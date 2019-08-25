Тил возвращает «Спартак» на вершину. Голландец принес победу в Самаре

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Кононов удивил: Бакаев – жертва ротации

Олег Кононов сделал выводы после крайне слабого матча в Браге и провел сразу четыре замены. Но если появление Николая Рассказова и тем более Гуса Тила и Джордана Ларссона читались, то выход в старте Наиля Умярова стал сюрпризом.19-летний полузащитник здорово вышел на замену в Португалии, добавив команде мобильности и уверенности с мячом, но кто мог представить, что он начнет с первых минут в Самаре? Тем более, что в РПЛ он в нынешнем сезоне не провел ни минуты.

Не меньшим сюрпризом стало решение Кононова оставить в запасе Зелимхана Бакаева, представшего в Браге бледной тенью самого себя. Однако Резиуан Мирзов смотрелся еще хуже, но вновь вышел на левом фланге полузащиты.

Миодраг Божович не мог рассчитывать на двоих игроках центра поля – получившего повреждение Александра Гацкана и принадлежащего «Спартаку» Артема Тимофеева. Их заменили Срджан Мияйлович и Паул Антон.

Вообще между «Спартаком» и «Крыльями» всегда были хорошие отношения. Нередко спартаковцы, уезжая из клуба, оказывались в Самаре. Например, Александр Самедов, начинавший карьеру в «Спартаке», а завершивший – в Самаре. Перед стартовым свистком он на пару с героем России космонавтом Олегом Кононенко нанес первый удар по мячу. На поле он появился в очень необычной футболке: со спины – спартаковской, а спереди – в цветах «Крыльев Советов». 32 тысячи зрителей на трибунах, из которых четыре тысячи – поклонники москвичей, – горячо поприветствовали любимца.

Одним из инициаторов столь необычной акции стал экс-спартаковец Дмитрий Комбаров. Он вышел с первых минут на левом фланге обороны команды Божовича, но уже на 15-й минуте покинул поле из-за травмы.

Шестой гол Соболева!

Появление свежих футболистов положительно сказалось на игре красно-белых. С первых минут они начали атаковать большими силами. В позиционных атаках крайние полузащитники Мирзов и Ларссон смещались в центр, а их зоны наполняли Айртон и Рассказов. Активен и агрессивен в отборе Тил, чей перехват в середине поля привел к первому опасному выходу три в два уже в дебюте встречи. Шюррле в решающий момент пожадничал и пробил в руки Сергею Рыжикову вместо передачи на одинокого Мирзова.

Матчи с ЦСКА и «Брагой» показали, что «Спартак» очень тяжело выходит из обороны, когда соперник использует высокий прессинг, но Божович, в чьем распоряжении опытные, но медлительные защитники Александр Анюков, Комбаров (да и Владимир Полуяхтов) и Никита Чернов, побоялся встречать соперника высоко. Рано или поздно оборонцы упустили бы скоростных соперников, а на свободном пространстве москвичи в нынешнем сезоне очень опасны.

Выждав 25 минут и не столкнувшись со стороны красно-белых ни с чем невероятным, хозяева стали увереннее владеть мячом и переходить середину поля. Для спартаковцев это как будто стало откровением. Раз за разом они не успевали в единоборствах и стали часто фолить. В течение восьми минут по предупреждению получили Георгий Джикия, Роман Зобнин и Джордан Ларссон. Самарцы ответили жесткостью на жесткость, и на поле началась сеча.

Постоянные остановки сбили командам дыхание. Тем удивительнее, что два самых ярких момента тайма произошли в концовке. Сначала Андре Шюррле из выгодной позиции попал в штангу, а Мирзов на добивании угодил в Рыжикова. А в ответной атаке хозяева отлично разыграли аут, доставив мяч в штрафную Максиму Канунникову, чей прострел, продавив Айртона, замкнул Александр Соболев. Это уже шестой гол нападающего в семи турах. Бомбардирская гонка с Эльдором Шомуродовым (он забил «Рубину» 20 минутами ранее в параллельном матче) продолжается!

Гол+пас Тила возвращает «Спартак» на вершину

На вторую половину москвичи вышли реализовывать преимущество первого тайма (15-3 по ударам; один Шюррле нанес больше ударов, чем все соперники – 6). Они навалились на ворота Рыжикова и довольно быстро отыгрались благодаря голу Ларссона, переправившего мяч в ворота с передачи Тила от лицевой.

Спустя пару минут гости едва не остались в меньшинстве. Уже имевший предупреждение Джикия зацепился за ногу Соболева и оказался на газоне, корчась от боли. Арбитр Сергей Лапочкин, посовещавшись с помощником, пришел к мнению, что второй желтой эпизод не заслуживал. Игра раскрылась. Самарцы стали выше встречать гостей и, как следствие, оставлять свободных пространств перед своей штрафной. Кононов, пытаясь усилить давление, выпустил Зелимхана Бакаева и Аяза Гулиева вместо Мирзова и Умярова.

Самарцы окончательно перешли на контратакующую игру. За мяч впереди пытались зацепиться фактурные Соболев и вышедший на замену Деян Радоньич. Форварды регулярно оставались один в один с оппонентами, что в большинстве случаев завершалось нарушением. Если фол фиксировался не в пользу «Крыльев», Божович готов был выбежать на поле и задушить арбитров.

Хозяева были близки не только к тому, чтобы удержать ничью, но и чтобы вырвать победу, если бы не великолепная реакция Александра Максименко, спасшего партнеров после двух подряд убойных ударов в самой концовке. А в компенсированное время спартаковцы все-таки вырвали победу благодаря прорыву Зелимхана Бакаева (за пять минут до этого за москвичей дебютировал его брать Солтмурад) и точному удару в угол Тила.

«Таким образом, «Спартак» одержал волевую победу и сравнялся по количеству набранных очков с «Краснодаром», «Зенитом», «Локомотивом» и «Ростовом». Самарцы очень старательно провели матч и заслуживали ничью. Тем обиднее им остаться совсем без очков по итогам этой встречи. Справедливости ради, сложно рассчитывать на результат, если ты позволяешь нанести по своим воротам 28 ударов.

«Крылья Советов» – «Спартак» – 1:2 (1:0)

Голы: Соболев, 42 – 1:0. Ларссон, 54 – 1:1. Тил, 90+1 – 1:2.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Карпов, Н. Чернов, Д. Комбаров (Полуяхтов, 15), Мияйлович, Антон, Кабутов, Гынсарь (Радоньич, 62), Канунников, Соболев (Голенков, 90+3).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Ларссон (С. Бакаев, 85), Тил, Мирзов (З. Бакаев, 61), Шюррле.

Предупреждения: Гынсарь, 23. Джикия, 24. Зобнин, 29. Ларссон, 32. Радоньич, 71. Анюков, 81. Айртон, 83. Гулиев, 90. С. Бакаев, 90+4.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).