. Семин приготовил сопернику сюрприз, вернув в «основу» Мурило и сделав ставку на схему с тремя центральными защитниками. При этом на флангах действовали не Владислав Игнатьев с Мачеем Рыбусом (оба остались в резерве), а Дмитрий Живоглядов с Брайном Идову.
Появление «лишнего» защитника предполагало отказ от одного игрока атакующей группы. Семин выбрал Алексея Миранчука, хотя «Локо» пока еще не играет в жесточайшем ритме «быков», а имеет регулярный недельный цикл. «Миранчуков нам надо беречь», – обмолвился недавно Юрий Палыч на одной из пресс-конференций. В свете последних событий, когда пошли активные разговоры о возможной продаже братьев за рубеж, эти слова наставника обретают новый смысл.
По ходу всей первой половины москвичи имели преимущество, на отдельных игровых отрезках владели мячом чуть ли не в два раза дольше соперника, однако «Краснодар» нашел в себе силы для начала отодвинуть игру от своих ворот, а затем и начать создавать свои моменты. Запомнился, например, удар Игнатьева в ближний угол после скидки Вандерсона грудью – Гилерме перевел мяч на угловой.
А незадолго до перерыва счет сравнялся. «Быки» провели еще одну симпатичную атаку левым флангом, Стоцкий, получив пас от Вандерсона, навесил на дальнюю штангу, а Сулейманову никто не помешал головой вколотить мяч в ворота гостей.
Такой расклад был уже на руку «Зениту»: пусть оба конкурента при ничейном результате в очной встрече и настигали петербуржцев в таблице, но хотя бы никто из них не обходил. Но, разумеется, самих игроков и тренеров «Локомотива» и «Краснодара» ничья не устраивала.
Второй тайм снова, как и первый, активнее начали гости. Один пушечный выстрел Федора Смолова, поймавшего мяч на подъем с полулета, чего стоит! Сафонов, конечно, вытягивался в струнку в попытке дотянуться до свистевшего мимо «ядра», но вряд ли смог бы выручить, попади оно в створ.
Но самое интересное должно было начаться после 65-й минуты. В это время тренеры обычно начинают череду замен – так вот у Семина изначально было значительно больше вариантов, чтобы усилить игру, чем у Мусаева. Но Юрий Палыч, как опытнейший стратег, со своими ходами не спешил. Тогда как его молодой коллега в середине тайма все-таки вернулся к кандидатурам Намли и Камболова, убрав с поля Уткина и Вилену. И только после этого в стане железнодорожников последовала «братская» рокировка – Алексей вышел вместо Антона.
После этих перестановок картина стала вырисовываться не самая благоприятная для москвичей. Изможденный и израненный еврокубковыми баталиями соперник выглядел свежее и, казалось, больше жаждал победы! И этот факт следует занести в актив молодой краснодарской команде. Если даже после жестоких разгромов, как в Пирее, игроки не ломаются, не сбиваются на примитивный отбой в попытках удержать ничейный счет, то у этой команды все должно быть хорошо.
В концовке «Краснодар» даже слегка придавил гостей: Вандерсон напряг Гилерме плотным ударом в ближний угол, а Берг пошел на таран, пытаясь выковырять мяч из рук голкипера в подкате, вызвав нервный припадок у Бенедикта Хеведеса. Счет в итоге не изменился, и в таблице РПЛ образовалось троевластие.
Впрочем, если в воскресенье свои матчи выиграют «Спартак» (в Самаре) и «Ростов» (дома с «Рубином»), то мы получим уникальную ситуацию: сразу у пяти лидирующих в турнире команд окажется по 14 очков. Какова интрига!
РПЛ. 7-й тур
«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: Крыховяк, 5 – 0:1. М.-Ш.Сулейманов (Стоцкий), 42 – 1:1
«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич (к), Фьолусон, Стоцкий – Олссон, Уткин (Намли, 68), Вилена (Камболов, 71) – М.-Ш.Сулейманов, И.Игнатьев (Берг, 76), Вандерсон
«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов, Хеведес, Чорлука (к), Мурило, Идову – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ан.Миранчук (Ал.Миранчук, 72) – Смолов (Джорджевич, 84)
Предупреждения: Вилена, 46. Вандерсон, 56 – Живоглядов, 38. Жемалетдинов, 55. Идову, 83
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
24 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 31 231 зритель