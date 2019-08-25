ЦСКА разгромил «Ахмат», но потерял из-за травмы Набабкина - Советский спорт
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25 августа 2019 18:37ФутболЗибрак Артем

ЦСКА разгромил «Ахмат», но потерял из-за травмы Набабкина

А еще арбитр Казарцев не поставил 100-процентный пенальти за фол Шарлии на Роши.

Набабкин – новая потеря ЦСКА

После обидного, но справедливого поражения от «Спартака» в столичном дерби армейцам во что бы то ни стало надо было обыгрывать дома «Ахмат». На пресс-конференции после той игры Виктор Гончаренко персонифицировал критику в адрес Федора Чалова за нереализованные моменты и Игоря Дивеева, на чьей совести второй гол Самюэля Жиго.

Тем не менее, оба появились в стартовом составе, а изменение оказалось лишь одно – получившего тяжелую травму Дмитрия Ефремова заменил Яка Бийол. Слишком уж коротка скамейка запасных ЦСКА, чтобы Гончаренко имел возможности для ротации состава. Да еще ко всем бедам на старте встречи травму получил Кирилл Набабкин, вынужденный уступить место на поле Звонимиру Шарлия. Третий матч подряд армейцы лишаются игроков из-за травм (против «Сочи» не смог доиграть Арнор Сигурдссон)!

Всю левую бровку, как и против красно-белых, закрывал Константин Кучаев. Он и имел первую голевую возможность, но, замыкая подачу Марио Фернандеса справа, угодил в соперника. Красно-синие не слишком расстроились по поводу нереализованного момента, поскольку казалось, что их будет еще много. Однако следующего пришлось ждать целых полчаса. Обоюдная расстановка в три центральных защитника не способствовала обилию голевых моментов ни у тех ворот, ни у других.

«Ахмат» без капитана и Глушакова

У грозненцев чрезвычайно жесткий календарь. Судите сами: 11 августа – дома «Спартак» (1:3), 17-го – в гостях «Зенит» (0:0), 25-го – в Москве ЦСКА. В Петербурге футболисты «Ахмата» лишились из-за удаления капитана Ризвана Уциева и попали под мощнейший пресс, но сумели устоять. Немалая заслуга в набранном очке принадлежит проведшему первый матч в сезоне вратарю Виталию Гудиеву, заслужившему таким образом сыграть и против ЦСКА.

А вместо дисквалифицированного защитника на правом фланге дебютировал 19-летний Лечи Садулаев. Не попал даже в заявку Денис Глушаков, уступивший место в центре Одисе Роши. В нападении второй матч подряд появился Олег Иванов. И это при том, что в заявке оказались сразу три форварда – Магомед Митришев, Аблайе Мбенг и Андрес Понсе.

Марио спасает армию

Первый тайм однозначно продемонстрировал, что Гончаренко катастрофически не хватает большего количества сильных футболистов. «Ахмат» не прижимался к штрафной, а уверенно перекрывал все зоны перед финальной третью поля. Иван Обляков, Ильзат Ахметов и Бийол не смогли переиграть Антона Швеца, Исмаэла и Роши. Как следствие, армейцы увязли в средней линии. При всем уважении к красно-синим, на сегодняшний день по классу они превосходят грозненцев совсем незначительно и считаются фаворитами скорее по старой привычке.

Единственный полевой игрок, чье мастерство не подвергается сомнению, это Марио Фернандес. Он отличился в матче со «Спартаком», он же открыл счет против «Ахмата». Неслучайно болельщики целую минуту скандировали на разные лады фамилию любимца. Здорово в данном эпизоде действовал Кучаев, собравший на фланге двоих оппонентов и выдавший предголевую передачу Бийолу.

Также привлекли внимание два эпизода игры пяткой. Сначала Бернард Бериша в быстрой контратаке в касание пяткой перевел мяч в центр Исмаэлу, находившемуся в одиночестве напротив ворот Игоря Акинфеева – бразилец не смог подстроиться под мяч и далеко его отпустил. А затем Бийол пяткой отбросил мяч Николе Влашичу. Хорват ворвался в свободную зону в штрафной и пробил низом в дальний угол – Гудиев выручил партнеров, а подбор остался за гостями.

Казарцев лишил «Ахмат» пенальти, а Чалов – надежды

Второй тайм начался с убойного момента у ворот Акинфеева. Бериша прорвался в штрафную и от лицевой откатил мяч в центр набегавшему Иванову. Россиянин без сопротивления бил прицельно в угол, и лишь вовремя оказавшийся на пути мяча Фернандес спас москвичей от гола. От ноги защитника мяч попал в перекладину и ушел на угловой. Армейцы ответили прорывом Чалова по центру. В решающий момент форвард пробросил мяч мимо Гудиева, но к нему не успел.

После перерыва грозненцы стали играть агрессивнее и чаще задействовать фланги. Справа активничал Бериша, слева – Роши. Прорыв последнего вообще был остановлен недозволенным приемом. Шарлия не успел за оппонентом и в штрафной въехал ему в ногу. Чистый пенальти не поставил арбитр Василий Казарцев. Справедливости ради, и в первом тайме в этой же штрафной был эпизод с претензией на 11-метровый, когда после контакта со Швецом на газоне оказался Чалов. Тем не менее, решение судьи вызвало негодование у гостей и очень накалило обстановку, что уже через пару минут вылилось в потасовку.

Раскрывшись, гости стали позволять футболистам ЦСКА больше. Чалов получил возможность чаще находить свободные зоны и вываливаться один на один с защитниками. Один из таких эпизодов привел к угловому, подачу Облякова с которого сам Чалов и замкнул. Здорово сыграл форвард, подрезав мяч на ближней штанге.

ЦСКА в одном очке от лидеров

Остальное стало для красно-синих делом техники. Чалов и Влашич, поймав оборону гостей на неудачном исполнении искусственного офсайда, вдвоем убежали к воротам Гудиева и не оставили ему шансов на спасение.

Таким образом, ЦСКА не просто набрал три очка, сократив до минимума отставание от лидирующей тройки «Краснодар» – «Локомотив» – «Зенит, но и добился крупной победы (а могло быть и еще крупнее) над очень крепким соперником.

Однако результат не должен вводить в заблуждение. Победы даются армейцам очень тяжело, а обойма игроков у Виктора Гончаренко из-за постоянных травм все сокращается. В следующем туре ЦСКА едет в Тулу.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ МАТЧА

ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 (1:0)
Голы: Фернандес, 43 – 1:0. Чалов, 66 – 2:0. Влашич, 73 – 3:0.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Шарлия, 17), Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков (Тикнизян, 89), Кучаев (Бистрович, 82), Влашич, Бийол, Чалов.
«Ахмат»: Гудиев, Нижич, Семенов, Анхель, Садулаев, Роши (Мбенг, 69), Швец, Исмаэл, Харин, Бериша, О. Иванов.
Предупреждения: О. Иванов, 32. Магнуссон, 34. Харин, 41. Кучаев, 52. Анхель, 61. Шарлия, 62. Семенов, 62.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

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