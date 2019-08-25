Федор Чалов: Мой гол головой - ответ всем шутникам

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- Судя по счету 3:0, победа далась ЦСКА легко. Так и есть?

- До первого забитого мяча было непросто. Но гол Марио Фернандеса нас раскрепостил. И все равно, во втором тайме пришлось поволноваться. Пока счет не стал 2:0. Тогда поняли, что победим.

- Второй мяч забили вы. Причем сделали это головой. Для вас большая редкость…

- (Улыбается.) На самом деле ребята уже подшучивали над тем, когда я последний раз забивал головой. В частности, Игорь Девеев. Считайте, это был мой ответ всем шутникам.

- Почему в эпизоде с третьим голом решили не сами пробить, а отдать пас Николе Влашичу?

- Любой бы на моем месте сделал бы передачу. Был выход два в одного. Классика.

- А может, вы хотели поправить статистику Влашичу, у которого этот сезон пока складывается не так ярко, как предыдущий?

- Таких мыслей точно не было. И все нормально у Николы со статистикой.

- Что вы обсуждали с судьей?

- Показалось, что у «Ахмата» была рука в своей штрафной. Возможно, она была прижата. В целом по судейству вопросов у меня нет.

- А вот полузащитник «Ахмата» Антон Швец считает, что до перерыва арбитр помогал ЦСКА.

- Не согласен. Все было честно. В одном эпизоде судья не дал желтую гостям, в другом - нам. Сам он сказал, что счет 1-1 по этим моментам.

- Ваш гол - наигранная комбинация? Или все получилось спонтанно?

- Пошла подача с углового, я выбежал на ближнюю штангу, просто чуть-чуть коснулся - и мяч полетел в ворота. Мы отрабатываем такое на тренировках.