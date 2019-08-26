Тил, Соболев и другие герои выходных. Хит-парад 7-го тура

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тил

ГОЛ ТУРА

Александр ЛОМОВИЦКИЙ Арсенал

В этом туре были забиты два очень похожих гола-красавца - ударами из-за пределов штрафной в правую от вратаря девятку. Но все-таки мяч динамовца Максимилиана Филиппа мы поставили на второе место, а первым признали тульский шедевр. Объяснение простое. Ломовицкий завершил классную комбинацию с двумя скрестными передачами, которые запутали соперника, тогда как Филипп воспользовался позиционной ошибкой защитника «Тамбова», забывшего выдвинуться на немца.

ИГРОК ТУРА

Гус ТИЛ Спартак

В Самаре мы лишний раз убедились, кого не хватило красно-белым в минувший четверг в Браге. Голландский опорник-плеймейкер быстро превращается в лидера «Спартака», одинаково полезного на обеих половинах поля. На этот раз Тил еще и победный гол в компенсированное время забил. Просто красавец! Жаль, что в ответном матче с «Брагой» в заявке его опять не будет.

ТРЕНЕР ТУРА

Вадим ЕВСЕЕВ Уфа

Для Евсеева-игрока никогда не было авторитетов. То же самое можно сказать и о Евсееве-тренере. Башкирская команда ничего не выдумывает, а старается разыграть те немногочисленные козыри, которые у нее есть. Вот и с «Зенитом» ставка была сделана на максимальную компактность вблизи своей штрафной и резкие выходы в атаку через фланги. Эта нехитрая тактика привела к тому, что «Уфа» создала больше моментов, чем «Зенит». И заслуженно победила даже в отсутствии своего ведущего нападающего Сильвестра Игбуна. Тренеру за такой матч - пятерка с плюсом. Ведь надо еще убедить игроков, что они способны отобрать три очка у чемпиона. Задача - непростая, ведь до этого «Уфа» не выиграла у питерского суперклуба ни одного из 10 поединков.