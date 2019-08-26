Валерий Рейнгольд: «Спартак» обыграет «Брагу»

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– Про качество игры трудно что-то сказать, поскольку у «Крыльев» нет никакого качества. Но то, что характер показали обе команды – не отнимешь. Хочу похвалить «Спартак». Любой бы счет был, я бы не ругал ребят. Они играют под очень большой нагрузкой.

Замечания можно предъявить многим футболистам, но общая картина ясна – строится новая команда. Другой вопрос, сколько это времени займет и кого еще «Спартак» приобретет? А сегодня «Спартак» показал зубы и характер.

Джордан Ларссон показал, что не зря за него заплатили деньги. Он – умный парень и главное – не лентяй. Работает и выглядит лучше Аяза Гулиева. Наша молодежь потрясает все-таки. Вот Николай Рассказов и Наиль Умяров. Один обрез, второй обрез в эпизоде с пропущенным мячом. И Ларссон к этому руку приложил. И где был Айртон? Он думает, что в «Спартаке» страховать никого не надо? То же самое я бы сказал и Рассказову. Впечатление, что он в спячку впадал в отдельных моментах. И хорошо, что это «Крылья».

Выиграли и думаете, что все хорошо? Нет.

Сегодня Умяров сыграл лучше Гулиева. Меня огорчает, что у парня не поставлен удар. Что делала детско-юношеская спортивная школа? Как двинет – в небеса. А бьет то с хорошей позиции. Рядом с ним играет мастер Андре Шюррле. Бери с него пример. У него все летит рядом с воротами и в створ. А Гулиев – хулиган. Врезать, подкат сделать, ребра пересчитать – его работа. Творческой игры от него мало.

Шюррле сыграл хорошо. Он набирает форму. Все, что он сделал, он сделал по футбольному. Только забить не получилось. И Резиуан Мирзов выглядел лучше обычного. Прибавил. Дальше будет играть лучше.

Александр Соболев? Это зависимый игрок. Ему нужно чтобы на него играла половина команды. Сам он ничего не делает. Сил много, бесстрашный, идет в борьбу, но тащить мяч может только на тракторе. Ничего особенного в нем нет.

В «Тосно» Антон Заболотный и Евгений Марков чудеса творили. В первую очередь, Марков. Перешли в «Зенит» и «Динамо». И где они? Их нужно обслуживать, а у нас до обслуживания еще далековато.

И Александр Максименко. На наших глазах вырастает второй Лев Яшин. Единственный его изъян – игра на выходах. Но на линии он – чума. Сами видите. В связи с его игрой хочется обратиться с Самуэлю Жиго и Георгию Джикии. Чем вы занимаетесь? Почему вы всегда доводите игру до того, что лучшим оказывается Максименко? Каждый матч он вынужден творить чудеса, а такого не должно быть.

Я уверен, что «Спартак» обыграет «Брагу». Но впереди надо поставить слово «если». Если будет полная самоотдача. Два мяча «Спартак» отыграет. Для этого есть все предпосылки.