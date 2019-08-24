«Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров

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ПОДАРОК ИЗ УФЫ, ЛЯП ОТ САФОНОВА

Буквально за полчаса до начала матча в Краснодаре оба его участника получили поистине царский подарок от «Зенита». Или, точнее, от «Уфы», неожиданно обыгравшей чемпиона на своем поле. Питерцы остались в турнирной таблице на очко впереди железнодорожников и «быков», а значит, победитель в противостоянии преследователей становился новым единоличным лидером чемпионата.

Большинство специалистов склонялись к тому, что три очка в Краснодаре возьмет команда Юрия Семина. Уж очень серьезный моральный и кадровый урон нанесло черно-зеленым фиаско в Пирее посреди недели. Играть через два дня на третий после 0:4 от «Олимпиакоса», да еще и потеряв на полгода из-за разрыва «крестов» Реми Кабелля, было бы весьма проблематично и для более искушенного еврокубкового бойца. А южане еще только осваиваются на столь высоком уровне, привыкая к тяжелому графику с двумя матчами в неделю и постоянно лишаясь игроков из-за травм.

Нет ничего удивительного, что против «Локомотива» у южан вышел наполовину обновленный состав. В нем не было даже казавшегося незаменимым опорника Руслана Камболова, которому матч в Греции однозначно не удался. Вместо него появился Даниил Уткин. Слева в обороне Дмитрий Стоцкий позволил получить выходной Кристиану Рамиресу, а места Маркуса Берга и Юнеса Намли в атаке заняла местная молодежь – Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Пожалуй, тренерский штаб Мурада Мусаева ошибся в ротации с одной позицией – вратарской. После четырех пропущенных мячей Матвею Сафонову можно было дать возможность успокоиться и прийти в себя. Но молодой голкипер вышел на игру с «Локо» – и допустил жуткую ошибку уже в дебюте встречи. Гжегож Крыховяк, подхватив мяч в центре поля, протащил его метров тридцать и наносил удар уже «на излете». Такой мяч нужно было забирать с закрытыми глазами, однако Сафонов ухитрился пропустить его где-то под собой. Вот он, непомерный груз ответственности за неудачу в Лиге чемпионов…

Между тем красно-зеленые продолжали владеть мячом и территорией, разыгрывая комбинации на чужой половине поля. Семин приготовил сопернику сюрприз, вернув в «основу» Мурило и сделав ставку на схему с тремя центральными защитниками. При этом на флангах действовали не Владислав Игнатьев с Мачеем Рыбусом (оба остались в резерве), а Дмитрий Живоглядов с Брайном Идову.

Появление «лишнего» защитника предполагало отказ от одного игрока атакующей группы. Семин выбрал Алексея Миранчука, хотя «Локо» пока еще не играет в жесточайшем ритме «быков», а имеет регулярный недельный цикл. «Миранчуков нам надо беречь», – обмолвился недавно Юрий Палыч на одной из пресс-конференций. В свете последних событий, когда пошли активные разговоры о возможной продаже братьев за рубеж, эти слова наставника обретают новый смысл.

ИЗРАНЕННЫЕ «БЫКИ» БОЛЬШЕ ЖАЖДАЛИ ПОБЕДЫ

По ходу всей первой половины москвичи имели преимущество, на отдельных игровых отрезках владели мячом чуть ли не в два раза дольше соперника, однако «Краснодар» нашел в себе силы для начала отодвинуть игру от своих ворот, а затем и начать создавать свои моменты. Запомнился, например, удар Игнатьева в ближний угол после скидки Вандерсона грудью – Гилерме перевел мяч на угловой.

А незадолго до перерыва счет сравнялся. «Быки» провели еще одну симпатичную атаку левым флангом, Стоцкий, получив пас от Вандерсона, навесил на дальнюю штангу, а Сулейманову никто не помешал головой вколотить мяч в ворота гостей.

Такой расклад был уже на руку «Зениту»: пусть оба конкурента при ничейном результате в очной встрече и настигали петербуржцев в таблице, но хотя бы никто из них не обходил. Но, разумеется, самих игроков и тренеров «Локомотива» и «Краснодара» ничья не устраивала.

Второй тайм снова, как и первый, активнее начали гости. Один пушечный выстрел Федора Смолова, поймавшего мяч на подъем с полулета, чего стоит! Сафонов, конечно, вытягивался в струнку в попытке дотянуться до свистевшего мимо «ядра», но вряд ли смог бы выручить, попади оно в створ.

Но самое интересное должно было начаться после 65-й минуты. В это время тренеры обычно начинают череду замен – так вот у Семина изначально было значительно больше вариантов, чтобы усилить игру, чем у Мусаева. Но Юрий Палыч, как опытнейший стратег, со своими ходами не спешил. Тогда как его молодой коллега в середине тайма все-таки вернулся к кандидатурам Намли и Камболова, убрав с поля Уткина и Вилену. И только после этого в стане железнодорожников последовала «братская» рокировка – Алексей вышел вместо Антона.

После этих перестановок картина стала вырисовываться не самая благоприятная для москвичей. Изможденный и израненный еврокубковыми баталиями соперник выглядел свежее и, казалось, больше жаждал победы! И этот факт следует занести в актив молодой краснодарской команде. Если даже после жестоких разгромов, как в Пирее, игроки не ломаются, не сбиваются на примитивный отбой в попытках удержать ничейный счет, то у этой команды все должно быть хорошо.

В концовке «Краснодар» даже слегка придавил гостей: Вандерсон напряг Гилерме плотным ударом в ближний угол, а Берг пошел на таран, пытаясь выковырять мяч из рук голкипера в подкате, вызвав нервный припадок у Бенедикта Хеведеса. Счет в итоге не изменился, и в таблице РПЛ образовалось троевластие.

Впрочем, если в воскресенье свои матчи выиграют «Спартак» (в Самаре) и «Ростов» (дома с «Рубином»), то мы получим уникальную ситуацию: сразу у пяти лидирующих в турнире команд окажется по 14 очков. Какова интрига!

РПЛ. 7-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: Крыховяк, 5 – 0:1. М.-Ш.Сулейманов (Стоцкий), 42 – 1:1

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич (к), Фьолусон, Стоцкий – Олссон, Уткин (Намли, 68), Вилена (Камболов, 71) – М.-Ш.Сулейманов, И.Игнатьев (Берг, 76), Вандерсон

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов, Хеведес, Чорлука (к), Мурило, Идову – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ан.Миранчук (Ал.Миранчук, 72) – Смолов (Джорджевич, 84)

Предупреждения: Вилена, 46. Вандерсон, 56 – Живоглядов, 38. Жемалетдинов, 55. Идову, 83

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

24 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 31 231 зритель